К черту здравый смысл? Хабибу пророчат реванш с Конором

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к своему следующему поединку. 30-летний боец должен выступить на турнире UFC 242 в Абу-Даби, который пройдет 7 сентября. Соперником россиянина станет американский боец Дастин Порье, в апреле этого года ставшим обладателем временного чемпионского пояса в легкой весовой категории. О состоянии своего подопечного сообщил тренер Орла Хавьер Мендес.

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«Очень рад начать подготовку с Хабибом Нурмагомедовым к тяжелому бою против Дастина Порье, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

Но в конце вечера мы все равно услышим «И чемпионом остается...»

— написал Мендес в своем инстаграме.

Напомним, что Нурмагомедов завладел титулом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе еще 7 апреля 2018 года, когда единогласным решением судей одолел американца Эла Яквинту на турнире UFC 223. Причем тогда соперником Хабиба должен был стать Тони Фергюсон, но американский боец менее чем за неделю до поединка снялся с соревнований из-за тяжелой травмы колена. В итоге вместо Фергюсона на бой против Нурмагомедова руководство UFC поставило Макса Холлоуэя, однако и он был вынужден отказаться от участия в поединке по рекомендациям врачей. «Благословенный» почувствовал сильные недомогания из-за резкой потери веса и оказался не готов к бою.

Впрочем, через год Холлоуэй мог вновь стать претендентом на титульный бой с Нурмагомедовым, но на турнире UFC 236, прошедшего 13 апреля в Атланте, единогласным решением судей уступил Порье, который стал обладателем временного чемпионского пояса промоушена.

Позднее UFC и его глава Дана Уайт анонсировали турнир в Абу-Даби, на котором и выступит Нурмагомедов. Орлу предстоит провести свою вторую защиту пояса, и именно Порье должен стать его соперником. При этом официального анонса конкретного поединка до сих пор нет. В связи с этим слухи о возможном бое-реванше Хабиба с ирландским экс-чемпионом UFC в легком и полулегком весе Конором Макгрегором не утихают и по сей день. И хотя сам Нурмагомедов выступает категорически против повторной встречи с «Печально известным», в команде россиянина факт реванша не исключают, относясь к этому скептически.

«Идет разработка троих соперников. Это Фергюсон, реванш с Конором и Дастин Порье. 7 сентября в главном бою вечера будет Хабиб, он готовится к любому из них. Но для меня было бы логичным провести бой с Дастином Порье. А Макгрегор пусть хотя бы с кем-нибудь подерется», — цитирует ТАСС тренера и отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова.

Два бойца уже встречались в октагоне 6 октября прошлого года. Ставший уже легендарным поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился досрочной победой Нурмагомедова.

В четвертом раунде Орел, прижав Макгрегора к клетке, применил болевой прием сзади и заставил своего оппонента сдаться.

При этом сразу же после боя Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с одним из тренеров ирланда Диллоном Дэнисом, а затем перелез через клетку и прыгнул на того вперед ногами, тем самым спровоцировав массовую драку. Разнять стороны удалось только после вмешательства охраны и сотрудников полиции. В итоге Нурмагомедов и Макгрегор были временно отстранены от боев под эгидой UFC, а 29 января этого года Атлетическая комиссия штата Невада вынесла окончательный вердикт, согласно которого Хабиб был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на $500 тысяч. Конор отделался дисквалификацией на полгода и штрафом в размере $50 тысяч. Сроки отстранения отсчитывались с 6 октября 2018 года.

Подобное поведение российского чемпиона промоушена было вызвано постоянными словесными выпадами, провокациями и оскорблениями со стороны ирландца. После поражения Макгрегор неоднократно заявлял о желании вновь выйти в октагон против орла, однако команда Нурмагомедова выступала против того, чтобы организовать реван в ближайшее время.

«Скорее всего, это Конор давит на Дану Уайта и UFC. Сторона Дастина Порье заслуженно подошла к этому бою. Они провели все бои, которые им предложили, они выиграли их. Поэтому считаю, что Дастин – достойный соперник»,

— приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Нурмагомедов-старший также подчеркнул, что ни он, ни Хабиб, ни его команда не намерены терпеть очередных оскорблений со стороны ирландца, и выразил опасение возможного повторения инцидента, случившегося в Лас-Вегасе.

«Конор – яркий боец, с ним шоу, с ним можно заработать. Но дело не в деньгах даже, это не главное. Теперь ему нужно все это. Но нужно ли это нам? Он может вытворить непонятно что. То, что ему прощали первый раз, второй раз прощаться не будет. До прошлого боя мы все вытерпели. Бой нужен ему, а не нам. Если он снова будет оскорблять, Дана Уайт не удержит команду, в зале или где-то еще. И на этом все закончится, вся карьера там. Потому что мы потеряли $750 тысяч, в рублях это порядка 50 миллионов. Сейчас повторные санкции могут быть больше. Скажут – сто, двести миллионов», — заявил отец российского чемпиона.

Хабиб Нурмагомедов в своей карьере ММА провел 27 боев, не потерпев ни одного поражения. Конор Макгрегор одержал 21 победу в 25 поединках и четыре раза проиграл.

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