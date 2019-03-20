Бойфренд Туктамышевой дебютирует на чемпионате мира. LIVE

Легко прыгнул аксель в три оборота, а затем тройной лутц. Также чисто исполнил каскад тройной флип + тройной тулуп и завершил программу шикарным эффектным вращением. Вне себя от радости Джулиан. Пока что это лучшее выступление сегодня.