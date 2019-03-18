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«Мамы больше нет»: как дочь узнала о смерти Началовой

«Тяжело говорить: мамы больше нет»: как дочь узнала о смерти Началовой

Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин рассказал их общей дочери о смерти певицы, встретив ее в аэропорту после возвращения с каникул. До этого трагическую новость специально скрывали, чтобы не травмировать девочку. Теперь ее утешают родители Началовой, а Алдонин отменил свою поездку в другой город, чтобы принять участие в организации похорон.

Внезапная смерть Юлии Началовой застала врасплох ее близких и в первую очередь — 12-летнюю дочь певицы, которая отдыхала на каникулах в Лондоне и даже не подозревала о том, в каком тяжелом состоянии находится мать.

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Трагическое известие сообщил девочке ее отец — бывший футболист Евгений Алдонин, с которым Началова рассталась в 2011 году. О том, каким вышел первый разговор с подростком о смерти ее матери, экс-игрок сборной России поведал в эфире «Пусть говорят».

«Мне было тяжело сообщить дочке, что мамы больше нет. Я встретил ее в аэропорту, но рассказал все, только когда мы сели в машину. Дочь, конечно, была в шоке.

Она не могла поверить и до сих пор находится в шоковом состоянии», — признался Алдонин.

Также бывший футболист рассказал, что поддержать ребенка приехали даже его мать и родители Началовой. По мнению мужчины, дочь переживает потерю тяжелее всех, поскольку сейчас у нее «сложный возраст — 12 лет», и как раз в этот период у нее начала зарождаться «особая дружеская связь с мамой».

Пиар-менеджер Началовой Анна Исаева сообщила, что тщательно дозировала информацию о здоровье артистки, чтобы не тревожить ребенка раньше времени. Когда стало известно, что сердце певицы остановилось, Исаева до последнего момента тянула с официальным подтверждением печальной новости, чтобы рассказать обо всем девочке смог лично ее отец.

«Я выждала столько, сколько смогла, чтобы дочь Юлии успела сесть в самолет из Лондона в Москву.

Сейчас эра современных технологий, у всех детей есть социальные сети, и девочка узнала бы о трагедии от одноклассников, а мы этого не хотели»,

— пояснила Исаева.

Алдонин признался, что даже для него известие о смерти бывшей супруги стало громом среди ясного неба, хотя он тщательно следил за новостями и созванивался с родителями Началовой. В первое время экс-полузащитник ЦСКА предполагал, что у артистки лишь незначительное недомогание.

«Я узнал о госпитализации Юлии, когда находился в другом городе. После этого сразу позвонил ее родителям, и они убедили меня, что медики держат ситуацию под контролем. Сказали, что все должно быть нормально.

Я попросил их сообщать мне все новости и договорился созваниваться каждый день. Потом уже понял по дрожащему голосу Юлиной мамы, что не все хорошо»,

— поведал Алдонин.

В данный момент экс-футболист принимает активное участие в организации похорон Началовой, которые состоятся 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.

Ради этого мужчина отпросился на время со своей работы. По информации СМИ, он должен был отправиться в Вологодскую область, чтобы провести там серию мастер-классов для футболистов-юниоров. Однако в связи с трагическими событиями организаторы пошли навстречу легенде ЦСКА и перенесли его спортивный урок на более позднюю дату — 31 марта.

Помимо помощи в проведении похорон, Алдонин в настоящее время еще занят оформлением опеки над дочкой, а также организацией ее переезда в свой дом, где она теперь будет жить вместе с его молодой супругой Ольгой и их маленьким сыном.

Судя по всему, мужчина надеется решить эти вопросы до конца марта, когда он уедет давать мастер-классы юным игрокам. Кроме того, на 13 апреля у него запланирован турнир по футболу в городе Череповец.

Любопытно, что пиар-менеджер Началовой Исаева, которая была близким человеком для певицы и первой сообщила об ее смерти, заявила, что вопрос о том, с кем будет проживать девочка, до сих пор решается.

О готовности взять дочь артистки под свою опеку уже сообщила эпатажная писательница Лена Ленина.

«Юля... не верится... не спится... страшно... больно...

Как сегодня, в пик научно-технического прогресса в медицине, могут люди умирать от прабабушкиной подагры или абсцесса?!»

— ужасалась Ленина в своем инстаграме, когда новость о смерти ее подруги только появилась.

Тогда же она написала трогательное обращение к безвременно ушедшей певице, попросив у нее разрешения удочерить ребенка.

«Хотела бы взять на воспитание твою дочку, Юлечка. Но мне, наверное, никто не отдаст,

— признала Ленина, сопроводив эти слова грустным эмодзи. — Я бы любила ее, как родную и в память о тебе окружила бы ее любовью и заботой. Мы всегда будем помнить тебя, Юлечка!»

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