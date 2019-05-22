Выпала или скинули? Загадочное падение подруги Кокорина с балкона

Одна из ключевых свидетелей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова, выпавшая с балкона четвертого этажа отеля в Чехии, могла пострадать из-за своей связи с судебными разбирательствами.

По крайней мере, такие подозрения возникли у адвокатов. В пресс-службе юридической фирмы «Бишенов и партнеры», которая представляет интересы Бобковой, сообщили, что по этому поводу уже началось расследование.

Юристы должны установить, имеет ли произошедший инцидент какую-то «связь с делом Кокорина и Мамаева»,

передает «Чемпионат.com».

Напомним, Бобкова присутствовала и при избиении водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, и при конфликте футболистов с чиновниками — главой отдела Минпромторга Денисом Паком и гендиректором Научно-исследовательского автомобильного и авиамоторного института (НАМИ) Сергея Гайсина.

В обоих случаях женщина не оставалась в стороне от процесса и некоторым образом влияла на происходящее. Так, именно она стала невольной причиной драки игроков с водителем, когда по ошибке подсела в его машину, приняв ее за такси.

Затем Бобкова призналась Мамаеву, что Соловчук якобы обозвал футболистов «петухами» и грубо повел себя с ней, после чего футболисты подошли к водителю разобраться.

С этого и началась вся потасовка. Стоит отметить, что самой женщине вскоре стало жалко водителя и она попыталась его защитить.

«Водитель убегал, а потом почему-то остановился и встал. А нужно было дальше бежать! В итоге я легла на него, чтобы остановить все это. Сначала парни сказали мне: «Не лезь», но со второго раза мне удалось лечь», — рассказывала Бобкова в ходе судебного заседания.

Также она косвенно повлияла на развитие конфликта в кафе. Как выяснилось в ходе опроса других свидетелей, а также потерпевших, женщина целовалась в заведении с Александром Кокориным,

который давно состоит в отношениях со своей фактической супругой Дарьей Валитовой (у пары есть маленький сын).

Кроме того, Бобкову обвинили в том, что в ходе общения с футболистом она расположила свою голову рядом с его половым органом и якобы совершала непристойные движения. Этот аргумент, в частности, использовал на суде Пак, объясняя, почему поведение игроков и их компании вызвало у него возмущение.

«В качестве примера хамского поведения могу привести тот факт, что девушка села на колени к Кокорину и стала с ним целоваться, а потом она положила голову в область его паха. Все это выглядело крайне неприятно», — говорил чиновник.

В конце концов Пак решил высказать компании замечание, что привело к потасовке.

Сама Бобкова заявила, что ничего не помнит о поцелуях с Кокориным, однако призналась, что действительно опускала голову в район его поясницы.

При этом женщина заверила, что никаких двусмысленных движений не совершала. «Я лесбиянка, к мужчинам влечения не испытываю», — пояснила Бобкова.

Примечательно, что на суде женщина заявила, что осенью 2018 года — во время допроса у следователя по горячим следам — ее якобы пытались заставить подписать протокол с показаниями, которые она не давала.

«Во время первого допроса дяденька на меня орал. Следователь с большими глазами! Орал на меня, как бешеный, в итоге я сказала, что без адвоката разговаривать не буду. Он ко мне приехал, а следователь не пускал. Делал вид, что телефон не слышит. Вот кого сажать надо!» — говорила Бобкова.

Также она намекнула на то, что некоторые ее подписи под страницами протокола могли быть подделаны. «Даже цвет ручки разный», — отмечала женщина.

Месяц спустя, 11 мая, стало известно, что Бобкова выпала из окна гостиницы в Чехии, куда она отправилась на праздники.

Инцидент произошел около 23.00, когда женщина вышла на балкон покурить. Вскоре ее обнаружили на земле с переломами таза и ребер, контузией легких и внутричерепным кровоизлиянием.

Пострадавшую ввели в искусственную кому. Спустя десять дней ее состояние стало стабильным, и врачи дали добро на транспортировку Бобковой в Москву.

Местная полиция не обнаружила никаких следов насильственных действий в отношении женщины.

По версии правоохранительных органов, она оперлась на перила балкона во время курения, однако не смогла сохранить равновесие и полетела вниз. В организме Бобковой были обнаружены следы антидепрессантов и алкоголя.

За два дня до этого был объявлен приговор суда Кокорину и Мамаеву. Александр получил полтора года в колонии строгого режима, а Павел — год и пять месяцев.

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