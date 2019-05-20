«Гарантируют безопасность»: поедет ли Мхитарян на финал в Баку

29 мая «канониры» сыграют в столице Азербайджана с английским «Челси» в финале Лиги Европы. Одной из главных интриг встречи, однако, остается не исход принципиальной встречи, а приезд в Баку футболиста «Арсенала» Генриха Мхитаряна, который может сорваться совсем не по спортивным причинам.

Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде пообещал гарантировать безопасность 30-летнему футболисту в Баку. Он предложил армянину связаться с ним напрямую.

«Я был бы рад, если он поговорит со мной. Его проблема заключается в том, что он посетил оккупированную военными часть Азербайджана, сделав это без разрешения правительства страны. Это влечет за собой последствия, в том числе - попадание в черный список правительства. Но ему гарантируют безопасность», — цитирует посла Азербайджана Sky Sports

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также обещал обеспечить безопасность атлету и помочь в получении визы и оформлении прочих документов для въезда в Азербайджан.

«Рассылка писем в футбольные ассоциации, клубы и посольства с целью помощи в оформлении виз игроками для участия в матчах под эгидой УЕФА в других странах — стандартная для организации процедура. В этом отношении УЕФА и «Арсенал» запросили подтверждение, а Ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила, что у данного игрока не будет проблем со въездом и пребыванием в стране, а также что будут приняты все необходимые меры безопасности», — цитировал пресс-службу УЕФА телеканал «360».

Руководство же «Арсенала» считает, что риск возникновения проблем не исчез, а инциденты, которые могут возникнуть с Мхитаряном в отеле или во время поездок по городу, отразятся на настрое всей команды. Однако наставник лондонцев Унаи Эмери все равно хочет видеть в обойме одного из лучших полузащитников Восточной Европы.

«Вопрос Мхитаряна - это политическая тема, и я не знаю решения. Мы хотим, чтобы он играл в Баку. В последнем матче против «Бернли» он хорошо отработал. Мы сделаем все возможное, чтобы каждый игрок мог принять участие в финале, в том числе и Мхитарян.

Но я не знаю, насколько реальна эта возможность, учитывая политические моменты. Это не чисто спортивная проблема. Она не в моей власти, и я не понимаю, какова ситуация. Это проблема между двумя странами — мы сделаем все от нас зависящее, но это не единственный вопрос»,

— сказал испанский специалист, который помимо ситуации с Генрихом затронул и другую проблему финала второго по значимости клубного турнира Европы.

Эмери высказал недоумение как малым количеством билетов, выделенных болельщикам «Арсенала» и «Челси» (всего по 6 тыс. каждому клубу при полной вместимости 70 тыс.), так и удобством Баку для поездки туда болельщиков из Англии.

Возвращаясь к Мхитаряну, стоит отметить, что столкновение с подобной проблемой — далеко не первое в карьере Генриха. Так, во время выступлений за дортмундскую «Боруссию» в 2015 году он из-за соображений безопасности не играл в выездном матче Лиги Европы против азербайджанской «Габалы» (3:1). Та же история повторилась в нынешнем сезоне, когда «канониры» недосчитались полузащитника в матче группового турнира против «Карабаха» (3:0), которая, к слову, как раз проходила в Баку.

Причиной всему служит конфликт между Азербайджаном и Арменией, начавшийся в феврале 1988 года.

Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, из-за чего началось вооруженное противостояние. С 1992 по 1994 год Азербайджан не имел контроля над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами, а переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся до сих пор.

Как итог, окончательное решение по участию Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы будет принято непосредственно перед вылетом в Баку. «Арсенал» отправится в Азербайджан 25 мая.

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