Все ради русского бойфренда: зачем модель испортила финал ЛЧ

1 июня в Мадриде состоялся финал Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» в английском противостоянии переиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 2:0.

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Матч получился довольно скучным, на что повлиял крайне быстрый гол. Уже на 24-й секунде встречи арбитр Дамир Скомина указал на точку, когда мяч попал в руку полузащитнику «Тоттенхэма» Муссе Сиссоко.

Мохамед Салах хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый, после чего зрители наблюдали закрытые и небогатые событиями и моментами 90 минут игры, в которой в самом конце Дивок Ориги провел второй гол «Ливерпуля», окончательно склонив чашу весов на сторону красных.

В итоге для многих главным событием встречи стал забег на поле полуобнаженной девушки, из-за которой первый тайм был приостановлен на пару минут.

Девушка-стрикер выбежала на газон «Ванда Метрополитано» в откровенном купальнике и белых кроссовках, добежала до центрального круга, попозировала перед камерами и после этого сдалась стюардам.

Как выяснилось позже, это была американская модель Кинси Волански, которая объяснила свою акцию жаждой приключений.

«Пробежаться полуголой в финале Лиги чемпионов! Жизнь дана нам для того, чтобы жить. Совершайте сумасшедшие поступки, которые запомните навсегда», — написала модель в своем инстаграме после матча.

Другое дело, что в этой истории, видимо, не все так просто. На купальнике девушки была надпись, которая соответствует названию странички российского блогера Виталия Здоровецкого, являющегося бойфрендом Волански.

Интересно, что сам Здоровецкий также известен своим забегом по полю во время финального матча чемпионата мира-2014 между Германией и Аргентиной, когда он выбежал на газон легендарной «Мараканы» и даже попытался обнять и поцеловать защитника Бундестим Бенедикта Хеведеса, ныне выступающего за московский «Локомотив».

В итоге родившегося в Мурманске, росшего в Одессе, а с 2004 года проживающего в США блогера задержала полиция, но сам он добился желаемого эффекта, хотя забег и не попал в видеотрансляцию в соответствии с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА).

О своем забеге уже бывший на тот момент популярным блогером-миллионником на Youtube Здоровецкий предупреждал заранее.

«Увидимся завтра во время матча Германия — Аргентина. Завтра очень важный день для меня», — писал он перед финалом.

В итоге после акции русского американца число подписчиков на его канал увеличивалось на протяжении нескольких дней на десятки тысяч пользователей в час.

При этом Здоровецкий после своего поступка был помещен в черные списки ФИФА и УЕФА и с тех пор не может посещать стадионы на матчах, проводимых под эгидой этих организаций. Так, не попал Виталий и на финал в Мадриде.

Добилась ощутимого эффекта и Кинси Волански, которая только за время второго тайма матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» увеличила свою аудиторию в Instagram с 316 тысяч подписчиков до 570 тысяч.

В данный же момент, утром после финала, на дерзкую модель подписаны уже 1,7 млн человек.

К слову, выгоду извлек и Здоровецкий, так как Vitaly Uncensored после прорыва его девушки стал самым популярным запросом в поисковиках в ночь с 1 на 2 июня.

«Моя девочка только что засветилась в финале Лиги чемпионов. Очень горжусь тобой. Ты мое все», — оперативно отреагировал в своем инстаграме Здоровецкий.

Что касается Волански, то она также является блогером и освещает для подписчиков путешествия по разным странам, перемещаясь по миру вместе со своим бойфрендом. В инстаграме девушки множество фотографий из Исландии, Турции, Южной Африки, французских Альп, Италии, Нидерландов и других стран, а последнее фото перед посвященными забегу на финале Лиги чемпионов постами было сделано на Бали.

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