Овечкин не спас: финны позорно унизили Россию

Сборная России в полуфинале чемпионата мира – 2019 проиграла команде Финляндии со счетом 0:1. «Красная машина», которая не отдала соперникам на мундиале ни одного матча, не сумела справиться с одним из своих заклятых соперников. Команду не спасли даже именитые хоккеисты, которые приехали на мировое первенство из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На полуфинальный матч сборная России подошла без потерь – на мировом первенстве подопечные Ильи Воробьева не проиграли ни одного матча. В четвертьфинале в напряженной борьбе «Красная машина» выбила сборную США со счетом 4:3.

Финляндия заняла второе место в группе А, набрав 16 баллов (у России в группе В было 21 очко). Стоит отметить, что команда приехала на чемпионат без основных звезд. В первом матче плей-офф Финляндия сделала небольшую сенсацию. В овертайме команда обыграла Швецию, действующих чемпионов мира. Игра закончилась со счетом 5:4.

На матч полуфинала сборные выставили следующие составы:

Сборная России:

Василевский (Георгиев);

Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.

Сборная Финляндии:

Ланкинен (Олкинуора);

Лехтонен — Охтамаа, Оямяки — Тюрвяйнен — Раяла;

Йокихарью — Линдбом, Какко — Маннинен — Песонен;

Каски — Миккола, Савинайнен — Куусела — Саллинен;

Койвисте — Хаканпяя, Анттила — Кивиранта — Ламмикко.

Матч за финал команды начали очень активно. За пять минут Россия и Финляндия успели попеременно обменяться атаками, которые при этом не привели к опасным броскам.

Уже на пятой минуте игры случился первый острый момент, однако не совсем игровой. У борта произошла стычка, участие в которой приняли Александр Овечкин и Оливер Каски. Хоккеисты потолкались, а судья вынес наказание – оба покинули площадку на две минуты. А через минуту у «Красной машины» случилось еще одно удаление – Никита Кучеров прихватил клюшкой Юхо Ламмикко и также отправился на скамейку.

Финская сборная не могла не воспользоваться столь щедрым подарком. Команда насела на российские ворота, произведя несколько достаточно опасных атак, однако защита и голкипер Андрей Василевский мужественно выдержали этот натиск.

Большую часть первого периода подопечные Юкки Ялонена владели преимуществом. Финляндия осела на половине сборной России, хоккеисты атаковали ворота Василевского. Финны не давали российским хоккеистам покинуть свою зону, нанося удар за ударом. Только под конец первого отрезка времени «Красная машина» завладела инициативой. Опасные моменты были и у Кирилла Капризова, и у Евгения Малкина, и у Евгения Кузнецова. Но «Красной машине» не помогли даже лучшие игроки НХЛ.

Первый период вышел очень энергозатратным, особенно для российской команды, которая по большой части была вынуждена защищаться, а не атаковать.

Да и преимущество Финляндии по броскам было очевидным – 15 против 11 у россиян.

Второй период начался для россиян тоже не самым лучшим образом. Уже через минуту после начала был удален Сергей Андронов за то, что рубанул по клюшке Миики Койвисто. Однако в этот раз «Красная машина, находясь в меньшинстве, не дала Финляндии создать опасных моментов у своих ворот.

Сборная России второй отрезок провела гораздо активнее, чем первый. Подопечные Воробьева чаще бывали в чужой зоне, организуя опасные атаки, которые могли привести к шайбам в воротах финской сборной. Но сборная Финляндии, которая была вынуждена защищаться, выглядела очень достойно, с легкостью справляясь с именитыми российскими хоккеистами. Нужно отдать должное вратарю. Кевин Ланкинен, как и Василевский, выручал свою команду в самых сложных ситуациях.

Но все равно впервые на чемпионате мира – 2019 Россия не смогла поразить ворота соперников за два периода.

Чувствовалось напряжение и ответственность, которая легла на плечи хоккеистов обеих команд.

Однако забитых шайб, несмотря на очень быстрый, активный темп игры, не было и во втором периоде. Игра шла абсолютно на равных, Финляндия без звездных игроков ни в одном из аспектов не уступала России, за которую играли звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ). При этом по броскам в створ в этом периоде Россия опередила соперников – 11 - 8.

В третьем периоде подопечные Воробьева впервые в матче оказались в большинстве. Площадку на две минуты покинул Оливер Каски. Но сборная Финляндии не позволяла России создать каких-то моментов у своих ворот, кроме, пожалуй, удара Евгения Дадонова. Он напрямую «расстреливал» вратаря, но тот шайбу забрал.

Заключительный отрезок времени шел по сценарию двух предыдущих периодов. Обе команды опасно атаковали. И Россия, и Финляндия имели шансы на то, чтобы поразить ворота своих соперников. Но мастерство продемонстрировала не «Красная машина».

Счет был открыт в середине третьего периода. И, увы, результат на табло оказался не в пользу сборной России.

После того, как финские хоккеисты выиграли борьбу в чужой зоне, Йокихарью бросил от синей линии, а Марко Анттила подкараулил отскок и пробил Василевского.

После забитой шайбы сборная Финляндии взяла всю игру под свой контроль. Команда не могла упустить то преимущество, которое было достигнуто потом и кровью.

За две минуты до конца Россия сняла вратаря, Василевский отправился на скамейку, а на площадке оказались все звездные нападающие. И Малкин, и Дадонов, и Овечкин, и Кучеров, и Гусев, и Кузнецов – именно они вышли спасать сборную России от поражения на стадии полуфинала. Форварды усилили натиск на финские ворота, но ничего не помогло.

Сборная России проиграла на стадии полуфинала в упорной борьбе. Многое не получилось у «Красной машины», атаки не находили своего завершения.

Игру можно назвать равной, но нельзя не отметить мастерство финских хоккеистов, которые блокировали россиян и не позволяли им создавать опасных моментов у своих ворот.

В финале сборная Финляндии сыграет с победителем противостояния Канада – Чехия, которое состоится сегодня же, 25 мая, в 20.15 по московскому времени. «Красная машина» сможет побороться за третье место.

Финал состоится уже в воскресенье, 26 мая в 21.15 мск. Судьбу третьего места команды решат в тот же день, но на несколько часов раньше. Матч за бронзу состоится в 16.15 мск.

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