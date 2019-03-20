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Trump Team: Овечкин едет в Белый дом

Президент США Дональд Трамп примет Александра Овечкина в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пригласил игроков клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в Белый дом. Предстоящий визит в резиденцию главы государства вызвал неоднозначную реакцию действующих обладателей Кубка Стэнли. Россиянин Александр Овечкин, основавший движение Putin Team, с энтузиазмом отозвался на приглашение, однако некоторые игроки не захотели идти к Трампу. «Газета.Ru» рассказывает, кто согласился встретиться с американским лидером, а кто отказал по политическим убеждениям.

Впервые с 1997 года американский столичный клуб «Вашингтон Кэпиталз» удостоился чести посетить Белый дом. Дональд Трамп пригласил игроков к себе в честь их первой в истории победы в Кубке Стэнли.

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Прием назначен на 25 марта. По информации Washington Post, среди гостей резиденции числится и нападающий Александр Овечкин. Капитан «Кэпиталз» сразу же отреагировал на новость о желании Трампа встретиться с игроками.

«Мы только сегодня узнали, не знаю, что сказать. Я очень рад, это приятно»,

— высказался россиянин.

Однако не все одноклубники Овечкина выразили солидарность с его позицией. Так, канадский нападающий «Вашингтона» Бретт Коннолли отказался посетить Белый дом. Он выразил поддержку товарищу по команде и своему соотечественнику Деванте Смит-Пелли, который еще раньше заявил об отказе встретиться с президентом США, а через некоторое время, в феврале, был выставлен на драфт отказов и переведен в фарм-клуб «Херши Беарс», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

«С уважением отказываюсь. Это все, что я могу сказать об этом. Это большая церемония, которая привлекает много внимания, но каждый имеет право на собственное мнение.

Я полностью поддерживаю своего товарища по команде — Смит-Пелли, и я уверен, что в скором времени он вернется к нам», — приводит слова Коннолли Canada's Postmedia.

У Трампа уже были подобные проблемы со спортсменами. В июне 2018 года ему пришлось отменить прием победившей в Национальной футбольной лиге (NFL) «Филадельфии Иглз» в связи с нежеланием большинства игроков посетить Белый дом из-за политических убеждений. Последней каплей терпения американского президента стали публичные отказы лидеров баскетбольных клубов Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Леброна Джеймса («Кливленд Кавальерс»). Из-за этого Трамп решил не приглашать и чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Центральный форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрем попытался уверить общественность, что, в отличие от игроков других команд, его одноклубники не будут устраивать политические акции и нанесут визит главе государства.

«Мы не собираемся смешивать политику и спорт. Мы придем туда потому, что победили в прошлом году», — заявил канадский хоккеист.

Таким образом, «Вашингтон» повторит судьбу обладателя Кубка Стэнли сезона-2016/17 «Питтсбург Пингвинз», игроки которого, несмотря на внутренние разногласия, посетили Белый дом. Тогда российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин, как и Овечкин, не имел ничего против встречи с главой США.

«Нас пригласили в Белый дом. Этой традиции уже много лет.

Вся команда, включая меня, согласилась на эту поездку. И я не вижу тут ничего криминального. Мы просто хотим получить удовольствие»,

— подчеркивал Малкин.

Также россиянин отметил, что воспринимает данный визит лишь как очередное официальное мероприятие.

«Я уже был на таком три раза. Все случится за полчаса. Президент приходит, поздравляет и уходит по своим делам. А мы идем в автобус и уезжаем», — рассказал хоккеист.

Однако визит «пингвинов» к Трампу все же не обошелся без скандала. Мэр штата Питтсбург, где базируется клуб, Билл Педуто отказался от поездки вместе с командой, сославшись на конфликт главы государства с игроками НБА.

«Принимая во внимание недавние комментарии президента и то, что спорт становится площадкой для политических споров, мэр считает, что сейчас не время посещать Белый дом»,

— цитировал пресс-секретаря Педуто Тимоти Макналти Pittsburgh Post-Gazzette.

«Вашингтон Кэпиталз» удостоился чести посетить Белый дом благодаря победе в финальной серии плей-офф НХЛ над «Вегас Голден Найтс» со счетом 4-1. В составе столичного клуба обладателями Кубка Стэнли стали российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, а также Дмитрий Орлов. Все они завоевали данный трофей впервые в карьере.

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