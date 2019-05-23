«Сорвем ваши планы»: США бросили вызов «Красной машине»

Сборная России блестяще провела групповой этап на чемпионате мира по хоккею, одержав семь побед в семи матчах и заняла первое место в группе B.

Это позволило «Красной машине» выйти в четвертьфинале на команду, занявшую четвертое место в группе А, — то есть последнюю строчку, которая позволяет пройти в плей-офф.

Казалось бы, соперником должна оказаться не самая мощная сборная (долгое время фанаты надеялись, что это будет Германия), но не тут-то было — подопечные Ильи Воробьева попали на команду США.

Американцы выиграли на групповом этапе пять матчей из семи, потерпев два поражения, причем одно из них — от словаков (1:4), которые в итоге даже не пробились в четвертьфинал. Однако эта была первая игра «звездно-полосатых» на мировом форуме, и команда еще не успела набрать форму и сыграться.

После обескураживающего проигрыша на старте турнира подопечные Джеффа Блэшилла собрались и выдали серию из пяти побед подряд — над Францией (7:1), Финляндией (3:2 в овертайме), Великобританией (6:3), Данией (7:1) и Германией (3:1).

Стоит отметить, что многие соперники здесь — сборные не самого высокого класса, и они вряд ли могли составить жесткую конкуренцию команде из игроков НХЛ.

Тем не менее вратари «звездно-полосатых» пропускали в каждом матче (они вообще не сделали ни одного шатаута на групповом этапе),

что, конечно, не может радовать их тренера в преддверии встречи с Россией, которая уже забросила 36 шайб.

В последнем матче группы американцы без шансов уступили своему принципиальному сопернику — сборной Канады (0:3) — и подошли к четвертьфиналу в не самом боевом настроении. Кроме того, из-за низкой занятой строчки команде США пришлось менять место расположения и переезжать из Кошице, где они проводили все игры до этого, в Братиславу — туда, где их ожидает «Красная машина». Это около 400 км пути и несколько потерянных часов для восстановления и тренировок.

Однако не стоит и слишком недооценивать сборную США: Блэшилл сразу заявил, что перед его подопечными стоит простая задача — попасть в четвертьфинал, а детали его уже не особо волнуют.

Эту цель «звездно-полосатые» выполнили и теперь, видимо, планируют взвинтить обороты.

«Нас ждёт хороший соперник», — главный тренер национальной сборной Илья Воробьёв о подготовке к матчу с американцами. #снамироссия pic.twitter.com/n4VHqdMUhq — Хоккей России (@russiahockey) 22 мая 2019 г.

Однако и без этого на групповом этапе американцы уже продемонстрировали два качества, которые могут доставить серьезные проблемы «Красной машине» — это отличная реализация большинства (43,7% — второй показатель на турнире) и высокая дисциплина (все игроки в совокупности получили всего 32 минуты штрафа).

Сборная России, напротив, порой сама создает себе трудности из-за большого количества удалений, за что «звездно-полосатые» могут мгновенно наказать, и не очень здорово реализует численное преимущество. Можно сказать, что в этих аспектах игра американцев является противоядием к стилю россиян.

В составе сборной США особенное внимание привлекает нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, который буквально тащит атаку сборной, хотя и не записывает на свой счет космических цифр — у него десять очков (2+8) в семи матчах.

Однако вся американская команда забросила в целом 27 шайб (седьмое место по этому показателю), так что на этом фоне достижения нападающего выглядят весомо.

«Нам придется показать лучшую версию себя, чтобы одержать победу, — заметил Кейн в преддверии встречи. — Россия ведь не просто так выиграла семь матчей — у них полно мастеров в составе.

Нам придется быть очень осторожными в защите, чтобы минимизировать моменты, создаваемые россиянами. Мы должны сорвать их планы, заставить их разочароваться».

Также весьма опасно выглядит партнер Патрика по «Чикаго» Алекс Дебринкэт, который в этом сезоне стабильно и много забивает. Так, за сезон НХЛ он забросил 41 шайбу в 82 матчах, а на этом чемпионате мира уже является лучшим снайпером с шестью голами на счету.

Тем не менее пока что явным фаворитом матча все же выглядит «Красная машина». На групповом этапе она пропустила всего семь шайб (вдвое меньше, чем США) при 36 заброшенных — великолепная разница.

Да и серия из семи побед явно добавит уверенности подопечным Илья Воробьева: повержены оказались Норвегия (5:2), Австрия (5:0), Чехия (3:0), Италия (10:0), Латвия (3:1), Швейцария (3:0) и Швеция (7:4).

Кроме того, россияне продемонстрировали серьезную вариативность в атаке: например, все семь шайб в ворота шведов забросили разные игроки. Из полевых хоккеистов не набрал очков за результативность лишь Владислав Гавриков.

Накануне встречи защитник сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов заявил, что не видит разницы между противостоянием со сборной США и игрой с Италией, которую россияне разгромили (10:0).

«Нас ждет очень интересный матч. Обе команды готовы показывать свой лучший хоккей.

В четвертьфинале уже без разницы, с кем играть. Все будут действовать осторожно, так как цена ошибки высока. Не важно, с Италией мы сражаемся или с Америкой»,

— цитирует Орлова сайт Федерации хоккея России.

«Думаю, обе команды завтра покажут свой лучший хоккей», — защитник сборной Дмитрий Орлов о настрое на четвертьфинал. #снамироссия pic.twitter.com/OnEeUtvR95 — Хоккей России (@russiahockey) 22 мая 2019 г.

Матч начнется в 17.15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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