«В гробу полегче будет»: как Россия пробилась в полуфинал

23 мая на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе состоялась встреча сборных России и США в рамках четвертьфинала чемпионата мира по хоккею. В плей-офф российская команда пробилась, успешно завершив групповой этап и заняв в группе B первое место. Американцы же в свою очередь, уступив в заключительном матче раунда канадцам, остались на четвертом месте.

Натянутые отношения двух сторон на геополитическом уровне, а также интригующая история встреч двух сборных — в новейшей истории Россия 13 раз обыгрывала звездно-полосатых и потерпела 11 поражений — добавили антуража к первой стадии в плей-офф. Если для американцев выход в следующую стадию мог стать своего рода сенсацией в связи с тем, что хоккеисты из-за океана традиционно привозят на чемпионат мира далеко не сильнейший состав, то для России полуфинал на этом турнире является задачей минимум, когда от россиян и вовсе ждут золотых медалей.

Оправдывая статус фаворита, «Красная машина» с первых же минут стала оказывать давление на чужие ворота, преобразовав его в гол в самом начале матча.

Михаил Сергачев, получив шайбу на синей линии, мощно щелкнул по воротам Кори Шнайдера. Американский голкипер удар отразил, но шайба отскочила к Никите Гусеву, который и открыл счет.

Спустя 15 минут Гусев уже выступил в качестве ассистента. Причем наградил голевой передачей он именно Сергачева.

Никита выкатил шайбу под бросок защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг», и тот мощно щелкнул издали. Снаряд после серии рикошетов влетел в правый верхний от вратаря угол.

Александр Овечкин после второго гола мог увеличить счет, но капитану «Вашингтон Кэпиталз» переиграть Шнайдера не удалось.

Если в первом периоде сборная США как таковых моментов у ворот Андрея Василевского создать не могла, ограничиваясь лишь редкими контрвыпадами, то во второй 20-минутке ситуация кардинально изменилась.

Уже в дебюте периода Брэди Шей неожиданно бросил от синей линии, и российский вратарь свою команду выручить не смог.

В остаток периода американцы устроили настоящий навал на ворота Василевского, заставив голкипера «Тампы» изрядно попотеть. В общей сумме Андрей отразил 11 бросков.

В третьем периоде, понимая, что давление звездно-полосатых увеличивается, россияне вернули игру под свой контроль. В результате атакующий потенциал «Красной машины» удалось реализовать Кириллу Капризову.

Все тот же Сергачев разогнал контратаку, сделав отличную передачу из глубины на Гусева, а тот в свою очередь вывел Капризова на ударную позицию, и Кирилл не подвел, сделав счет 3:1.

Впрочем, через четыре минуты американцы вернули интригу в матче. Сергачев совершил потерю в своей в зоне, Хьюз шайбу отобрал и сразу же откатил под бросок Ноа Хэнифину, который мощно бросил в угол ворот Василевского.

С этого момента нервотрепка не пропадала ни на секунду: россиянам было необходимо либо удержать свое преимущество, либо увеличить его. Впрочем, именно второй вариант и сработал.

Евгений Дадонов качественно отборолся в чужой зоне, оставив шайбу своему тезке Малкину, который оформил пятый ассист на Михаила Григоренко.

Команде США же нужно было отыгрываться. Понимая, что шанс для этого есть, американцы давление увеличили и за три минуты до конца основного времени сняли вратаря. Численное преимущество удалось реализовать моментально.

Звезда сборной США Патрик Кейн, получив шайбу на правом краю, прострелил на дальнюю штангу, где дежурил Алекс Дебринкэт. 12-й номер американской команды не промазал с близкого расстояния.

Однако этого оказалось недостаточно. 4:3 — итоговый счет матча, который позволил сборной России пробиться в полуфинал чемпионата мира, где она сыграет с победителем пары Финляндия — Швеция.

По итогам матча главный тренер россиян Илья Воробьев дал краткий комментарий относительно напряженной концовки встречи.

«Можно ли было избежать нервотрепки в конце матча с США? Да, если сидеть на софе и смотреть сериал «Богатые тоже плачут», — цитирует наставника сборной «Чемпионат».

Также Воробьев подчеркнул, что подобный накал был ожидаем, заявив, что обе команды имеют высокий класс и могут реализовать свое преимущество в гол.

Формально с этим согласился лидер американской сборной Патрик Кейн, отметивший, что его команде не хватило шанса, чтобы пробиться в следующий раунд.

«Это был матч, который мы могли выиграть. Мы сделали все, что могли. Нужно двигаться дальше и принять это поражение. Надеюсь, в будущем мы сможем вернуться и выиграть все-таки золото чемпионата мира», — приводит слова форварда «Чикаго Блэкхокс» Sport24.

Отметил нервную концовку и нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. По его словам, третий пропущенный гол для его команды был лишним.

«Игры на вылет всегда такие получаются. Нужно было забивать больше, когда моменты были, а так, в принципе, сыграли хорошо в обороне. Третий гол был не нужен, 4:2 было поинтереснее, а 4:3 — нервная концовка. Думаю, соперник был тоже хорошо. А бы не сказал, что у сборной России какая-то аритмия, за ними или за нами. Иногда счет не соответствует игре. Нужно играть от момента», — заявил Кузнецов.

Также российский нападающий подчеркнул, что его не волнует, кто станет соперником в следующем раунде. При этом Кузнецов заявил, что в полуфинале сборной России придется сложно.

«Нам всегда приятно играть при своих болельщиках. Жалко там пива не наливают, иначе бы русские болельщики еще громче кричали. Фанаты жалуются. Сейчас полегче будет? В гробу полегче будет»,

— сказал он.

Защитник сборной России Дмитрий Орлов и вовсе выразил мнение, что его команде нужно серьезно добавлять, чтобы успешно выступить в следующем раунде в борьбе за финал.

«Нам надо добавлять. Я не бросал по пустым, просто хотел, чтобы шайба из зоны вышла. Я не старался забивать гол, иногда это приводит к плачевной ситуации. Надо было, чтобы кто-то поменялся, чтобы ребята правильные позиции заняли. Нам оставалось какое-то время еще играть, так что не думал, гол или нет», — заявил защитник «Вашингтона».

К слову, российский защитник Владислав Гавриков и вовсе выразил мнение, что «Красной машине» предстоит пройти более тяжелые испытания.

«У нас сейчас все игры идут по нарастающей. Две самые главные и тяжелые встречи впереди. Во втором периоде американцы добавили в движении, в контроле шайбы, начали накладывать звенья. У нас же накопилась усталость, мы стали ошибаться в простых ситуациях. У них появились моменты, хорошо, что Вася выручил в нужный момент», — заключил Гавриков.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по хоккею - 2019, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».