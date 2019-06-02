Потеряла все: трагедия полуголой фанатки с финала Лиги чемпионов

Американская модель и блогер Кинси Волански, всколыхнувшая финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» забегом в откровенном купальнике, вызвала широкий резонанс не только среди обрадованных болельщиков, которые до ее выходки откровенно скучали на фоне осторожной игры, но и среди самих игроков.

Так, 23-летний полузащитник «Тоттенхэма» Гарри Уинкс уставился на девушку во все глаза, пока ее провожали мимо стюарды.

Волански даже выставила фотографию этого момента в своем инстаграме, игриво поинтересовавшись у своих подписчиков, не слишком ли она отвлекла игрока под номером восемь.

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Также о провокационном забеге девушки высказался нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов, который находится в данный момент в стане сборной России и готовится к отборочным матчам чемпионата Европы — 2020 против Кипра и Сан-Марино.

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Игрок смотрел финал Лиги чемпионов в холле спортивной базы Новогорска вместе с Георгием Джикией и еще несколькими футболистами сборной.

«Выбежавшая на поле девушка? Мне кажется, она находится в хороших кондициях, раз ее так долго не могли поймать

(Волански добежала до центрального круга. — «Газета.Ru»), — пошутил Смолов. — Мне кажется, эта девушка была физически готова лучше, чем многие стюарды на стадионе.

Скорость развила приличную, да и форма у нее хорошая. Также, насколько мне известно, она встречается с нашим соотечественником, который живет в Америке и занимается пранками (розыгрышами на камеру. — «Газета.Ru»). Он ведь тоже раньше выбегал на поле во время матча».

Смолов прав: Волански состоит в романтических отношениях с русским пранкером Виталием Здоровецким, который в 2014 году прервал финальный матч чемпионата мира между Германией и Аргентиной. Тогда он выбежал на поле и приподнял футболку, показав на голом торсе надпись «прирожденный пранкер».

Спустя два года Здоровецкий совершил подобную выходку во время встречи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Кливленд Кавальерс» и «Голден Стейт Уорриорз». Мужчина так же, как и в первом случае, снял кофту и обнажил надпись — только уже с другим содержанием: «Трамп — отстой!».

Такие поступки изрядно поднимали интерес к основной деятельности Здоровецкого — сначала к обычным пранкам на Youtube, а затем и к сайту с розыгрышами для взрослых (например, девушка в форме полицейского останавливала прохожих и неожиданно показывала им свою грудь).

Неудивительно, что Здоровецкий подначил свою возлюбленную на такую же выходку — это помогло ей раскрутить свой инстаграм с 230 тысяч подписчиков до 2,5 млн меньше чем за сутки.

Но не тут-то было: вечером 2 июня аккаунт Волански внезапно стал недоступен.

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Пошли предположения о том, что администрация инстаграма решила заблокировать профиль девушки, снискавшей популярность ценой правонарушения, однако все оказалось прозаичнее: неизвестный злоумышленник взломал страницу Волански и удалил ее.

«Когда ты добился 2,5 млн подписчиков за ночь, а потом твой аккаунт взломали. Просто забейте, ребята. Это настоящие американские гонки в плане эмоций», — написала Волански в своем твиттере, выложив видео с беговой дорожки.

When you grow to 2.5m followers over night and then your account gets hacked...... just run it off kins. This is an emotional roller coaster pic.twitter.com/abZ2vW0zTT — Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) 2 de junio de 2019

«Это самые сумасшедшие 24 часа в моей жизни!!! Совершайте вещи, которые пугают вас, выходите из зоны комфорта. Я живу ради таких моментов, которые заставляют мое сердце бешено биться», — написала модель чуть позже, видимо, желая показать, что все равно не жалеет о своем поступке.

Вопрос о том, сможет ли Волански восстановить доступ к своему аккаунту с 2,5 млн подписчиков, все еще остается открытым.

Впрочем, в ближайшее время ее популярность вряд ли спадет, так что у модели еще есть шанс создать второй аккаунт и так же раскрутить его. Футбольные фанаты явно получили удовольствие от забега красивой девушки по полю: многие в своих соцсетях даже назвали это лучшим моментом финала.

«Кинси отмечает свой первый кубок Лиги чемпионов», — написал пользователь твиттера Jose, прикрепив фото модели.

А некто Ahmed AboElmagd назвал Волански «настоящим победителем» турнира, прифотошопив ей в руки кубок ЛЧ.

Даже почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил эпизод с Волански положительно.

«Скучно же было, а после ее появления народ повеселел сразу. Красивое молодое тело, замечательный купальник на ней был,

— приводит слова Колоскова «СЭ». — А вообще это один из худших финалов за последние годы, что я смотрел. Первый тайм вообще не был похож на финал Лиги чемпионов. Забегали только где-то к концу матча, но при повышении темпа допускали очень много ошибок».

Фоторепортаж: Девушка в купальнике остановила финальный матч Лиги чемпионов __is_photorep_included12389197: 1

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