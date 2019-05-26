Шоу всех звезд: Загитова и Медведева зажигают в Японии. LIVE

Итак, вроде бы все проблемы с показом прокатов решены. Надеемся, что не временно. Среди первых участников шоу выступает японская фигуристка Мики Андо.
А пока полюбуемся вот такими приятными фотографиями.
Задерживается трансляция на японском ТВ. Ждем и надеемся, что зрелище сегодня все же будет.
Медведева все-таки доработала свой знаменитый розовый костюм. Стало более ярко, но теперь без латекса.
Во время одного из шоу в рамках тура произошел казус. В Японии произошло землетрясение, а магнитуда толчков достигала 5,1 балла. Выступления пришлось прервать. Посмотрите реакцию Загитовой и Медведевой:
Покажут выступления Юдзуру Ханю, Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгении Медведевой, Евгения Плющенко и многих других.
Сегодня транслируется ледовое шоу в Макухари. Оно состоялось несколько дней назад, а сегодня — официальный показ на японском ТВ.
Начало — в 15.00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катанию! В Японии прошло ледовое шоу Fantasy On Ice — 2019. В нем приняли участие все мировые звезды, включая Евгения Плющенко, Алину Загитову, Евгению Медведеву и многих других.