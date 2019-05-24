Давление сработало: в США простили друзей Хабиба

Российский Абу-Даби

В октябре прошлого года, после главной победы в своей карьере над ирландцем Конором Макгрегором, чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов вместе с друзьями Зубайрой Тухуговым устроили грандиозную драку прямо в зале. Жестокий трэшток от Конора впоследствии заставил задуматься UFC об ограничениях, но дело на бойцов уже было заведено. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала Нурмагомедова-младшего и Тухугова, которые имеют контракты с UFС, на год. Хабиб же имел шанс сократить срок своего годового отстранения, но отказался идти на сделку с NSAC и рекламировать продукцию, которая противоречит его принципам.

Кроме того, поставил он условие и UFC: если его брат и друг будут уволены, то и он тоже уйдет из лиги. Такое представить сложно, потому что у Хабиба действующий контракт на три боя, разорвать которое мог только промоушен.

Но, понимая серьезность убеждений Нурмагомедова, UFC пришлось пойти ему навстречу – свои контракты Тухугов и Абубакар сохранили.

А 23 мая NSAC сократила им срок отстранения на 35 дней, благодаря чему они в ближайшее время смогут выступить на турнире UFC 242 в Абу-Даби, где главными хедлайнерами станут Хабиб и Дастин Порье.

Другой вопрос, что, возвращаясь к событиям прошлой осени, президент UFC Дана Уайт пообещал выгнать всех участвовавших в драке, хотя потом и жалел Хабиба. Но то чемпион, а Тухугов и Абубакар – бойцы не того масштаба. Все это время Нурмагомедов-старший только и делал, что говорил об уходе из UFC, неуважении и прочих склоках.

Свои плоды это дало, поскольку друзей Хабиба лига пожалела. Иначе и быть не могло, поскольку Нурмагомедова, который является самым популярным мусульманином среди спортсменов, терять было нельзя, а в случае санкций к Тухугову и его брату он бы просто ушел.

В таком случае у UFC вряд ли бы сложилось что-то в Абу-Даби, куда промоушен приедет в сентябре. Это новая территория и возможности для UFC, Хабиб является основным фактором успеха шоу, а Тухугов и другие друзья чемпиона — это просто хорошее дополнение. Очевидно, что публике в Абу-Даби будет приятнее смотреть на праведных мусульман, а не на скандальных американцев или эпатажных бразильцев. Поэтому в прессе полагают, что 7 сентября на турнире UFC будет много россиян.

«Мы готовы, и мы наступаем. Инша Аллах», – написал Хабиб Нурмагомедов в своем инстаграме, опубликовав совместную фотографию с Тухуговым и другими членами своей команды.

Три боя для Орла

Неоднократно Хабиб говорил о том, что до конца карьеры планирует провести не больше трех боев. Возраст дает свое: весогонки даются все тяжелее, восстановление после травм – мучительнее.

Да и особой выносливостью Нурмагомедов никогда не отличался, проведя за последние пять лет только пять боев. По контракту с UFC у него осталось три поединка.

Во-первых, это защита титула в бою с Порье, который уже официально анонсирован. Во-вторых, возможный поединок с ветераном UFC Жоржем Сен-Пьером в конце года – это то, о чем действительно мечтает Хабиба. В-третьих, Нурмагомедова наверняка обяжут подраться с Тони Фергюсоном или провести реванш против Макгрегора. Все три варианта сами по себе интересны не только для UFC, но и для самого Орла.

Под закат карьеры для Нурмагомедова важно начать заниматься тем, чего он действительно хочет.

Это как раз встреча с Сен-Пьером, о которой его агент говорит едва ли не в каждом интервью. Реванш с Макгрегором, несмотря на сомнительную квалификацию ирландца и их взаимоотношения, принесет много денег. В конце концов, именно победа над Конором сделала его звездой. А Фергюсон – это уже обязательство. Он едва ли не самый тяжелый соперник для Орла, тем более что UFC пытался свести их четырежды, но каждый раз бой отменяли по разным причинам. В пользу Тони говорит еще и то, что Хабибу третью защиту пояса, если он все-таки победит Порье, наверняка предстоит провести против победителя пары Фергюсон – Дональд Серроне.

Соперники Нурмагомедова и Фергюсона, откровенно говоря, номинальные, поэому победы Хабиба и Тони прогнозируются.

На пятый раз их поединку уже ничего не должно помешать, потому что если не в ближайшее время, то уже никогда.

UFC 242 пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Именно там Хабиб и начнет осуществление своих планов на концовку карьеры. Там же могут подраться Тухугов, Ислам Махачев и Майрбек Тайсумов. И для Нурмагомедова это будет, пожалуй, лучший турнир, поскольку в США его никогда не жаловали.

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