Пиво и новый лимит: как изменится футбол в России

Российский футбольный союз (РФС) провел плановую отчетную конференцию, на которой были приняты ключевые решения и утвержден бюджет на следующий сезон.

Согласно отчету, РФС упразднил должность генерального директора, которую ранее занимал Александр Алаев — генеральный секретарь организации. Алаев был исполняющий обязанности президента РФС с декабря 2017 года по декабрь 2018-й. Сейчас союзом руководит Александр Дюков, получивший эту должность после выборов в начале 2019-го.

На заседании также был утвержден новый устав организации. Отмечается, что основные изменения коснутся регламента проведения исполкомов, конференций и других организационных вопросов. По словам Дюкова, эта мера является лишь формальностью.

«Они были чисто технические, фактически ничего не изменилось, устав был приведен в соответствие с законодательством. Права и обязанности членов не изменились. Появился арбитраж, что со временем даст нам возможность решать какие-то споры внутри страны», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Финансово-хозяйственную деятельность РФС за 2018-й признали положительной. В отчете говорится, что основные направления деятельности союза финансово обеспечены в достаточном объеме.

Много внимания было уделено вопросу рассмотрения бюджета. Общие доходы за 2018-й составили 4,535 млрд рублей. 45% от доходов, это около 2 млрд рублей, были получены из целевых поступлений и призовых выплат по итогам турниров. Однако расходы организации превысили заработок, составив 4,578 млрд рублей. Большая их часть пришлась на национальные сборные страны — 53% от общей суммы, примерно 2,427 млрд рублей. Это вдвое выше запланированного.

Таким образом, дефицит бюджета РФС составил 43 млн рублей.

«Основная часть доходов пришлась на мероприятия, связанные с чемпионатом мира. Также стоит отметить, что стабилизировались кредиторская и дебиторская задолженности. Дебиторская задолженность на 1 января 2019 года составила почти 420 млн рублей, задолженность по кредитам и займам — 150 млн рублей», — подчеркнул глава контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко.

Напомним, что в 2018-м году Россия принимала чемпионат мира по футболу. Сборная страны впервые в истории дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Хорватии.

Что касается финансового обеспечения на будущий сезон, то расходы на сборные будут уменьшаться, а на судейство и инспектирование — увеличиваться. Планируемые доходы РФС составили 4,373 млрд рублей, расходы – 4,482 млрд. 44% расходов придутся на сборные, 15% – на программы развития, 8% – на спортивные мероприятия, еще 8% – на судейство и инспектирование, а остальные 25% – на иные затраты.

Различные проекты в рамках программы сохранения наследия ЧМ планируются до 2023 года, их реализация оценивается более чем в 16 млрд рублей.

«Прошлый год по доходам у нас получился рекордным – во многом благодаря удачному выступлению сборной на чемпионате мира. В этом году много средств будет сосредоточено на региональной политике и реализации стратегии, поэтому отдельное внимание будем уделять работе со спонсорами», — заявил он.

Переходя к исключительной составляющей, было объявлено, что союз примет все меры для сохранения терпящего финансовые трудности махачкалинского «Анжи». По итогам сезона клуб занял предпоследнее место в турнирной таблице и покинул элитный дивизион. Дальнейшее будущее «Анжи» находится под вопросом, процедуру лицензирования команда пока не прошла, однако в союзе заявили о готовности помочь клубу.

Отреагировал РФС и на скандал вокруг матча «Чайка» — «Черноморец». Организация намерена выяснить обстоятельства матча, характер которого может не отвечать спортивным принципам.

В середине мая «Спорт день за днем» проинформировал, что представители «Чайки» финансово мотивировали игроков «Черноморца» в перерыве встречи 27-го тура Олимп – Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Чайки».

«Как вы знаете, нами была получена информация, что на результат мачта оказано влияние. Матч имел характер договорного. Начата внутренняя служебная проверка. По полученным результатам направили заявление в правоохранительные органы. С большой долей вероятности можем говорить, что скорее всего будут вынесены спортивные санкции в отношении лиц, которые, по нашему мнению, причастны к оказанию противоправного влияния на результат матча», — сообщил Дюков.

Еще одним важным вопросом на повестке дня стояло обсуждение возможного изменения лимита на будущий год.

Сейчас в матчах чемпионата России в составе одной команды одновременно на поле могут находиться максимум шесть легионеров. Ежегодно поступают предложения об окончательной отмене лимита или способах оптимизации. Обсуждается формат, при котором одновременно в заявке на сезон могут числиться не более 10 иностранцев и 15 россиян. Также существует вариант «8+17».

РФС принял на рассмотрение поступающие предложения, решение будет приниматься в июне, однако вступит в силу начиная с сезона-2020/21.

Обсудили также ситуацию касательно продажи пива на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее функционеры клубов выступили за отмену этого запрета. РФС, как подчеркнул Дюков, поддерживает эту позицию.

«Это очень важный источник дохода как для лиг, так и для клубов. Есть даже инициативные группы, которые работают в этом направлении. Они работают на то, чтобы получить законодательное разрешение на реализацию и рекламу пива. В данный момент мне кажется, что это одно из решений, которое может быть реализовано в рамках программы наследия чемпионата мира», — заключил президент РФС.

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