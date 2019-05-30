«Если не принимать — умру»: что сохраняет жизнь Слуцкой

Прославленная фигуристка Ирина Слуцкая во времена своей профессиональной дважды становилась чемпионкой мира, а также семь раз занимала высшую ступень пьедестала на континентальных первенствах. Для полноты картины ей не хватило лишь покорить Олимпийские игры: дважды она была близка к завоеванию вершины Олимпа, но в Солт-Лейк-Сити в 2002 году россиянке немного не хватило, чтобы одолеть Сару Хьюз из США, а на Играх в Турине Слуцкая довольствовалась только бронзой, уступив японке Сидзуке Аракаве и американке Саше Коэн. Причем Олимпиаду 2006 года Ирина Эдуардовна едва не пропустила.

Фигуристка перенесла тяжелую болезнь — васкулит. Помочь сохранить карьеру ей смог длительный и трудный курс лечения.

«У меня еще сложнейшее заболевание, после которого спасибо, что я выжила, потому что иногда эти заболевания заканчиваются летальным исходом. Те препараты, которые я принимала, – с ними тяжело держать себя. Это был героизм. Я не скрываю этого. И я собой в первую очередь горжусь. Горжусь, что смогла преодолеть невзгоды. Даже на приеме гормональных препаратов я себя очень жестко держала и была в одном весе», — цитирует спортсменку Sports.ru.

После Олимпиады в Турине Слуцкая завершила свою карьеру, но фигурное катание не бросила, выступая и занимаясь организацией ледовых шоу. Спустя длительный промежуток времени она призналась, что старая болезнь преследует ее до сих пор. Более того, лекарства от заболевания она также продолжает принимать.

«До сих пор нахожусь на этих гормональных. Кто знает, тот поймет, что это такое – принимать преднизолон. Тем более женщине. И я благодарна тренеру, которая все понимала и никогда не опускала руки.

Со мной переживала, со мной радовалась, когда мы, казалось бы, достигали невозможных результатов. На Олимпиаде в Солт-Лейке любая помарка, не говоря уже об ошибке, могла стоить не то что второго места, а вообще пьедестала. Это была такая победа. Для меня в первую очередь. Объяснить людям, которые не понимают, невозможно. Это была победа, после которой по мне научные работы писали, что, оказывается, с моим васкулитом можно жить физическую нагрузку давать», — заявила Слуцкая.

Фигуристка отметила, что на протяжении долгого времени она сдавала анализы, результаты которых были печальными. По ее словам, врачи часто грозили Ирине летальным исходом. Одним из главных вопросов, который волнует Слуцкую и сейчас, причина, по которой она заболела васкулитом.

«Этиология заболевания неизвестна даже врачам. Может быть, переохлаждение. Может, дикий стресс или физическая нагрузка. Никто не знает, организм так сработал. Первые симптомы были, звоночки. И анализы не совсем хорошие. Но мы же всегда все списываем: «Само пройдет». Не прошло», — отметила фигуристка, подчеркнув, что ее заболевание является крайне редким, а врачи, назначая ее курс лечения, постепенно исключали тот факт, что она страдает онкологией или аутоиммунными болезнями.

Чтобы вылечиться от васкулита, Слуцкой прописали прием гормональных препаратов, хотя сама спортсменка относилась к этому скептически.

«Было очень страшно. Непонятно будущее. Как я буду выглядеть после гормональных препаратов. Я не знала, как отреагирует организм. Когда я пришла в больницу, половину ноги не чувствовала. У меня был нерв зажат. Кроме этого кровоподтеки по всему телу. Везде синяки, выступали непонятные шишки», — рассказала Слуцкая.

Впрочем, помимо гормонов фигуристка принимает и другие лекарства, говорить о которых отказывается. Единственное, что отмечает Слуцкая, так это тот факт, что эти препараты спасают ей жизнь.

«Принимаю их каждый день до конца жизни. У меня аутоиммунное заболевание, когда иммунитет вырабатывает неправильные клетки, которые вырастают в заболевание.

Чтобы контролировать его, мне нужно принимать таблетки. Если не принимать, я умру. Не в момент, но со временем. Если не лечиться, то это заболевание заканчивается летальным исходом»,

— заявила она.

Также Слуцкая отметила, что врачи еще в 2003-04 годах рекомендовали ей завершить занятия спортом, на что она ответила отказом. Помочь сохранить форму ей помогли именно гормоны, дозировку которых медики, работавшие с фигуристкой, регулировали индивидуально.

«Я не понимала, что со мной происходит. Я поняла это, когда мне сказали, что от этого можно умереть. Тогда я реально сильно испугалась. Но я же тоже слышу организм. Когда мне становилось хуже… Я была с врачом, которому доверяю. И он по анализам говорил: «Ира, попридержи». Или: «Здесь нормально». Мы все вместе преодолевали это заболевание. Спасибо Господу и моему организму, что я среагировала так», — заключила Слуцкая.

Примечательно, что васкулит вызвал негативные последствия не только на состоянии здоровья спортсменки, но и спровоцировал другие заболевания. Так, Слуцкая стала страдать от астмы.

В сентябре 2016 года Ирина Слуцкая приняла решение посвятить свою жизнь политической деятельности, когда стала депутатом Московской областной думы. По ее словам, ей интересно решать вопросы на законодательном уровне.

«Например, завтра выезжаю из дома в 7 утра, будет заседание комитета Мособлдумы. После этого еще одно интервью. Затем мероприятия по Думе. В четверг – заседание фракции, заседание Думы, вечером – политсовет, после этого прием населения» — отметила Слуцкая.

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