«Боль и утрата»: как семья Алдонина примет дочь Началовой

Курсы валют$ 64.34 (-0.476) 73.02 (-0.361)
Москва: +4°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
14:00
ЭйбарВальядолид
1:2
закончен
18:15
ЭспаньолСевилья
0:1
закончен
20:30
ВаленсияХетафе
0:0
закончен
20:30
ВильярреалРайо Вальекано
3:1
закончен
22:45
БетисБарселона
1:4
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаАхмат
0:1
закончен
16:30
Локомотив МКраснодар
1:0
закончен
19:00
Спартак МЗенит
1:1
закончен
Италия / Серия А
14:30
ДженоаЮвентус
2:0
закончен
17:00
АталантаКьево
1:1
закончен
17:00
ЭмполиФрозиноне
2:1
закончен
17:00
ЛациоПарма
4:1
закончен
20:00
НаполиУдинезе
4:2
закончен
22:30
МиланИнтер М
2:3
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскТомь
1:0
закончен
12:00
СибирьТамбов
0:2
закончен
13:00
РоторХимки
1:0
закончен
14:00
Нижний НовгородШинник
0:1
закончен
16:00
Зенит-2Факел
1:0
закончен
17:00
МордовияЛуч
0:0
закончен
17:00
АрмавирАвангард К
0:0
закончен
Германия / Бундеслига
15:30
БайерВердер
1:3
закончен
17:30
Айнтрахт ФНюрнберг
1:0
закончен
20:00
БаварияМайнц
6:0
закончен
Франция / Лига 1
16:30
ЛионМонпелье
3:2
закончен
17:00
РеймсНант
1:0
закончен
19:00
БордоРенн
1:1
закончен
23:00
ПСЖМарсель
3:1
закончен
Англия / Премьер-лига
17:15
ФулхэмЛиверпуль
1:2
закончен
19:30
ЭвертонЧелси
2:0
закончен
Украина / Премьер-лига
18:00
ДеснаЛьвов
0:1
закончен
18:00
КарпатыМариуполь
1:1
закончен
20:30
Олимпик ДДинамо К
1:2
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Динамо МЦСКА
0:4
закончен
17:00
ЛокомотивСКА
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшНью-Джерси Дэвилз
3:0
закончен
00:00
Баффало СэйбрзСент-Луис Блюз
4:3 (Б)
закончен
01:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Айлендерс
2:3 (ОТ)
закончен
02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
2:3 (Б)
закончен
02:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
1:2 (ОТ)
закончен
04:00
Анахайм ДаксФлорида Пантерз
3:2
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсЭдмонтон Ойлерз
6:3
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Астана Цмоки-Минск
101:71
закончен
18:00
Калев Химки
85:96
закончен
18:00
ВЭФ Автодор
89:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
19:00
Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Лейкерс
124:123
закончен
20:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
93:75
закончен
22:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
125:130
закончен
23:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
110:107
закончен
01:00
Сакраменто КингзЧикаго Буллз
129:102
закончен
01:00
Орландо МэджикАтланта Хоукс
101:91
закончен
04:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
119:116
закончен
04:00
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
117:102
закончен
Автоспорт / Формула-1
08:10
Гран-при Австралии
1
Боттас ("Мерседес")
1:25.27,325
2
Хэмилтон ("Мерседес")
+20,886
3
Ферстаппен ("Ред Булл")
+22,520
закончен
Лыжный спорт /
13:30
Йохауг выиграла гонку с интервальным стартом на Кубке мира
1
Йохауг (Норвегия)
25:23,9
закончен
16:15
Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
1
Большунов (Россия)
33.18,6
закончен
Биатлон / Чемпионат мира по биатлону
15:15
Женщины. Масс-старт 12,5 км
1
Вирер (Италия)
37:26,4
закончен
18:00
Мужчины. Масс-старт 15 км
1
Виндиш (Италия)
40:54,1
закончен
Украина / Премьер-лига
18:00
Арсенал КВорскла
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевАвтомобилист
0:0
1 период
19:30
АвангардБарыс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингАризона Койотс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзВиннипег Джетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсЮта Джаз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
не начался
02:30
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
не начался
02:30
Бостон СелтиксДенвер Наггетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзЧикаго Буллз
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсИндиана Пэйсерс
не начался
КХЛ / плей-офф
19:00
ЛокомотивСКА
не начался
19:30
Динамо МЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзПиттсбург Пингвинз
не начался
02:00
Филадельфия ФлайерзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсДетройт Ред Уингз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
не начался
02:30
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:30
Даллас СтарзФлорида Пантерз
не начался
04:00
Калгари ФлэймзКоламбус Блю Джекетс
не начался
Евролига
20:00
Анадолу Эфес ЦСКА
не начался
20:45
Фенербахче Будучность
не начался
22:00
Олимпиакос Бавария
не начался
23:00
Барселона Гран Канария
не начался
Еврокубок
20:30
Валенсия УНИКС
не начался
22:00
Альба Андорра
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
не начался
02:30
Атланта ХоуксХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Милуоки БаксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:00
Сакраменто КингзБруклин Нетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
не начался
«Боль и утрата»: как семья Алдонина примет дочь Началовой

