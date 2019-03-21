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Алдонин не увидел Фролова: как прошло прощание с Началовой

Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников

Известную певицу, экс-супругу футболиста Евгения Алдонина и бывшую возлюбленную хоккеиста Александра Фролова Юлию Началову 21 марта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На церемонии присутствовало более сотни поклонников, дань уважения умершей отдали близкие и друзья артистки. Из бывших спутников Началовой не приехал на траурное мероприятие только Фролов, что может быть связано с конфликтами, происходившими в отношениях пары в последнее время.

Бывшую жену экс-футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина, а также подругу хоккеиста Александра Фролова певицу Юлию Началову предали земле на Троекуровском кладбище столицы.

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Изначально дата похорон называлась совсем другая. В московской мэрии проинформировали, что певица будет похоронена 19 марта, однако затем утвердили окончательное число — 21-е.

Родным Началовой стоило большого труда добиться бесплатного места на известном кладбище. Как итог, свое последнее пристанище певица обрела на 17-м участке, в глубине территории захоронений.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва»,

перед этим в большом ритуальном зале кладбища прошла церемония прощания. Ее посетили сотни людей: помимо родных, здесь были поклонники таланта артистки и ее звездные друзья и коллеги.

Среди них стоит отметить певцов Ларису Долину, Филиппа Киркорова и Влада Топалова, артистов цирка братьев Запашных, музыкального продюсера Бари Алибасова — это лишь малая часть пришедших на траурное мероприятие знаменитостей.

Приехал на Троекуровское кладбище и Евгений Алдонин. За футболиста Юлия вышла замуж в 2006 году и вскоре родила ему дочку, чьими крестными стали Лариса Долина и футболист Ролан Гусев.

Стоит отметить, что спустя год после свадьбы певица перенесла неудачную пластическую операцию по увеличению груди в Лос-Анджелесе. По ее признанию, импланты не прижились и вызвали заражение крови и отказ почек. Возможно, эти проблемы со здоровьем оказали влияние и на скоропостижную кончину артистки.

Отношения с Алдониным в итоге не сложились, и пара развелась в 2011 году.

В связи со смертью бывшей супруги экс-спортсмен оказал помощь ее безутешным родителям при организации панихиды и захоронения, а также принял решение перенести командировку в Вологодскую область и добился временного освобождения от работы в клубе.

«О трагедии мне сообщила мама. Она позвонила и сказала, что Юли не стало. Это трагедия, когда родители хоронят своих детей. Это страшно. Ты задаешься вопросом: почему? Как и зачем? Родители физически не могут сейчас заниматься организацией всего этого… Все родственники теперь едины, потому что все очень переживают. Мама Юлии потеряла самого родного человека.

Мне было тяжело сказать нашей дочке, что мамы больше нет. Мы сели в машину, и я рассказал об этом. Она, конечно, была в шоке. Не могла поверить и сейчас все еще находится в шоковом состоянии»,

— признался Евгений в эфире программы «Пусть говорят».

Нельзя не отметить, что 12-летняя дочь Началовой тоже присутствовала на церемонии. Теперь девочка будет жить с бабушкой и дедушкой — Алдонин не возражал против такого варианта.

Проводить в последний путь пришел и первый муж Началовой, певец и музыкант, солист первого состава группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской, с которым они были в браке с 2001-го по 2004 год. Как раз в это время певица, пытаясь внешне понравиться своему тогдашнему супругу, заболела нервной анорексией: всего за полтора месяца она сбросила 25 кг и при росте 165 см стала весить 42 кг.

А вот третий спутник Началовой, известный хоккеист Александр Фролов так и не пришел на похороны своей бывшей гражданской жены.

Как передает Cosmopolitan, спортсмен на кладбище не появлялся, что может быть связано с плохими отношениями хоккеиста с артисткой, осложненными судебными разбирательствами. Ведь перед тем, как Началова попала в больницу, сообщалось, что Фролов подал на певицу в суд.

Хоккеист долгое время жил в четырехкомнатной квартире Юлии, которая досталась ей от Алдонина, а потом,

как признается Фролов, под расписку отдал артистке 20 млн рублей, чтобы выкупить часть недвижимости. Однако позже Началова заявила, что никаких денег от бывшего возлюбленного не получала.

Напомним, что Юлия Началова скончалась 16 марта в одной из московских клиник. Остановка сердца случилась из-за заражения крови.

За несколько часов до смерти женщине провели операцию на ноге. Хирургическое вмешательство спровоцировало обильное кровотечение, и врачи не смогли сразу его остановить.

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