Бойфренд Туктамышевой дебютирует на чемпионате мира. LIVE

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Начал с четверного тулупа, но сорвал прыжок. Закрыл его чистым тройным акселем и вращением четвертого уровня. Также исполнил каскад тройной лутц + тройной тулуп.
На льду хорошо известный россиянам Александр Майоров, представляющий Швецию.
66,06 балла у британца. Есть шанс квалифицироваться в произвольную программу.
Вышел под «Smooth Criminal» Майкла Джексона, но с тройного акселя упал. Каскад тройной лутц + тройной тулуп выполнил с плюсами, но тройной флип сорвал. Несмотря на неровное выступление, своим прокатом Джеймс доволен полностью.
Продолжает соревнования британский фигурист Питер Джеймс Халлам.
На разминку выходят фигуристы второй группы: Питер Джеймс Халлам (Великобритания); Александр Майоров (Швеция); Владимир Литвинцев (Азербайджан); Андрей Лазукин (Россия); Даниэль Самохин (Израиль); Бурак Демырбога (Турция).
60,66 балла получает Айрапетян. Недоволен результатом и своим выступлением Славик.
Едва не упал с тройного акселя, но на ногах устоял. А вот тройной лутц сорвал Славик. Зато каскад тройной сальхов + тройной тулуп получился чистым. Завершил программу вращением третьего уровня, за исполнение которого получил минусы. Не самое удачное выступление Славика.
Закрывает первую разминку Славик Айрапетян из Армении.
Так и есть — 73,63 балла набирает малайзиец и поднимается на первую строчку.
Легко прыгнул аксель в три оборота, а затем тройной лутц. Также чисто исполнил каскад тройной флип + тройной тулуп и завершил программу шикарным эффектным вращением. Вне себя от радости Джулиан. Пока что это лучшее выступление сегодня.
На очереди малайзийский фигурист Джулиан Чжи Цзе Йе.
55,73 балла всего лишь получает финн. Поддерживает его тренер.
Расстроен Валттер, но поддерживают его зрители громкими аплодисментами.
Ошибся на лутце, прыгнув с недокрутом, чисто выполнил каскад тройной риттбергер + двойной тулуп и аксель в два оборота.
Один из ветеранов фигурного катания, 31-летний Валттер Виртанен из Финляндии показывает короткую программу.
63,25 балла — на 0,01 балла опережает Селевко Фенца. Не очень доволен собой эстонец.
Неоднозначное впечатление осталось от проката Александра. Начал здраво: чистый тройной аксель, а затем каскад тройной флип + тройной тулуп с комбинированным вращением третьего уровня. А вот лутц сорвал — прыгнул «бабочку».
На льду представитель Эстонии Александр Селевко.
63,24 балла получает Фенц. На такой результат немец и рассчитывал.
Под стать спокойной и тихой музыке Пауль исполнил и довольно спокойную программу. Начал с чистого тройного акселя, а вот четверной тулуп сорвал. Приземлился на две руки немец, более четырех баллов в минус. Вторая часть программы получалась более интенсивной, вращения третьего уровня и каскад тройной лутц + тройной тулуп.
Открывает соревнования немецкий фигурист Пауль Фенц.
На разминку выходят фигуристы первой группы: Пауль Фенц (Германия); Александр Селевко (Эстония); Валттер Виртанен (Финляндия); Джулиан Чжи Цзе Йе (Малайзия); Славик Айрапетян (Армения)
Итак, представляют судейский комитет и официальных делегатов соревнований.
Россию среди мужчин-одиночников представят Андрей Лазукин (2-я разминка), Александр Самарин (5-я), Михаил Коляда (6-я).
Ранее в японской Сайтаме разыгрались первые комплекты медалей. Победу в соревнованиях спортивных пар одержал китайский дуэт Вэньцзин Суй и Хань Цуна. Серебро и бронза досталась российским фигуристам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, а также Наталье Забияко и Александру Энберту соответственно.
Начало прокатов запланировано на 10.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы в мужском одиночном катании в рамках чемпионата мира в Японии.