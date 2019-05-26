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Шоу всех звезд: Загитова и Медведева зажигают в Японии. LIVE

Онлайн записи шоу с участием Загитовой, Медведевой и Плющенко

На японском ТВ транслируют премьерный показ ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Макухари, где выступили многие звезды фигурного катания, включая россиян Евгения Плющенко, Евгению Медведеву, Алину Загитову и многих других. «Газета.Ru» следит за лучшими моментами выступлений.
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15:30

Итак, вроде бы все проблемы с показом прокатов решены. Надеемся, что не временно. Среди первых участников шоу выступает японская фигуристка Мики Андо.

15:15

А пока полюбуемся вот такими приятными фотографиями.

15:05

Задерживается трансляция на японском ТВ. Ждем и надеемся, что зрелище сегодня все же будет.

14:55

Медведева все-таки доработала свой знаменитый розовый костюм. Стало более ярко, но теперь без латекса.

14:50

Во время одного из шоу в рамках тура произошел казус. В Японии произошло землетрясение, а магнитуда толчков достигала 5,1 балла. Выступления пришлось прервать. Посмотрите реакцию Загитовой и Медведевой:

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Earthquake in Japan

Публикация от Ari Zakarian (@arizakarian)

14:45

Покажут выступления Юдзуру Ханю, Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгении Медведевой, Евгения Плющенко и многих других.

14:40

Сегодня транслируется ледовое шоу в Макухари. Оно состоялось несколько дней назад, а сегодня — официальный показ на японском ТВ.

14:35

Начало — в 15.00 по московскому времени.

14:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катанию! В Японии прошло ледовое шоу Fantasy On Ice — 2019. В нем приняли участие все мировые звезды, включая Евгения Плющенко, Алину Загитову, Евгению Медведеву и многих других.