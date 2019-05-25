Канаде на смех: кто поборется с Россией за бронзу

Буквально за один день настроение российских болельщиков и любителей хоккея от игры национальной сборной на чемпионате мира изменилось кардинально: от оптимизма и веры в золотые медали ничего не осталось, разочарование и только.

Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Дмитрий Орлов, Никита Задоров, Евгений Малкин, Владислав Гавриков, Евгений Дадонов, Андрей Василевский и другие представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вместе с Ильей Ковальчуком, ставший капитаном сборной — таким мощным составом, разбавленным звездами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вроде Кирилла Капризова, Никиты Гусева, только-только перешедшего в «Вегас», Михаила Григоренко, Никиты Нестеров и Александра Барабанова, похвастать на текущем турнире не может никто.

Канадцы и американцы традиционно из-за океана в Европу сильнейших хоккеистов не повезли, действующие чемпионы из Швеции находятся в состоянии перестройки, а финны с чехами настоящими претендентами на золото не выглядели.

Но, как известно, ожидания иногда становятся проблемами. Обидно, что это часто касается именно российской сборной, причем неважно, в каком виде спорта.

Восемь побед в восьми матчах до встречи с финнами и 40 заброшенных шайб — легкой прогулки против сборной Финляндии никто не ждал, но на проход в финал, очевидно, рассчитывали. Все, кроме самих финнов, которые вопреки критике в свой адрес показали, что могут выстоять даже против лучших команд — а Россия таковой и являлась, возглавляя рейтинг первенства.

Игра у команды Ильи Воробьева не пошла с первых минут. «Суоми» качественно закрылись в своей зоне, отвечая опасными контрвыпадами. Причем таковых по ходу периодов случалось даже больше, чем комбинаций россиян в чужой зоне. Опасным «звоночком» стала статистика после первого периода, когда финны существенно перебросали представителей «Красной машины»: 15 против 11. Однако российские хоккеисты утешали себя заключительным матчем группового этапа против Швеции, когда скандинавы также придавили россиян в первом периоде, а во втором пропустили аж шесть шайб.

Ни одной из них не получилось организовать ни во втором, ни в третьем периодах матча против Финляндии. Напротив, получили в свои ворота.

Хенри Йокихарью отборолся за шайбу в чужой зоне и бросил от синей линии. Василевский с первым броском справился, но шайба отскочила точно на ход Марко Анттиле, который реализовал момент, добив снаряд в сетку с пятака.

Как итог: вместо финала только борьба за бронзу, разочарование и полное опустошение ко всему турниру. После матча Илья Воробьев был как всегда немногословен.

«В чем моя главная ошибка? Хороший вопрос… Гол пропустили. Надо разбираться», — логично объяснил поражение наставник сборной.

Буквально спустя час стартовал второй полуфинальный матч, в котором с одной стороны определялся следующий финалист первенства, а в случае со сборной России — ее соперник в борьбе за бронзу. Впрочем, победитель пары Канада — Чехия вряд ли вызывал какие-либо сомнения. В отношении чехов можно было рассчитывать только на сенсацию, как это делали швейцарцы в четвертьфинале, но не более.

Канадцы статус фаворита оправдали уже в дебюте встречи. Трой Стечер выполнил прострел на пятак от правого борта, и Марк Стоун, грамотно подставив клюшку, переправил шайбу в ближний угол.

Дальнейшая судьба матча зависела только от Канады. Впрочем, на старте второй 20-минутки «кленовые» свое преимущество увеличили. Причем сделали это максимально комично. Чешский форвард Доминик Симон проиграл вбрасывание в центре площадки и сломал клюшку. Убежав на скамейку за новой, канадцы оформили выход 5 в 4 и неожиданное численное преимущество реализовали усилиями Дарнелла Нурса.

Милош Ржига от подобного развития событий, судя по выражению его лица, был шокирован.

Уже через пять минут чешскому специалисту вновь пришлось схватиться за голову: Джонатан Маршессо выполнил прострел на дальнюю штангу чужих ворот в направлении одинокого Пьер-Люка Дюбуа, который без проблем вогнал шайбу в сетку.

Остаток игры вызывал лишь один вопрос: будет ли разгром? Во третьем периоде канадцы ответили утвердительно. Сначала Энтони Манта завершил сольный проход классной передачей на Кайла Турриса, распечатавшего ворота вышедшего вместо Патрика Бартошака Павла Францоуза, а затем и Тома Шабо, подхватив шайбу у синей линии, приблизился к воротам и мощно бросил в правый от голкипера угол.

Впрочем, завершать игру с разгромным счетом явно не рассчитывали чехи, которые один гол все-таки отыграли буквально через минуту.

Томаш Зогорна оставил Шабо в дураках, вышел на рандеву с Мэттом Мюрреем и счет размочил.

Итог: 5:1 — Канада в финале встретится с Финляндией, а Чехия постарается отнять у сборной России и бронзовые медали. Оба решающих матча состоятся 26 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы. К слову, канадско-финский финал произойдет уже во второй раз за последние четыре турнира.

В 2016 году, когда первенство мира проходило в России, сборная Канады одолела команду Финляндии со счетом 2:0 и в 26-й раз в своей истории стала чемпионом планеты. Судьба нового титула зависит не только от «кленовых», но и от запаса прочности у финнов, который после встречи с «Красной машины» мог иссякнуть.

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