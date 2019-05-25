Раскол с Тарасовой: как экс-партнер Навки ушел в хореографы

Родился Николай Морозов 17 декабря 1975 года в столице CCCР — Москве.

До совершеннолетия спортсмен грезил одиночным катанием, занимаясь в группе у Виктора Кудрявцева, однако затем сделал выбор в пользу танцев.

Тем временем Федерация фигурного катания СССР прекратила свое существование вместе с Советским Союзом, и спортсмены получили возможность выбрать, под чьим флагом из вновь образованных государств выступать на международных соревнованиях.

Морозова поставили в пару к Ольге Першанковой и заявили за Азербайджан. Однако успеха это не принесло: дуэт занял лишь 21-е место на чемпионате мира — 1994.

Морозов вернулся в Россию и какое-то время катался под бело-сине-красным флагом с Екатериной Гвоздковой, но затем перешел в команду Белоруссии и встал в пару к будущей олимпийской чемпионке Турина-2006 Татьяне Навке.

На Олимпиаде-1998 они стали лишь 16-ми. Было решено сделать рокировку: Навку перевели в дуэт к россиянину Роману Костомарову, чья бывшая партнерша Екатерина Давыдова присоединилась к Морозову.

Пара начала тренироваться у Татьяны Тарасовой, но вскоре распалась — Морозов завершил спортивную карьеру. Однако совсем уходить из фигурного катания он не собирался.

Николая уже манили мечты о тренерском поприще. Так, он начал помогать в этом деле Татьяне Тарасовой.

И успех буквально обрушился на новоиспеченного специалиста! Именно он поставил Алексею Ягудину программу «Зима», ставшую для спортсмена золотой на Играх 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити.

Музыку к тому выступлению подобрали случайно: Морозов поехал в Нью-Йорк в музыкальный магазин за новинками и услышал прекрасную мелодию, только зайдя в двери торгового дома.

Это оказалась композиция квартета Bond под названием «Зимнее солнце», которая в прокате Ягудина стала «Зимой».

Однако в творческих союзах двух сильных персон часто бывают расколы: в 2003 году такая беда настигла и отношения Морозова с Тарасовой.

Их тренерский дуэт распался: оказалось, что Николай поставил программу Мишель Кван, в то время как Татьяна Анатольевна тренировала главную конкурентку Кван — Сашу Коэн.

Дальше Морозов начал выбирать себе воспитанников сам: это были японка Мики Андо, сенсационно победивший на чемпионате Европы француз Флоран Амодио, испанец Хавьер Фернандес, итальянский дуэт Анна Капеллини — Лука Ланотте, россиянин Сергей Воронов... Помимо занятий тренерской деятельностью, Морозов продолжал успешно выступать и как хореограф — так, он поставил российской паре Татьяна Волосожар / Максим Траньков Николай обе программы для олимпийского сезона-2013/14.

Короткое выступление спортсмены катали под «Бал-маскарад» Арама Хачатуряна...

... а произвольное — под »Иисус Христос — Суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэббера.

Эти программы принесли дуэту олимпийское золото.

Был под опекой Морозова и еще один блиставший на российской Олимпиаде дуэт — Елена Ильиных / Никита Кацалапов, позже распавшийся из-за того, что партнер решил начал выступления со своей возлюбленной — Викторией Синициной. О работе с ребятами Николай вспоминает не без грусти.

«Лена с Никитой все равно не катались бы вместе. Конфликт созревал слишком долго, и в него было вовлечено столько самых разных сторон, в том числе и я сам, что сейчас точно нет смысла все это ворошить.

Было очень много советов со стороны, в том числе и от очень близких людей. Когда все это постоянно валится на спортсмена на протяжении многих лет, он теряет способность оценивать ситуацию самостоятельно.

А почему я ушел... Просто очень устал. Бронзовая медаль, которую Лена и Никита завоевали на Олимпиаде в Сочи, далась мне слишком тяжело», — цитировал «СЭ» Морозова.

Что же касается личной жизни, то специалист был трижды женат, и все на фигуристках: первые два союза были с француженкой Каролиной Дуарен и канадкой Ше-Линн Бурн. В настоящий момент Морозов состоит в браке с россиянкой Василисой Даванковой.

Что интересно, от первого брака у Николая есть дочь — Аннабель, которая пошла по стопам отца, и сейчас профессионально занимается танцами на льду.

В 2016 году танцевальный дуэт Морозова / Андрей Багин впервые представил ритм-танец и произвольную программу на контрольных прокатах российской сборной в Сочи.

«Пара существует месяц, в танцах Аннабель катается только год. Ей нравится заниматься танцами, у нее хорошо получается. Поэтому они выступали на прокатах.

Олимпийская мечта, конечно, у нее есть, без этого никуда, и я помогу ей реализовать эту мечту. Уж если я помогал всем остальным это делать, в том числе и тем, кто был этого недостоин — своей дочери помогу тем более», — признавался тогда Морозов, также отметив, что имеющая гражданство трех стран (Россия, США, Франция) дочь планирует выступать именно за Россию.

Так оно и получилось: пара уже выступила под триколором на этапе Гран-при в Москве...

... а также завоевала бронзу в финале Кубка России — 2019 в Великом Новгороде.

В это время ее отец продолжает сотрудничать с новыми звездами отечественного спорта.

Именно он поставил произвольную программу на сезон-2019/20 молодому фигуристу Александру Самарину, взявшему серебро на чемпионате Европы 2019 года.

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