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Долг не прощен: Фролов требует миллионы от дочери Началовой

«Лично отдам 20 млн»: кто расплатится за Началову перед Фроловым

21 марта на Троекуровском кладбище в Москве состоялась церемония прощания с певицей Юлией Началовой. На траурном мероприятии присутствовало множество поклонников таланта артистки и звезд шоу-бизнеса. Из троих бывших спутников певицы на похороны не явился лишь хоккеист Александр Фролов, чей судебный процесс против Началовой продолжает обрастать новыми подробностями. Сообщается, что теперь мужчина якобы будет требовать долг в 20 млн от дочери скончавшейся артистки.

Несмотря на то, что похороны Юлии Началовой прошли 21 марта, хоккеист Александр Фролов, с которым певица состояла в отношениях с 2011 по 2016 год, до сих пор никак не отреагировал на смерть бывшей возлюбленной.

Более того, спортсмен даже не присутствовал на церемонии прощания с певицей.

Траурное мероприятие прошло в Москве. Бывшую подругу хоккеиста Фролова, также являющуюся экс-женой легенды ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина, предали земле на знаменитом Троекуровском кладбище.

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До этого церемония прощания проходила в большом ритуальном зале кладбища. Ее посетили сотни людей: помимо родных и близких, здесь были фанаты, не сумевшие остаться равнодушными к смерти артистки, звездные друзья и коллеги умерших: певцы Лариса Долина, Филипп Киркоров и Влад Топалов, артисты цирка братья Запашные, музыкальный продюсер Бари Алибасов — знаменитостей на панихиде было не счесть.

А вот Фролова не было. Очевидной причиной подобного решения мог стать тот факт, что ранее Александр подал на певицу в суд. Но обо всем по порядку.

Начинались отношения Александра с Юлией очень красиво. Познакомились они в 2011 году, когда певица еще была замужем за Алдониным. Фролов также на тот момент состоял в браке. Позже молодые люди стали свободны, но подавать заявление в ЗАГС не захотели, поскольку гражданский брак их вполне устраивал.

Началова и Фролов стали жить вместе на два материка: в Лос-Анджелесе (США), где выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Александр, и в Москве. Уже в первое время совместной жизни влюбленные познакомили между собой своих детей от прошлых браков. Так, дочь Александра поладила с дочерью Началовой, рожденной от Алдонина в 2006 году.

Однако спустя пять лет, в 2016 году, пара разошлась. Казалось бы, ни о каком дележе имущества не может быть и речи при незарегистрированном браке. Однако позднее выяснилось, что судиться все же есть за что.

По сообщениям СМИ, хоккеист долгое время жил в четырехкомнатной квартире Началовой, которая досталась ей от экс-супруга Алдонина, а потом, как признается Фролов,

он под расписку отдал артистке 20 млн рублей, чтобы выкупить часть недвижимости. Но позже Началова заявила, что ни о каких деньгах от бывшего возлюбленного не слышала.

Ситуацию с жилплощадью прокомментировал юрист Максим Суров, знакомый с данным судебным разбирательством.

«Сейчас будет приостановка дела — до вступления дочери Началовой в наследство. У нас первые наследники — это супруг, дети и родители. Так как супруга нет — то идет дочка с родителями. Если дочка вступает в наследство, то и долги лягут на ее хрупкие плечи. А в суде ее будут представлять опекуны — отец и бабушка с дедушкой», — цитировал юриста ФАН.

Представитель хоккеиста же, наоборот, открещивался от подачи спортсменом иска в суд о правах на квартиру скончавшейся певицы.

«Александр не предъявлял никому ни одного иска, связанного с оспариванием прав на квартиру. К нему предъявили иск о взыскании денег, которые он заплатил. Он подал иск об оспаривании договора между Началовой и компанией. Никаких прав на квартиру он не оспаривает, он только лишь защищается»,

— уверял представитель спортсмена.

Но, судя по разговорам на похоронах Юлии, судебное дело продолжится даже после смерти одного из членов разбирательства.

Так, тему 20-миллионного долга поднял на проводах в последний путь Началовой бизнесмен Алимжан Тохтахунов.

Близко общавшийся со скончавшейся певицей предприниматель заявил, что Фролов никак не мог отобрать у Юлии квартиру, так что вовсе не судебные тяжбы стали причиной заболеваний Началовой, позднее приведших певицу к смерти.

«Не верю, что теперь долг за квартиру перейдет дочери.

У Юлии был хороший бывший муж Евгений Алдонин, который не даст ребенка в обиду и поможет с долгами. Помочь смогут родители Юлии, а при необходимости — и я сам лично.

Сумма в 20 миллионов не является слишком большой, чтобы ее невозможно было выплатить», — отметил мужчина во время похорон.

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта в одной из столичных клиник: по официальной информации, сердце остановилось из-за заражения крови.

За несколько часов до смерти артистке провели операцию на ноге, что спровоцировало обильное кровотечение, которое врачи не смогли остановить.

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