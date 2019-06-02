«Очень средний «Ливерпуль»: за что критикуют чемпионов

1 июня в Мадриде прошел финальный матч Лиги чемпионов этого сезона, в котором встречались английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Уже на 24-й секунде встречи в ворота «шпор» был назначен одиннадцатиметровый за игру рукой в штрафной площади. В комнате VAR арбитру Дамиру Скомине подтвердили правильность его решения. Одиннадцатиметровый удар успешно реализовал нападающий скаузеров Мохамед Салах. После игры он поблагодарил систему видеоповторов, которую, напомним, экстренно ввели в этом розыгрыше ЛЧ уже на стадии плей-офф.

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«Мы все очень довольны, я рад сыграть второй финал подряд и в этот раз провести на поле 90 минут. Мы сделали все возможное сегодня. Никто не пытался действовать индивидуально, вся команда сыграла невероятно здорово.

Мы увидим VAR в следующем сезоне, но он мне нравится и сейчас!

Я многим пожертвовал ради своей карьеры. Сначала перебрался из деревни в Каир, а затем стал египтянином, выступающим на столь высоком уровне. Для меня это нечто невероятное», — приводит «Би-би-си» слова Салаха, чей гол стал третьим в списке самых быстрых в истории финалов ЛЧ.

Бывший глава судейского корпуса АПЛ Кит Хакетт, несмотря на разделившееся мнение по поводу пенальти, поддержал решение главного арбитра встречи.

«Судьи УЕФА на протяжении всего сезона наказывали команды за это нарушение. Защитник, вытягивающий руку, делает себя шире, а значит, назначается пенальти. Это суровое наказание, но оно всегда будет в матчах Лиги чемпионов»,

— написал эксперт в твиттере.

Гол Салаха стал определенной точкой невозврата. Игра у «Тоттенхэма» не клеилась, а «Ливерпуль» охранял свое минимальное преимущество. Опасных моментов практически не возникало, и матч был откровенно скучным зрелищем, из-за чего болельщики впоследствии раскритиковали команды, называя этот финал худшим за последние годы.

«Честно говоря, по игре все ожидали большего, первый гол забил «Ливерпуль» и отдал мяч, хотел играть на контратаках, «Тоттенхэм» же в первом тайме вообще боялся идти вперед, пропустить второй, поэтому первая половина вышла скучной, вяленько», — сказал экс-нападающий «Ливерпуля» Андрей Воронин после матча в беседе с ТАСС.

На 87-й минуте в штрафной «Тоттенхэма» возник сумбур, которым воспользовались «красные»: Жоэль Матип сделал скидку на Дивока Ориги, а тот с 14-ти метров идеально уложил мяч в дальний угол. Встреча завершилась со счетом 2:0, а «Ливерпуль» завоевал свой шестой кубок Лиги чемпионов.

Ориги, ставший для мерсисайдцев джокером в этом сезоне, стал пятым бельгийцем в истории, забивавшем в финале ЛЧ. При этом Салах – всего лишь пятый африканец, которому удалось отличиться в финале.

Так или иначе, но на некоторых экспертов игра новоиспеченных чемпионов впечатления не произвела. По мнению бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера, это была не лучшая игра скаузеров.

«Лично я считаю, что это был очень-очень средний «Ливерпуль». «Тоттенхэм» мог добиться большего. Им немного недоставало инстинкта убийцы. Связываю это с тем, что дело скорее в психологии, нежели в реальном уровне игры»,

— приводит слова Венгера Goal.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что ключевую роль в исходе поединка решил ранний пенальти. Однако он все равно нашел в себе силы поздравить соперника.

«Сейчас трудно говорить — мы очень расстроены, но я горжусь своими ребятами. Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо играть в них.

Пропущенный пенальти после первых 20 секунд здорово повлиял на ход матча.

Хочу поздравить Юргена Клоппа, его игроков, клуб и болельщиков — «Ливерпуль» провел потрясающий сезон. Они фантастически играли. Проигрывать очень больно, но мы должны двигаться вперед. Конечно, будет нелегко, но после нескольких часов мы должны перенастроиться и найти что-то положительное», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Для Клоппа эта ночь стала едва ли не лучшей в его карьере. До этого он дважды выходил в финал Лиги чемпионов, но оба раза терпел поражения. После финального свистка немец не побежал праздновать победу со своей командой, а подошел к Почеттино и поблагодарил того за игру. Реакция эпатажного тренера была необычной: по его признанию, он отказался от своего обычного ритуала после матчей.

«Обычно через 20 минут после игры я уже немного пьян, но теперь у меня только вода!»

— заявил Клопп.

«Это лучшая ночь в нашей профессиональной жизни. Я так рад за всех этих парней и мою семью. Они выстрадали эту победу, сражаясь за меня. Они заслуживают этого больше, чем кто-либо. Вы когда-нибудь видели подобную команду, которая борется даже тогда, когда заканчивается горючее в баке? У нас есть отличный голкипер, благодаря которому сложные вещи кажутся простыми. Эта победа важна для нашего развития и совершенствования», — отметил он.

В целом же матч оказался действительно слишком мирным и даже заурядным. Об этом говорит и то, что этот финал стал первым в истории, в котором арбитр не показал ни одного предупреждения. Хотя и некоторые футболисты продолжают пинать на судью. Бывший игрок и тренер Гленн Ходдл раскритиковал решение Скомины.

«Ни в коем случае нельзя было ставить пенальти, когда Мусса Сиссоко бежал назад, он указывал партнеру рукой на игрока соперников, как бы говоря: «Опекай его».

Если бы он пытался остановить перевод мяча, он поднял бы обе руки вверх. Мяч ударился ему в грудь и прокатился вдоль руки. Если за такое давать пенальти, у нас их будет по 100 штук за игру», — посетовал Ходдл.

В мате за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» встретился с лондонским «Челси», который ранее стал победителем Лиги Европы. Встреча состоится 14 августа в Стамбуле.

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