Они разнесли чемпионов мира: на кого нарвалась «Красная машина»

Четвертьфинал чемпионата мира по хоккею определенно забрал у болельщиков все нервы, которые остались после группового этапа.

Более-менее без приключений прошла только встреча Чехии с Германией. Но и там неопределенность продлилась целых два периода: первый завершился без голов, второй — ничьей (1:1), и только в третьем чехи, наконец, воспользовались своим серьезным преимуществом в классе и закатили в ворота соперника четыре безответных шайбы, одержав итоговую победу со счетом 5:1.

Соперник чехов определился во встрече Канада — Швейцария. На первый взгляд кажется, что и тут фаворит был очевиден: «кленовые» заняли первое место в группе А, а швейцарцы — лишь четвертое в В, да и вообще канадцы — это сборная, состоящая из игроков НХЛ.

Однако «крестоносцы» в итоге чуть не сотворили главную сенсацию четвертьфинала, умудрившись сделать счет 2:1 в свою пользу (причем вполне заслуженно) и додержав его почти до самого конца встречи.

Но, находясь уже одной ногой вне сетки плей-офф, канадцы неожиданно сотворили собственное чудо, забросив спасительную шайбу за 0,4 секунды (!) до финальной сирены.

Это позволило им сравнять счет (2:2) и перевести игру в овертайм, где они уже окончательно добили сломленных европейцев — решающую шайбу забросил Марк Стоун (3:2).

Теперь в полуфинале нас ждет встреча чехов, которые провели фактически товарищеский матч с Германией, и канадцев, уже, кажется, израсходовавших свой годовой запас везения.

Матч пройдет в субботу, 25 мая, и начнется в 20.15 по московскому времени.

Что касается сборной России, то отечественная команда продолжает проводить свой лучший чемпионат мира за последние годы и уже окончательно утвердила в мысли о том, что любая медаль, кроме золота, станет для нее провалом.

Хотя в матче со сборной США россиянам тоже пришлось нелегко: после ударного начала и двух заброшенных шайб Никиты Гусева и Михаила Сергачева «Красная машина» начала регулярно пропускать от «звездно-полосатых»,

которые были на грани того, чтобы сравнять счет за три минуты до конца встречи.

Стоит признать, что подопечные Ильи Воробьева на этом турнире иногда позволяют себе расслабиться в том случае, если получают комфортное преимущество над соперником, как это было в начале матча против США.

Однако, к счастью, американцы не превратили эту расслабленность в приемлемый для себя результат и все-таки уступили со счетом 3:4.

Помимо семи голов, эта встреча порадовала зрителей и красочными силовыми приемами, один из которых оказался довольно курьезным: Александр Овечкин буквально выкинул американского защитника Брэди Шэя за борт, на скамейку запасных сборной России, — в кадре остались торчать только вздернутые кверху ноги.

Остается надеяться, что в таком стиле «Красная машина» проведет и свой следующий матч. Однако в полуфинале будет очень непросто, ведь соперником россиян стала сборная Финляндии, которая выбила в 1/4 действующих чемпионов мира — шведов.

«Тре крунур» не спасло даже удачное начало встречи и комфортное преимущество в счете (3:1) уже к концу первого периода.

Суоми методично сократили отставание от соперника до минимума и за минуту до финальной сирены сравняли счет. В овертайме последние надежды шведов уничтожил новичок «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен.

Стоит отметить в составе Финляндии и молодого Каапо Какко — 18-летний нападающий уже отметился на этом чемпионате мира шестью голами, причем два из них он провел в ворота сборной Канады на групповом этапе, принеся тем самым победу своей команде (3:1).

Авторитетов этот молодой человек не признает. Недаром его считают одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ, на котором клубы лучшей лиги мира подбирают себе потенциальных новичков.

Нелегко будет с такой дерзкой сборной Финляндии и «Красной машине». Полуфинальная битва состоится 25 мая в 16.15 по московскому времени.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по хоккею — 2019, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».