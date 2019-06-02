«Толстяки, настал наш час!» Руиса высмеяли после нокаута Джошуа

Главная сенсация в мире бокса за последние годы произошла 2 июня рано утром по московскому времени, однако споры по поводу этого боя не утихают до сих пор.

Полноватый американец мексиканского происхождения Энди Руис в бою за три важных титула четыре раза отправил грозного Энтони Джошуа в нокдаун, и от последнего соперник так и не оправился: на все вопросы судьи о готовности продолжать бой он отвечал лишь расфокусированным взглядом.

¿Pueden creer lo que pasу anoche en #JoshuaRuiz por #CombateSPACE? ¡Nosotros todavнa no! Por eso, pasamos para #Mexico la repeticiуn a las 13:15Hs de la PELEA COMPLETA que ya es parte de la historia grande del #Boxeo mexicano pic.twitter.com/4bGJTr4ChH — Space (@canalspace) 2 de junio de 2019

В итоге рефери по ходу седьмого раунда присудил Руису победу техническим нокаутом, и американец стал обладателем трех главных поясов в боксе из четырех

— по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

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Такой исход поединка привел любителей бокса в недоумение, поскольку Руис изрядно уступал Джошуа по опыту, техническим навыкам и даже по физической форме — его заплывший жиром живот смотрелся комично на фоне британской горы мышц.

Стоило рефери объявить победителя боя, как в соцсетях разразилась настоящая битва острот по поводу новоиспеченного чемпиона мира.

Руиса наперебой сравнивали с пухлым мальчиком из известного мульфильма «Вверх!»...

… и с Гомером Симпсоном, некстати вышедшим на боксерский ринг.

Пользователь Scattee даже разработал логотип в виде изрядно располневшего Бэтмена и прифотошопил его на футболку, назвав ее «новой одеждой Энди Руиса».

Не обошлось и без карикатурного мультика от Моджахеда Фудаилата, в котором четыре нокдауна Джошуа безжалостно высмеиваются под звуки включающейся и выключающейся системы Windows.

Известный американский промоутер Лу Дибелла подключился к общему юмористическому параду и обратился ко всем полным людям планеты:

«Толстяки всего мира, настал наш час! И новым чемпионом становится… Энди Руис!

Это полезно для тебя, чувак».

Fat guys of the world, it's our time!!!! And the new! ANDY RUIZ, good for you man. #JoshuaRuiz pic.twitter.com/UatxkpPl0V — Lou DiBella (@loudibella) 2 de junio de 2019

Не обошел это событие стороной и российский промоутер Андрей Рябинский.

«Этот бой — просто какая-то пропаганда нездорового питания», — написал он в своем твиттере, сопроводив пост тремя смайликами-улыбками и фотографией уставшего Руиса на фоне поверженного британца.

Этот бой просто какая-то пропаганда нездорового питания))) pic.twitter.com/k0K9dOzt6P — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 2 de junio de 2019

Этот пост неожиданно вызвал яростную реакцию у бывшего комментатора Василия Уткина, который разразился в своем телеграм-канале обличающим постом против подопечных Рябинского.

«Промоутер нескольких российских боксеров и дорогостоящего провального боксерского реалити Андрей Рябинский назвал победу Руиса «какой-то рекламой нездорового питания».

От имени московского толстячества хочу напомнить Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом.

А с бойцами Рябинского такой обмоч случался не раз. Так что слава могучим толстякам! А диете, если есть охота, не стоит учиться у покровителей попавшихся допингеров», — написал журналист.

Напомним, самым резонансным допинговым скандалом с участием подопечных Рябинского стал случай с Александром Поветкиным. В анализах Русского Витязя дважды обнаруживали запрещенные вещества — мельдоний и остарин, в результате чего у него сорвались два статусных боя — с Деонтеем Уайлдером, чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), и Бермейном Стиверном.

Стороне Поветкина удалось доказать, что вещество попало в его организм непреднамеренно, и спортсмен продолжил карьеру. Однако Уткин все же припомнил Рябинскому эту историю.

Сам промоутер отметил, что бывший комментатор уже не в первый раз «задирается» на Поветкина, и подчеркнул, что любой «нормальный» человек понимает, что пост про Руиса — это лишь шутка.

«Почему Уткин так отреагировал на очевидную иронию? Трудно сказать. Может, выпил…

Видимо, у него личные счеты с нами. Ради бога, пусть говорит. Даже отвечать ему не хочу. Реагировать на всякие глупости — пустое дело», — приводит слова Рябинского «Чемпионат.com».

Что касается самого поединка Джошуа с Руисом, то промоутер подчеркнул, что не поменял мнения о британце, несмотря на этот нелепый проигрыш.

«Мало у кого остается ноль в графе «поражения». Иногда даже чемпионы проигрывают. Очень сложно держать победный график. Ничего страшного: уверен, у них в контракте есть пункт о реванше. Думаю, Джошуа вернет свои пояса.

Лично я продолжаю считать Энтони лучшим тяжеловесом в мире. Он все еще один из самых крутых — если не самый крутой — спортсменов в дивизионе.

А поражения бывают, что-то пошло не так. Володя Кличко был в нокауте, Майк Тайсон тоже падал», — подытожил Рябинский.

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