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Тутберидзе прожгла взглядом Медведеву: как прошла тренировка перед ЧМ

Загитова выступит последней в короткой программе на ЧМ

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В преддверии старта мирового первенства по фигурному катанию прошла открытая тренировка у девушек, в ходе которой Алина Загитова исполнила обширную прыжковую программу, Евгения Медведева провела прокат под пристальным взором экс-наставницы Этери Тутберидзе, а японка Рика Кихира обошлась почти без помарок.

20 марта в японской Сайтаме стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Особое внимание традиционно привлекает самый конкурентный и популярный вид программы — женские соревнования.

Все ждут сражения олимпийской чемпионки из России Алины Загитовой и победительницы Гран-при нынешнего сезона японки Рики Кихиры, обладающей самым сложным контентом среди всех спортсменок, имеющих право выступать на взрослом уровне.

Впрочем, огромное внимание привлекают к себе и другие японки — Каори Сакамото и Сатоко Мияхара, а также действующая чемпионка Европы из России Софья Самодурова и, конечно же, двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Пхенчхана-2018 (в командном и личном первенствах) Евгения Медведева.

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Именно россиянки и японки с практически стопроцентной вероятностью поведут сражение за золотую награду и все остальные медали.

Внимание к турниру приковано колоссальное, а потому болельщики с огромным интересом следят и за официальными тренировками спортсменок, которые показывают текущую форму участниц соревнований, а также их психологический настрой.

Алина Загитова на японском льду исполнила обширную прыжковую программу во время своего занятия. Начав с двух тройных лутцев, ученица Этери Тутберидзе затем прыгнула каскад из тройных лутца и риттбергера, правда, допустив помарку.

Впрочем, впоследствии она и вовсе упала при исполнении тройного лутца, а затем в каскаде прицепила к нему только риттбергер в один оборот и снова допустила помарку при выезде с данного прыжка.

Зато все остальное олимпийская чемпионка выполнил чисто. Среди прочего, на счету Алины на тренировке еще три чистых каскада из тройного лутца с тройным риттбергером, каскад тройной лутц — тройной тулуп, а также два раза исполненная связка тройной флип — двойной тулуп — двойной риттбергер.

Напомним, что

каскад тройной лутц — тройной риттбергер является самым сложным элементом в короткой программе российской спортсменки (10,80 балла), а в произвольной Загитова и вовсе прыгает его во второй половине выступления, что еще больше увеличивает стоимость (11,88).

Также в произвольной программе Алина выполняет во второй части 3-2-2 из флипа, тулупа и риттбергера, что дает ей 9,13 балла базовой стоимости.

Что касается главной претендентки на победу на домашнем мировом форуме, японки Кихиры, то она во время тренировочной сессии обошлась без падений, сделав, правда, степ-аут при первой попытке исполнения тройного лутца.

Зато юная японка восемь раз чисто прыгнула тройной аксель, причем дважды сделала это в каскаде с двойным и даже тройным тулупами! Каскад тройной аксель — тройной тулуп Рика заявила в первой части произвольной программы, и базовая стоимость данного элемента равняется 12,20 баллам.

Трижды во время тренировки Кихира прыгнула каскад тройной флип — тройной тулуп, являющийся ее главным оружием в короткой программе (9,50).

Что же касается других наших спортсменок, то Евгения Медведева почти без помарок откатала свою тренировку. В первой части программы у спортсменки были отработаны тройной сальхов, двойной аксель и одиночный флип, тогда как затем россиянка идеально исполнила комбинацию из тройного флипа и тройного тулупа.

На конец программы наставник Медведевой Брайан Орсер припас тройной риттбергер — тройной тулуп, тройной флип — тройной тулуп, а также тройной риттбергер и заключительные прыжки двойной аксель — тройной тулуп.

Особое внимание стоит уделить еще и тому факту, что россиянка тренировалась под пристальным взглядом своей бывшей наставницы Этери Тутберидзе и ее тренерского штаба. Как и ожидалось, Тутберидзе и Медведева даже не перекинулись парой фраз.

Что касается третьей представительницы сборной России Софьи Самодуровой, то у нее всю тренировку не получались тройные риттбергеры. В двух из трех прыжков девушка приземлялась на обе ноги. Зато остальные элементы, включая тройной флип — тройной тулуп, двойной аксель — тройной тулуп и двойной аксель — двойной тулуп — двойной риттбергер россиянка исполнила безошибочно.

Напомним, что в короткой программе

Самодурова выступит в шестой разминке (34-й стартовый номер) первой из россиянок. Медведева и Загитова выйдут на лед в седьмой, заключительной разминке под 38-м и 40-м номерами соответственно.

Это станет очевидным преимуществом для Евгении: она выступит перед Алиной, Мияхарой и Кихирой. Таким образом россиянка сможет сконцентрироваться на прокате, а не на удачных (или неудачных) оценках фавориток-оппоненток.

В последней разминке, к слову, также выступят Каори Сакамото (Япония, 35-я), Брэди Теннелл (США, 36-я), Сатоко Мияхара (Япония, 37-я), Рика Кихира (Япония, 39-я).

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