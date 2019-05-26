«Час икс» Воробьева: Россия сразится с Чехией за бронзу

Россия — Чехия (начало в 16.45 мск)

В прошлом году постолимпийский, но весьма интересный, так как на Играх не было хоккеистов из НХЛ, чемпионат мира выиграла сборная Швеции. Серебро досталось блеснувшей Швейцарии, а бронзовые медали отправились за океан — в США.

На чемпионате мира в Словакии все четыре вышедшие в полуфинал команды к медалям прошлого мирового форума никакого отношения не имели, ну разве что Канада тогда уступила и в полуфинале, и в игре за бронзу.

Интересно и что впервые с момента начала проведения чемпионатов мира по хоккею по нынешнему регламенту с двумя группами по восемь команд в полуфинал вышли сборные, занявшие в своих подгруппах первые и вторые места.

Однако в самих полуфиналах доминирование «сеяных» закончилось поражением России от Финляндии, и теперь бронзу между собой разыграют две лучшие команды октета Б.

На групповой стадии Россия не знала осечек и была сильнее в том числе и чешской команды. Сначала подопечные Ильи Воробьева обыграли чехов на Еврохоккейтуре (4:1), а потом уже в Братиславе в матче третьего тура отгрузили им три безответных шайбы.

Естественно, команда Милоша Ржиги постарается взять реванш, хотя фаворит в противостоянии очевиден. Слабо верится, что чехи, как бы они ни вязали российских хоккеистов и ни лезли им под кожу, смогут также сломать хоккей «Красной машины», как это удалось сборной Финляндии.

«Игра шла до гола. К сожалению, его забили не мы», — главный тренер сборной Илья Воробьёв о матче с финнами: https://t.co/piw8hZVj6h#снамироссия pic.twitter.com/f8YSVWCASp — Хоккей России (@russiahockey) 25 мая 2019 г.

Обычно на этом турнире российская защита и вратари не позволяют соперникам особо разойтись в атаке, и после полуфинальной аномалии нет оснований предполагать, что это изменится.

Шанс Чехии состоит в том, чтобы открыть счет и максимально насыщать среднюю зону, что удалось сделать финнам. Ну и, конечно, в том, чтобы не удаляться.

Другое дело, что в распоряжении Ржиги хоть и достаточно яркий по именам, но вряд ли способный стопроцентно выдержать российские скорости состав, а это значит, что шансы для розыгрыша большинства команда Воробьева получит обязательно. На групповой стадии это кончилось двумя реализованными чешскими удалениями.

Кстати, Воробьев — человек, для которого этот матч будет иметь самое большое значение среди всех его участников.

В нынешнем сезоне главный тренер «Красной машины» проиграл полуфинал Кубка Гагарина (плей-офф Континентальной хоккейной лиги) со СКА единственному реальному сопернику — ЦСКА, — а на чемпионате мира руководит настоящей сборной мечты. И вот эта команда тоже вылетела в полуфинале, причем обидчиком стал соперник без звезд в составе (18-летнему гению Каапо Какко еще только предстоит достичь этого статуса).

А ведь год назад сборная под руководством Воробьева проиграла четвертьфинал Канаде и вообще не добралась до решающих матчей. Если «Красная машина» опять останется без медалей, руководство Федерации хоккея России может и разочароваться в способности наставника добиваться результата.

Да и, честно говоря, хотелось бы увидеть яркие тактические ходы от нашего тренерского штаба.

У нас есть суперсостав, но мы так и не выбрались из средней зоны, где завязли в матче с финнами, а на последние минуты у нас вышли шесть нападающих с Александром Овечкиным и Никитой Кучеровым на синей линии и двумя центрами — Евгением Малкиным и Евгением Кузнецовым, — которые не особенно умеют выигрывать вбрасывания,

чтобы забрать шайбу и использовать Ови и Куча как бросающих, а не защитников.

В общем, матч с Чехией за бронзу должен стать как минимум интересным, ну а для нашей команды еще и будет возможностью закончить турнир, который она должна была выиграть, с хоть какой-то наградой.

Ну а Никита Кучеров, отстающий на два очка от шведа Вильяма Нюландера, наверняка постарается стать лучшим бомбардиром ЧМ-2019, раз уж добился этого в регулярном чемпионате НХЛ.

Стартовал завершающий день на чемпионате мира в Братиславе — и наша сборная сыграет сегодня за бронзу турнира: https://t.co/vCIiHrSEtp



16:45 по мск

«Первый канал» и https://t.co/hVuJjUSFTb#снамироссия pic.twitter.com/hflFOn1V6k — Хоккей России (@russiahockey) 26 мая 2019 г.

Канада — Финляндия (начало в 21.15 мск)

До главного же матча словацкого мирового форума добрались соперники, которые на этом турнире лучше других выжимали максимум в сложных ситуациях и играли до самого конца.

Финляндия, как уже было сказано, команда без звезд. До начала турнира ее поездка на чемпионат мира в таком сочетании казалась бесперспективной авантюрой, но Суоми сначала заняла второе место в группе А, затем выбила в четвертьфинале Швецию, а в полуфинале наглухо повязала Россию.

Матчи плей-офф заслуживают особого внимания, ведь в игре против Швеции финны уступали со счетом 1:3, а потом 3:4, но смогли сравнять счет уже вшестером за полторы минуты до конца, а затем вырвали победу в начале овертайма.

Против России в полуфинале Юкка Ялонен предложил сложнейший план, который его подопечные выполнили образцово, а потому единственная шайба в матче, заброшенная финнами в середине третьего периода, выглядит во многом закономерным развитием событий.

Канада шла к финалу натужно. «Кленовые листья», между прочим, начали турнир с поражения как раз от Финляндии (1:3), правда, затем выиграли подгруппу, хотя трудности были у канадцев и против Словакии (победная шайба за 1,8 секунды до сирены).

В четвертьфинале же против Швейцарии песенка родоначальников хоккея уже казалась спетой, но канадцам удалось сравнять счет за 0,3 секунды до конца матча, а затем вырвать викторию в овертайме.

После этого в полуфинале Чехия была закатана под лед (5:1), и теперь Марк Стоун, Тома Шабо, Кайл Террис и Ко выглядят фаворитами финала.

Кстати, если Канаде удастся завоевать золото ЧМ, она сравняется по количеству побед на мировых форумах со сборной России (СССР), которая выигрывала турнир 27 раз. Для финнов чемпионство может стать третьим в истории.

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