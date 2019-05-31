«Хоть гантели не украли»: Зеленский показал тело и шаурму

Новоиспеченный лидер Украины Владимир Зеленский продолжает осваивать свои владения — а именно, различные помещения здания администрации президента, расположенного на Банковой улице.

Так, 31 мая Зеленский провел интенсивную тренировку в спортзале, оснащенном различными тренажерами и предметами для поддержания мышц в тонусе.

«На Банковой. Хоть гантели не украли», — иронично подписал Зеленский фотографию с тренировки.

На снимке рядом с ним можно заметить и главу администрации — Андрея Богдана. Впрочем, это вряд ли должно удивлять: Зеленский придерживается довольно демократичной линии поведения, в которую легко вписываются совместные тренировки с чиновниками.

Так, в сети можно найти фотографию, на которой Богдан ставит Зеленскому «рожки», пока тот позирует для снимка с фанатом.

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Также недавно Зеленский выкладывал фотографию, где он с тем же Богданом и другими подчиненными на улице пьет кофе и ест шаурму.

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может стать решением.

В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более — постыдного. А еще помогает не «забронзоветь» и не оторваться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!» — написал Зеленский в своем инстаграме.

Возвращаясь к тренировке президента Украины, стоит отметить, что его увлечение спортом длится уже давно.

Еще до начала политической карьеры Зеленский регулярно посещал тренажерный зал и даже около года вел на Youtube канал под названием Ze kubiki, посвященный упражнениям для развития мышц.

На видео будущий лидер Украины выполнял задания тренера, показывая подписчикам, как правильно делать то или иное упражнение и для чего оно нужно.

Ролики перестали выходить лишь полгода назад — видимо, в тот момент, когда Зеленский окончательно ушел в политику.

Также известно, что глава Украины всерьез увлекается тайским боксом. Этот вид спорта вошел в его жизнь, когда актеру понадобилось привести свое тело в порядок ради роли в сериале «Слуга народа» — надо было обрести рельефные мышцы и основательно сбросить вес.

Нагрузки после интенсивных тренировок с грушей помогли добиться нужного результата, однако и после этого он не перестал заниматься боксом — теперь политик выполняет упражнения чисто для себя.

Занимался Зеленский и спортивно-бальными танцами — в тот период своей карьеры в шоу-бизнесе, когда участвовал в программе «Танцы со звездами». Причем одержал в итоге победу в этом телевизионном конкурсе — за него проголосовало больше 728 тысяч украинцев.

Увлекался Зеленский и футболом: так, раньше он часто выкладывал фото с важных матчей — например, с финала Лиги чемпионов сезона-2017/18, который прошел в Киеве…

… а также сам принимал участие в любительских матчах — например, в 2016 году он сыграл в товарищеской встрече с легендами киевского «Динамо».

Наконец, Зеленский часто занимается бегом — у него даже есть личный тренер. По информации портала «Страна.ua», после победы на выборах президент Украины продолжил тренировки по легкой атлетике, и был замечен за утренней пробежкой в Мариинском парке в сопровождении нескольких охранников.

Так что вполне возможно, что Зеленский станет частым гостем в спортзале здания администрации, которое занимает на Банковой площадь в 22 тысячи квадратных метра и оснащено множеством самых разных помещений — многие из них главе государства еще предстоит изучить.

Так, бывший заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимки в интервью «Украинской правде» рассказывал следующую историю:

«Однажды я бродил по зданию с картой, искал нужную комнату и случайно наткнулся на какое-то странное место. Постучал в дверь – открыла старушка, пригласила войти. Внутри — большая такая гостиная, камин, смотрю — массажный зал, тренажерный зал, сауна, бассейн.

Спрашиваю бабушку, а кто был последний здесь? Говорит: «При Януковиче ходили».

Помимо помещений для отдыха и развлечения, в здании администрации располагаются и режимные комнаты — например, ситуационная, откуда есть возможность получить информацию из всех открытых и закрытых источников, с тем чтобы президент принял нужное решение.

До прихода Зеленского это помещение было оснащено всей необходимой инфраструктурой, однако глава СНБО Украины Алекснадр Данилюк при первом визите в комнату обнаружил, что оттуда пропали мониторы и сервера.

В настоящее время делом занимается Государственное бюро расследований Украины. Именно из-за этой пропажи Зеленский и пошутил в своем посте про тренировку в спортзале — «хоть гантели не украли».

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