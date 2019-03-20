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Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию — 2019
09:05
Женщины. Короткая программа
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Загитова (Россия)
82,08
2
Сакамото (Япония)
76,86
3
Турсынбаева (Казахстан)
75,96
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию
04:30
Спортивные пары, произвольная программа
1
Суй / Хань (Китай)
234,84
2
Тарасова / Морозов (Россия)
228,47
3
Забияко / Энберт (Россия)
217,98
закончен
ЧЕ / 2020 - квалификация
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БельгияРоссия
не начался
22:45
НидерландыБеларусь
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Сент-Луис БлюзДетройт Ред Уингз
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Даллас СтарзКолорадо Эвеланш
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Сакраменто КингзДаллас Маверикс
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05:00
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Короткая программа, мужчины
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БарысАвангард
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УНИКС Валенсия
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Андорра Альба
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Евролига
20:00
Химки Маккаби Т-А
не начался
21:00
Жальгирис Дарушшафака
не начался
22:30
Баскония Реал Мадрид
не начался
22:45
Олимпия Милан Панатинаикос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикМемфис Гриззлиз
не начался
02:30
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксДенвер Наггетс
не начался
02:30
Кливленд КавальерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:30
Милуоки БаксМайами Хит
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсБруклин Нетс
не начался
Бойфренд Туктамышевой дебютирует на чемпионате мира. LIVE

Онлайн короткой программы среди мужчин на чемпионате мира в Японии

В японской Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы среди мужчин.
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Трансляция
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10:58

Начал с четверного тулупа, но сорвал прыжок. Закрыл его чистым тройным акселем и вращением четвертого уровня. Также исполнил каскад тройной лутц + тройной тулуп.

10:55

На льду хорошо известный россиянам Александр Майоров, представляющий Швецию.

10:54

66,06 балла у британца. Есть шанс квалифицироваться в произвольную программу.

10:52

Вышел под «Smooth Criminal» Майкла Джексона, но с тройного акселя упал. Каскад тройной лутц + тройной тулуп выполнил с плюсами, но тройной флип сорвал. Несмотря на неровное выступление, своим прокатом Джеймс доволен полностью.

10:48

Продолжает соревнования британский фигурист Питер Джеймс Халлам.

10:41

На разминку выходят фигуристы второй группы: Питер Джеймс Халлам (Великобритания); Александр Майоров (Швеция); Владимир Литвинцев (Азербайджан); Андрей Лазукин (Россия); Даниэль Самохин (Израиль); Бурак Демырбога (Турция).

10:40

60,66 балла получает Айрапетян. Недоволен результатом и своим выступлением Славик.

10:38

Едва не упал с тройного акселя, но на ногах устоял. А вот тройной лутц сорвал Славик. Зато каскад тройной сальхов + тройной тулуп получился чистым. Завершил программу вращением третьего уровня, за исполнение которого получил минусы. Не самое удачное выступление Славика.

10:34

Закрывает первую разминку Славик Айрапетян из Армении.

10:33

Так и есть — 73,63 балла набирает малайзиец и поднимается на первую строчку.

10:32

Легко прыгнул аксель в три оборота, а затем тройной лутц. Также чисто исполнил каскад тройной флип + тройной тулуп и завершил программу шикарным эффектным вращением. Вне себя от радости Джулиан. Пока что это лучшее выступление сегодня.

10:29

На очереди малайзийский фигурист Джулиан Чжи Цзе Йе.

10:28

55,73 балла всего лишь получает финн. Поддерживает его тренер.

10:26

Расстроен Валттер, но поддерживают его зрители громкими аплодисментами.

10:25

Ошибся на лутце, прыгнув с недокрутом, чисто выполнил каскад тройной риттбергер + двойной тулуп и аксель в два оборота.

10:22

Один из ветеранов фигурного катания, 31-летний Валттер Виртанен из Финляндии показывает короткую программу.

10:21

63,25 балла — на 0,01 балла опережает Селевко Фенца. Не очень доволен собой эстонец.

10:19

Неоднозначное впечатление осталось от проката Александра. Начал здраво: чистый тройной аксель, а затем каскад тройной флип + тройной тулуп с комбинированным вращением третьего уровня. А вот лутц сорвал — прыгнул «бабочку».

10:16

На льду представитель Эстонии Александр Селевко.

10:15

63,24 балла получает Фенц. На такой результат немец и рассчитывал.

10:13

Под стать спокойной и тихой музыке Пауль исполнил и довольно спокойную программу. Начал с чистого тройного акселя, а вот четверной тулуп сорвал. Приземлился на две руки немец, более четырех баллов в минус. Вторая часть программы получалась более интенсивной, вращения третьего уровня и каскад тройной лутц + тройной тулуп.

10:09

Открывает соревнования немецкий фигурист Пауль Фенц.

10:02

На разминку выходят фигуристы первой группы: Пауль Фенц (Германия); Александр Селевко (Эстония); Валттер Виртанен (Финляндия); Джулиан Чжи Цзе Йе (Малайзия); Славик Айрапетян (Армения)

10:00

Итак, представляют судейский комитет и официальных делегатов соревнований.

09:55

Россию среди мужчин-одиночников представят Андрей Лазукин (2-я разминка), Александр Самарин (5-я), Михаил Коляда (6-я).

09:45

Ранее в японской Сайтаме разыгрались первые комплекты медалей. Победу в соревнованиях спортивных пар одержал китайский дуэт Вэньцзин Суй и Хань Цуна. Серебро и бронза досталась российским фигуристам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, а также Наталье Забияко и Александру Энберту соответственно.

09:35

Начало прокатов запланировано на 10.00 мск.

09:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы в мужском одиночном катании в рамках чемпионата мира в Японии.