Ничего не подозревала: как дочь Началовой узнала о смерти матери

Дочь скончавшейся певицы Юлии Началовой после смерти матери полностью перейдет под опеку отца – бывшего футболиста Евгения Алдонина. Однако жить 12-летней наследнице Началовой придется не только с самым близким своим родственником, но и с его семьей – женой и маленьким сыном.

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин остался единственным родителем дочери скончавшейся певицы Юлии Началовой. 12-летняя девочка после смерти матери переедет к отцу и будет жить с его семьей. По информации СМИ, именно родной отец станет единственным опекуном, будучи ближайшим родственником.

Реклама

Алдонин и Началова познакомились в 2005 году, когда футболист играл за московский ЦСКА. Уже спустя год после встречи молодые люди сыграли свадьбу, и у них родился ребенок. Брак, однако, продлился не слишком долго. В 2011-м году, когда девочке было пять лет, супруги решили развестись.

Причиной стали плотные графики певицы и футболиста.

Впоследствии Алдонин признавался, что не готов был бросить футбол и уехать за женой в Соединенные Штаты, где она тогда проводила много времени. Супруги стали отдаляться, в конечном итоге решив разойтись.

После расставания родителей девочка осталась жить с матерью, но беспрепятственно общалась с отцом, который принимает активное участие в ее воспитании. Ребенок поровну проводил время с матерью и отцом, а ее день рождения бывшие супруги устраивали вместе.

Интересно, что развод не разрушил теплые отношения и хорошее мнение Началовой и Алдонина друг о друге.

Бывшие возлюбленные остались друзьями, посвятив себя общему ребенку.

Певица в конце прошлого года даже поздравила футболиста с днем рождения в своем инстаграме, назвав его «нашим папой» и «дорогим».

Алдонин после развода с Началовой женился во второй раз. Его избранницей стала девушка по имени Ольга. Впервые о новое пассии футболист рассказал в 2014 году. Уже тогда он думал о свадьбе, но никогда не забывал про их совместную дочь с Началовой, отмечая важность сохранения нормальных отношений.

В октябре 2016-го Алдонин стал отцом во второй раз: Ольга подарила ему сына.

Дочь экс-футболиста с отцом, судя по всему, достаточно близка. Она с самого детства проводит с ним много времени, а в инстаграме спортсмена регулярно появляются снимки с дочерью, где он рассказывает о том, как гордится ей. Более того, семья Алдонина приняла девочку. На совместных фотографиях дочь Началовой с улыбкой на лице позирует рядом с женой отца.

В семье Алдониных царит мир. Футболист завершил профессиональную карьеру и много времени проводит с женой и сыном, не забывая про первого ребенка. Сейчас его часто можно увидеть в качестве гостя в различных спортивных проектах, но всего себя отдает любимым и близким, чего не было в их браке с Началовой.

Обстановка доброты и взаимопонимания девочке после кончины матери будет необходима для того, чтобы пережить это горе. Не так уж и часто бывает, что после распада звездных пар жертвами становятся их общие дети – примеры Дмитрия Тарасова и Дениса Глушакова это лишний раз подтверждают. В ситуации с дочерью Алдонина все иначе.

После смерти матери с ней рядом будут любящий отец и маленький брат.

И это, безусловно, должно помочь ей пережить трагедию.

Алдонин оставался едва ли не единственным близким человеком Началовой, кто после ее смерти не дал никаких комментариев. В программе «Пусть говорят» футболист впервые сделал заявление. Он признался, что тяжелее всего ему было сообщить о смерти Началовой дочке. Как рассказал футболист,

она в последние дни жизни матери находилась в Лондоне с одноклассниками и ничего не знала об ухудшении ее здоровья.

Встречать дочь в аэропорт Алдонин поехал сам, однако это далось ему непросто.

Самая большая боль и утрата — «это, конечно, для дочки», сказал спортсмен. «И как это сказать? Мне было очень тяжело», — поделился Евгений в программе «Пусть говорят».

Напомним, что Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за острой сердечной недостаточности, вызванной осложнениями после раны ноги. Похороны певицы состоятся 21 марта в Москве на Троекуровском кладбище.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».