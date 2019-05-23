Русофил и гомосексуалист: трагедии фигуриста Джонни Вейра

Джонни Вейр заинтересовался фигурным катанием достаточно поздно. В детстве американец увлекался конным спортом, а коньки привлекли его внимание только в 11 лет, хотя обычно на каток будущие спортсмены приходят в четыре или пять, а то и раньше.

Джонни не думал о фигурном катании, пока не увидел выступление украинки Оксаны Баюл на Олимпийских играх в 1994 году.

Родители, однако, не видели в сыне будущего фигуриста, но талант в нем разглядела известный тренер Присцилла Хилл. Уже после недели занятий мальчик научился делать аксель. Ему пришлось отказаться от конной езды, а также переехать в другой штат, ближе к катку, потому что у родителей Джонни не хватало денег на постоянные путешествия. Изначально его пробовали в парах, потому что кататься он начал чрезвычайно поздно, но позднее окончательно перевели в одиночники.

Карьера у Вейра стартовала ударно. В 2001 году он одержал победу на своем первом чемпионате мира среди юниоров, при этом запомнившись не только как технически одаренный молодой человек, но и как талантливый артист. Но дальше последовала черная полоса. Сначала Джонни стал только шестым на чемпионате США, четвертым — на первенстве Четырех континентов, а весь следующий сезон пропустил из-за травмы.

Но в возрасте 19 лет Вейр словно переродился: стал одним из самых молодых чемпионов США в истории, отобрался на чемпионат мира и занял там пятое место.

Свой вклад в успех Джонни внесла и российский специалист Татьяна Тарасова, когда работала в Коннектикуте. Вейр часто посещал ее Центр фигурного катания для консультаций. Кроме того, Тарасова помогла американцу поставить несколько программ.

С 2004 по 2007 год он трижды завоевывал золото чемпионата США, а также начал интересоваться российской культурой, часто приезжая в Россию на этапы Гран-при. На показательных выступлениях Джонни поставил лирический номер под романс «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось» российского композитора Алексея Рыбникова, а позднее его хореографом стала олимпийская чемпионка в танцах на льду Марина Анисина.

Молодой человек впоследствии выучил русский язык, стал коллекционировать фигурки Чебурашек и называть себя русофилом.

Отдельной главой в карьере Джонни стали Олимпийские игры в Турине и чемпионат мира в Калгари 2006 года. В США Вейра считали сильнейшим фигуристом страны и рассчитывали на его медаль. Но, допустив массу ошибок, американец неожиданно стал лишь пятым, а на чемпионате мира и вовсе седьмым. На следующем мировом первенстве Вейр вновь провалился — только восьмое место.

Далее последовала смена тренера и имиджа. Джонни часто обвиняли в излишней женственности, поэтому с новым наставником, Галиной Змиевской, он решил кардинально поменять отношение к делу, хотя его программы остались такими же яркими — с красочными костюмами и запоминающимися мелодиями.

Одним из самых известных номеров Вейра стала короткая программа на музыку Сен-Санса «Лебедь», которую обычно ставят в женском балете.

Несмотря на свою необычность и положительные результаты после смены тренера, больше Джонни не видел золота чемпионатов мира, первенств США и других крупных турниров. Его стали ассоциировать больше с эксцентричными нарядами и образами. На Олимпийских играх в Ванкувере — 2010 Вейра жестко раскритиковали комментаторы за то, что он якобы уделил чрезмерно много внимания внешнему виду, и это негативно отразилось на его спортивных успехах — американец занял только шестое место.

Журналисты даже посоветовали Джонни перейти в женский разряд, хотя потом были вынуждены извиниться.

Хотя после этих Игр фигурист неоднократно заявлял о готовности вернуться в спорт, но фактически его карьера была завершена.

Еще будучи профессиональным спортсменом, Вейр превратился в шоумена. Фигурист интересовался модой, снимался для различных журналов и записывал собственную музыку.

В 2011-м Джонни признался в нетрадиционной сексуальной ориентации и вышел замуж за американского адвоката русского происхождения Виктора Воронова. Брак распался спустя три года.

Хотя Джонни и мечтал выступить на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, но в итоге поехал в Россию только в качестве комментатора. Вейр каждый день сиял на публике под солидным слоем макияжа и в эпатажных нарядах, которые были украшены драгоценностями. В финальном интервью на NBC Джонни признался, что не испытывал в Сочи никаких проблем и притеснений в связи со своей нетрадиционной ориентацией и был приятно удивлен всеобщем дружелюбием.

Сейчас Вейр занимается собственными проектами и лишь иногда напоминает о себе как о бывшем спортсмене. По его внешнему виду это определить сложно.

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