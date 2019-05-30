Замена Карякину? Непомнящий покушается на корону Карлсена

— Ян, поздравляю с победой! Хотя, судя по первым комментариям, вы больше довольны результатом, нежели своей игрой?

— Когда турнир проходит по нокаут-системе, трудно быть довольным качеством игры. Вот Саша Грищук свое выступление по пути к финалу может занести себе в актив: он очень неплохо играл, сумел победить в основное время и Сергея Карякина, и Хикару Накамуру. С американским гроссмейстером у него получилась отличная партия, цельная! Но это, по-моему, скорее исключение из общего правила, потому что объективно качество партий неизбежно страдает. Мне кажется, в классику многие стараются играть покрепче, сознательно себя сдерживая. Конечно, я по себе сужу, но тем не менее.

Что касается тай-брейков, то тут вообще о качестве игры заикаться не приходится. Хотя в финале, как ни странно, обе партии с быстрым контролем получились более-менее «вменяемыми».

Но перед этим у меня были тай-брейки с Вэй И и с Радославом Войташеком, где была просто россыпь ошибок. Особенно в поединке с польским гроссмейстером, поскольку очень уж высока была ставка — выход в финал! В общем, странно ожидать каких-то шахматных красот от турнира по нокаут-системе. Но это лично мое мнение.

— Какой матч оказался самым сложным?

— Разумеется, с Войташеком: был крайне тяжелый тай-брейк. Один раз у меня была очень тяжелая, скорее всего, безнадежная позиция, второй раз — просто тяжелая. И еще один раз я в пылу борьбы неосмотрительно пожертвовал фигуру. Немножко расстраиваешься, когда видишь, что так неудачно играл. Но, с другой стороны, все ошибаются.

— Жертва слона — это была игра на победу или попытка отфиксировать ничью вечным шахом?

— Нет, отфиксировать ничью в тот момент можно было просто путем предложения ничьей! Я подумал: может, он в цейтноте как-то растеряется, напутает. Считал, что с грозным конем на f5 проиграть-то я не должен. Но, понятно, я недооценил ресурс с переводом ферзя через d8 на f6. Ну, что поделать.

— Войташек этот маневр тоже не заметил?

— Думаю, он его видел, но испугался — критически важные варианты выглядели довольно рискованно за черных.

Эта партия стоит немножко особняком, потому что белые допустили в ней такую, говоря теннисным языком, «невынужденную ошибку».

Это была вторая партия с 25-минутным контролем, и если бы я ее проиграл, то отыграться было бы затруднительно по той причине, что турнир для меня уже бы завершился.

— Домашняя подготовка оказалась удачной? Дебюты по ходу турнира, в основном, удавалось угадывать?

— В классику более-менее доволен. Мы много готовились с Владимиром Поткиным (международный гроссмейстер, один из тренеров сборной России. — «Газета.Ru»), хорошо поработали. Пару раз удалось удивить соперников даже черными. Против Левона Ароняна старый вариант откопали, который, как ни странно, «выстрелил». Этот вариант проверялся тоже в турнирах Гран-при ФИДЕ, но лет десять назад: в 2009 году так играли Гата Камский, Василий Иванчук.

Как оказалось, вариант не без яда. Это единственная партия, которую я выиграл в классику, но даже там были «качели».

— В первой партии финала тоже удалось удивить Грищука черными, в защите Грюнфельда?

— Мне кажется, это вопрос времени: кто-нибудь наверняка бы сыграл так, как я. Мы обсуждали этот вариант с Поткиным, и он сказал: тут есть идея, которая это направление, видимо, закрывает. Володе виднее; я не берусь так категорично утверждать. Мы готовили этот вариант к Войташеку, а пригодился он в следующем матче. Бывает, иногда несколько лет приходится ждать, чтобы идея сработала, а здесь она пригодилась буквально через два дня.

— Ян, много раз за свою карьеру вам приходилось играть в Центральном доме шахматиста на Гоголевском, 14?

— Впервые я тут лет в 14 сыграл, и потом играл много раз.

— На этом турнире были своеобразные декорации черного цвета, которые закрывали и «родные» стены с лепниной, и окна; играли шахматисты при искусственном освещении. Понравился такой стиль организаторов?

— Поначалу было тяжело, особенно когда играло много людей. Для 16 участников зал в таком виде оказался тесноватым.

Хотя сам по себе зал довольно большой, но декорации отнимают много пространства, да еще надо оставить место для зрителей. И не видно, что на бульваре происходит. Мы с Сашей Грищуком разговаривали, и он практически то же самое сказал: во время Суперфиналов чемпионата России, которые здесь проходили, смотришь за окно — там снег падает, можно медитировать… Такая легкая ностальгия. Ну ничего, сейчас можно было в соседнюю комнату выйти — в музей и оттуда смотреть на бульвар.

— Через пару дней привыкаешь и перестаешь обращать внимания на эти декорации?

— Не могу сказать, что я в восторге от всего этого дизайна, ведь здесь вообще-то очень красивый зал сам по себе, он не нуждается в декорациях.

Думаю, организаторы могли сделать исключение и на время этого турнира изменить свой стиль. Но окей, это их прерогатива.

— В каких двух этапах вам предстоит еще сыграть?

— В двух последних — в ноябре в Гамбурге и в декабре в Тель-Авиве. Уже будет ясно, кто как выступал, кто борется за выход в турнир претендентов.

— Удачи, Ян!

Напомним, что победитель этапа получает восемь зачетных очков, финалист — пять, полуфиналисты — по три, а за выход в четвертьфинал дается одно очко. Также по одному дополнительному очку гроссмейстеры получают за выигрыш матча в «основное время» (то есть в партиях с классическим контролем времени).

Серия Гран-при ФИДЕ состоит из четырех этапов, в которых участвуют в общей сложности 22 гроссмейстера. Каждый из них выступает в трех турнирах из четырех. Два победителя розыгрыша Гран-при получат право выступить в турнире претендентов 2020 года, победитель которого сразится с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном за шахматную корону.

Положение участников в общем зачете Гран-при ФИДЕ:

Я. Непомнящий (Россия) — 8+1 = 9

А. Грищук (Россия) — 5+2 = 7

Р. Войташек (Польша) — 3+2 = 5

Х. Накамура (США) — 3+0 = 3

П. Свидлер (Россия) — 1+1 = 2

Вэй И (Китай) — 1+1 = 2

Д. Дубов (Россия) — 1+1 = 2

У. Со (США) — 1+0 = 1

Второй этап Гран-при ФИДЕ пройдет 11-25 июля 2019 года в столице Латвии Риге.

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