«Ждут проигрыша»: у Овечкина виноваты болельщики?

Главный тренер сборной России по хоккею не будет уволен после неудачного чемпионата мира — 2019, где его команда стала лишь третьей. Об этом после бронзового матча с Чехией рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«У всех есть ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чем недоработали. Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство. Воробьев продолжит работу в сборной России, у него контракт»,

— цитирует Третьяка РИА «Новости».

«Красная машина» в третий раз за четыре года завоевала бронзу ЧМ. В матче против Чехии основное время и овертайм завершились со счетом 2:2, а в серии буллитов голкипер Андрей Василевский проявил чудеса реакции и не позволил хозяевам турнира окончательно испортить мундиаль для России. Он же был справедливо признан лучшим игроком встречи. Капитан российской сборной Илья Ковальчук признал, что заслуга в победе принадлежит исключительно вратарю.

«Ребята молодцы, что сдержали слово и бились друг за друга. Василевский — лучший игрок матча, подарил нам победу. Чехи на переиграли, большое спасибо вратарю. С физикой и химией у нас все в порядке, просто после тяжелого полуфинала нужно было собрать мысли, силы и эмоции в кулак. На первый период вышли никакие, потом тренерский штаб нашел правильные слова, да и мы сами поговорили», — приводит слова Ковальчука «Чемпионат.com».

Самому Ковальчуку хоть и не удалось отметиться результативные действиями по ходу игры, зато в послематчевой серии он забросил победный буллит. Кроме того, 36-летнему хоккеисту осталось провести один матч, чтобы стать абсолютным лидером по количеству проведенных матчей в свитере национальной команды.

«Я прессу всегда внимательно читаю, и это мне дает мотивацию. Поэтому не дождетесь, что я уйду из сборной»,

— заверил Ковальчук.

Наставник сборной России Воробьев в свою очередь отметил, что но команда рассчитывала на большее. В полуфинале «Красная машина» уступила финнам (0:1), потерпев свое единственное и решающее поражение на ЧМ.

«Покидаем турнир с двояким ощущением. Хотелось, конечно, большего, одна игра нас от этого отделила.

Из десяти игр на турнире мы выиграли девять. Жизнь такая. За бронзу в первую очередь нужно поблагодарить Василевского.

Сейчас можно сказать, что поражение на групповом этапе было бы полезным. Неровная для нас игра получилась с финнами. Не хватило игры под воротами, когда не идет так, шайбу нужно заносить», — посетовал Воробьев.

В Словакию сборная России привезла едва ли не сильнейший состав за последние годы. Команду удалось усилить сильнейшими хоккеистами из Национальной хоккейной лиги (НХЛ): Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым, Евгением Малкиным, Никитой Кучеровым и другими. Однако для главных звезд ЧМ оказался неудачным, а больше всего доставалось как раз Овечкину. Так или иначе, Воробьев не считает, что вина за третье место лежит исключительно на форварде «Вашингтона».

«Разочаровал ли Овечкин? У нас одна команда. У нас такой состав. Нельзя, чтобы каждый забил по 18 голов. Тогда бы мы играли с группой С. В принципе это невозможно. В сборной одно игровое время, а в клубах многие ребята привыкли по-разному играть в этом плане»,

— добавил тренер.

Что касается собственного будущего в команде, то Воробьев отказался от комментариев, перейдя к следующему вопросу. В тренерский штаб сборной России он входит с 2016 года

Овечкин после игры с чехами заявил, что сборная России покидает Словакию с высоко поднятой головой. Кроме того, он отметил, что критики «Красной машины» не могут называться болельщиками.

«Некоторые люди говорят: зачем постоянно дергать и вызывать Овечкина? Что говорить тем людям, которые никогда не играли в хоккей?

Я считаю, что это не болельщики. Они ждут повода, чтобы оскорбить, ждут какого-то проигрыша или неудачи, чтобы сказать, какой Овечкин или кто-то еще.

Мы играем все вместе за страну, бьемся и хотим выиграть, а тех, кто говорит такие вещи, не надо слушать и обращать на них внимания. Кстати, таких, к сожалению, у нас очень много», — заметил нападающий.

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