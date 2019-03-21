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«Многие артистки это пили»: из-за чего умерла Началова

Причиной смерти Началовой могли стать необычные таблетки для похудения

Бывшая жена футболиста Евгения Алдонина и хоккеиста Александра Фролова Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта, могла умереть от таблеток для похудения и собственной беспечности. Певица также имела в последние годы жизни проблемы с деньгами, из-за чего для ее семьи стала проблемой организация похорон на Троекуровском кладбище.

Причиной смерти российской певицы и телеведущей Юлии Началовой, которая дважды была замужем за спортсменами – футболистом Евгением Алдониным и хоккеистом Александром Фроловым, – могли стать таблетки для похудения.

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Об этом в интервью «Комосомольской правде» рассказал известный Сергей Пенкин, знавший певицу по совместной работе.

«Я, конечно, не доктор, но я грешу на таблетки для похудения, которые она принимала. Лет десять назад Юля худела с помощью какого-то модного препарата, кажется, тайских таблеток – многие артистки их пили. Мы тогда еще вместе работали. И я видел, как Юля постоянно их принимала. Я ей говорил: «Юль, это же вредно». Но ей хотелось быть стройной», — рассказал артист.

Напомним, что в молодости Началова, борясь за стройную фигуру заработала анорексию.

Впрочем, версия про таблетки для похудения далеко не единственная.

«В Юлином случае всему виной, я считаю, послужила человеческая беспечность. Началова постоянно ходила в мягких уггах, никого не подпускала к своей ноге, не лечила, во время съемки переобувалась в жесткие туфли на каблуках, с этой проблемой полетела в Рим. Надеялась, что само пройдет», — заявил в интервью «Московскому комсомольцу» врач Василий Шуров.

Началова долго страдала из-за подагры, а также красной волчанки и диабета. 8 марта ее увезли на скорой помощи прямо с репетиции на западе Москвы.

11 марта певицу перевели в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии с высоким уровнем сахара в крови. Кроме того, у Началовой были зафиксированы признаки начинающейся гангрены.

Последний диагноз косвенно подтверждает версию врача Шурова, так как гангрена возникла у Юлии вследствии незначительной травмы и попытки самостоятельного лечение лидокаином, как сообщили после смерти артистки различные российские СМИ.

13 марта певицу ввели в состояние искусственной комы и перевели на искусственную вентиляцию легких. В состоянии медикаментозного сна Началовой утром 16 марта была сделана операция на ноге, после чего ее состояние ухудшилось, и уже вечером певица скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности.

У Началовой осталась 12-летняя дочь Вера, которая теперь будет проживать со своим отцом, вторым мужем Юлии Евгением Алдониным, бывшим футболистом московского ЦСКА и сборной России по футболу.

А вот другой бывший супруг артистки экс-хоккеист омского «Авангарда», московского ЦСКА и клубов НХЛ Александр Фролов незадолго до ее смерти подал на Началову в суд из-за прав на половину квартиры в «Кутузовской ривьере», которую он, якобы, выкупил во время их семейной жизни (пара была вместе с 2011 по 2016 годы) за 20 млн рублей.

К слову, в том же интервью «МК» Шуров обнаружил поразительную для врача осведомленность о делах семьи Началовой и ее финансовом положении в последние годы жизни.

«Ее семья реально живет очень скромно. Юля ведь длительное время была не востребована. Я точно знаю, с деньгами там было очень туго. Какие-то атрибуты роскоши у Юли сохранились с тех времен, когда она жила в браке, — рассказал врач.

— В последние годы у нее с наличностью всегда была беда. Она даже стала зарабатывать деньги на рекламе в инстаграме.

Доходило до смешного — Юле приходилось рекламировать всякую ерунду. Например, она размещала на страничке в соцсети рекламу ресторана, чтобы бесплатно там отметить день рождения дочери. По бартеру сотрудничала и с салонами красоты».

Также доктор поведал о том, что для семьи певицы оказалось проблемой оплатить стоимость похорон на Троекуровском кладбище, где погребение Началовой состоится 21 марта.

«Когда семье Началовой первоначально озвучили стоимость места на Троекуровском кладбище — больше миллиона рублей, выяснилось, что ее родные не в состоянии заплатить такую сумму... Для них это неподъемная сумма. Внешне всем казалось, что Началова была благополучна и ни в чем не нуждалась. Но это далеко не так», — отметил Шуров.

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