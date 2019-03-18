«Боль и утрата»: как семья Алдонина примет дочь Началовой

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин остался единственным родителем дочери скончавшейся певицы Юлии Началовой. 12-летняя девочка после смерти матери переедет к отцу и будет жить с его семьей. По информации СМИ, именно родной отец станет единственным опекуном, будучи ближайшим родственником.

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Алдонин и Началова познакомились в 2005 году, когда футболист играл за московский ЦСКА. Уже спустя год после встречи молодые люди сыграли свадьбу, и у них родился ребенок. Брак, однако, продлился не слишком долго. В 2011-м году, когда девочке было пять лет, супруги решили развестись.

Причиной стали плотные графики певицы и футболиста.

Впоследствии Алдонин признавался, что не готов был бросить футбол и уехать за женой в Соединенные Штаты, где она тогда проводила много времени. Супруги стали отдаляться, в конечном итоге решив разойтись.

После расставания родителей девочка осталась жить с матерью, но беспрепятственно общалась с отцом, который принимает активное участие в ее воспитании. Ребенок поровну проводил время с матерью и отцом, а ее день рождения бывшие супруги устраивали вместе.

Интересно, что развод не разрушил теплые отношения и хорошее мнение Началовой и Алдонина друг о друге.

Бывшие возлюбленные остались друзьями, посвятив себя общему ребенку.

Певица в конце прошлого года даже поздравила футболиста с днем рождения в своем инстаграме, назвав его «нашим папой» и «дорогим».

Алдонин после развода с Началовой женился во второй раз. Его избранницей стала девушка по имени Ольга. Впервые о новое пассии футболист рассказал в 2014 году. Уже тогда он думал о свадьбе, но никогда не забывал про их совместную дочь с Началовой, отмечая важность сохранения нормальных отношений.

В октябре 2016-го Алдонин стал отцом во второй раз: Ольга подарила ему сына.

Дочь экс-футболиста с отцом, судя по всему, достаточно близка. Она с самого детства проводит с ним много времени, а в инстаграме спортсмена регулярно появляются снимки с дочерью, где он рассказывает о том, как гордится ей. Более того, семья Алдонина приняла девочку. На совместных фотографиях дочь Началовой с улыбкой на лице позирует рядом с женой отца.

В семье Алдониных царит мир. Футболист завершил профессиональную карьеру и много времени проводит с женой и сыном, не забывая про первого ребенка. Сейчас его часто можно увидеть в качестве гостя в различных спортивных проектах, но всего себя отдает любимым и близким, чего не было в их браке с Началовой.

Обстановка доброты и взаимопонимания девочке после кончины матери будет необходима для того, чтобы пережить это горе. Не так уж и часто бывает, что после распада звездных пар жертвами становятся их общие дети – примеры Дмитрия Тарасова и Дениса Глушакова это лишний раз подтверждают. В ситуации с дочерью Алдонина все иначе.

После смерти матери с ней рядом будут любящий отец и маленький брат.

И это, безусловно, должно помочь ей пережить трагедию.

Алдонин оставался едва ли не единственным близким человеком Началовой, кто после ее смерти не дал никаких комментариев. В программе «Пусть говорят» футболист впервые сделал заявление. Он признался, что тяжелее всего ему было сообщить о смерти Началовой дочке. Как рассказал футболист,

она в последние дни жизни матери находилась в Лондоне с одноклассниками и ничего не знала об ухудшении ее здоровья.

Встречать дочь в аэропорт Алдонин поехал сам, однако это далось ему непросто.

Самая большая боль и утрата — «это, конечно, для дочки», сказал спортсмен. «И как это сказать? Мне было очень тяжело», — поделился Евгений в программе «Пусть говорят».

Напомним, что Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за острой сердечной недостаточности, вызванной осложнениями после раны ноги. Похороны певицы состоятся 21 марта в Москве на Троекуровском кладбище.

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