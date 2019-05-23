Овечкин не помог: как Россия мучилась с американцами

Сборная России одержала победу над командой Соединенных Штатов в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Красной машины».

Счет был открыт уже на второй минуте встречи. Никита Кучеров вывел на позицию для броска Михаила Сергачева, тот мощно пробил по воротам американцев, Кори Шнайдер отбил прямо перед собой, и на подборе оказался Никита Гусев, занеся шайбу в сетку.

С первых минуты игры россияне доминировали и имели массу возможностей для того, чтобы увеличить счет. Подопечные Илья Воробьева большую часть времени владели шайбой, оставляя надежду американцам только в контратаках, которыми те не пользовались. Хороший шанс отличиться был у капитана «Красной машины» Ильи Ковальчука, но у него шайба сошла с крюка.

Спустя несколько минут Гусев мог оформлять дубль, но попал в перекладину, а Ковальчук, выйдя практически один на один, не смог переиграть голкипера США. Евгений Дадонов тоже имел хороший шанс, но шайба вновь проскользнула около перекладины.

По ударам сборная России к 15-й минуте игры вела 12-3, и второй гол был где-то близко. Так и получилось после удаления Джонни Годро. В моменте со вторым голом Гусев выступил уже в качестве ассистента. Никита выдержал паузу и нашел скидкой на синей линии Сергачева.

Михаил, оказавшись в одиночестве, мощно бросил, шайба срикошетила в толкотне Дадонова с американским защитником и залетела в угол ворот. Сразу после второго гола мог отличиться Александр Овечкин, блестяще обыгравший трех соперников, но Шнайдер выручил свою команду.

Самый опасный момент США организовал Патрик Кейн. Форвард взял инициативу на себя и протащил шайбу через всю площадку, попытавшись пробить низом. Андрей Василивеский спас, хотя бросок, справедливости ради, был не из разряда чрезвычайно сложных. Ближе к перерыву американцы имели еще одну возможность сократить отставание в счете, но вратарь «Красной машины» справился.

Второй период стартовал под контролем сборной России, но остроты стало куда меньше. Этим воспользовались американские хоккеисты, закрепившись в нашей зоне. Брэди Шей оказался в одиночестве на синей линии, получил шайбу и бросил в одно касание.

Снаряд рикошетом от российского защитника залетела в верхний угол ворот. Василевский не успел среагировать, так как ему перекрыл обзор Люк Гленденинг.

Практически сразу россияне могли восстановить преимущество в два года, но Кучеров, оказавшись на свободном пространстве, не стал сближаться со Шнайдером и бросал в девятку, попав сильно выше.

Звездно-полосатые в целом чувствовали себя увереннее в контратаках, а у россиян, здорово выглядевших в первом отрезке игры, игра шла уже тяжело, из-за чего приходилось буквально отбиваться. Особенно трудно было терпеть в меньшинстве, когда американцы создали сразу несколько острых моментов. «Красной машине» пришлось куда больше обороняться, а Василевскому раз за разом вступать в игру.

Отличную возможность у россиян создал Евгений Малкин, из-за ворот прострелив на пятак, но бросок Дадонова отразил Шнайдер. Под конец периода игра пошла уже на встречных курсах, но на перерыв команды ушли со счетом 2:1.

Однако уже с началом третьего периода в воротах сборной США оказалась третья шайба, вытекавшая из того, как проходил второй период. На 42-й минуте Сергачев блестяще сработал на перехвате и сделал передачу под синюю линию, а Гусев, выкатившись два в два, отпасовал Капризову на правый край, откуда Кирилл уже не промазал. Практически сразу после года мог забивать Кучеров, но не попал в створ, а дальше началась жара.

На 46-й минуте красивейшую шайбу на свой счет записал Ноа Хэнифин. Американцы воспользовались редкой ошибкой Сергачева, Джек Хьюз подобрал шайбу и сделал передачу в центр, а Хэнифин мощным броском попал под перекладину.

Oh baby! Just by the ear of Vasilevski off a feed from Jack Hughes to Noah Hanifin makes this a 1-goal game! @usahockey @NHLFlames #IIHFWorlds



Stay up to the minute with game action with the IIHF App:

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https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/taz3rSnsrr — IIHF (@IIHFHockey) 23 мая 2019 г.

Не прошло и двух минут, как россияне ответили на шикарный гол не менее красивой комбинацией. Дадонов вырвал шайбу у борта, отпасовал на Малкина, а тот уже прострелил на пятак, где Михаил Григоренко с близкого расстояния пробил Шнайдера.

Действительно тревожно стало за несколько минут до конца встречи. Американцы сняли вратаря, закрепились в зоне россиян, в итоге Кейн на паузе прострелил на пятак, а Дебринкэт в касание пробил Василевского.

Воробьев потребовал видеопросмотр из-за того, что вратарю якобы мешал другой игрок, но арбитр, посмотрев заново эпизод, нарушения не увидел.

Последний бросок американцев, нанесенный на последней секунде, «Красная машина» заблокировала, обеспечив себе место в полуфинале.

За выход в финал россияне поборются с победителем пары Финляндия — Швеция. Игра состоится 25 мая.

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