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Обидное невезение: почему Юрлова проиграла борьбу за золото

Биатлонистка Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на ЧМ

Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на чемпионате мира и принесла женской сборной России первую медаль этого турнира. После гонки девушка расплакалась и призналась, что была готова к завершению карьеры после ужасного олимпийского сезона, когда ее не допустили на Игры-2018, однако теперь снова почувствовала себя счастливой.

Под конец чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде женская сборная России наконец-то завоевала медаль. Наконец-то — потому что во время предыдущих гонок лидеру команды Екатерине Юрловой-Перхт постоянно не хватало какой-то малости, чтобы заехать на пьедестал.

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Да, если взглянуть на результаты россиянки, можно подумать, что она была довольно далека от наград. До этого Екатерина занимала восьмое место в спринте, 17-е — в индивидуальной гонке и 19-е — в пасьюте.

Но на деле отставание от победивших соперниц никогда не было критичным по времени, и все решала буквально одна не закрывшаяся мишень.

В последней гонке мирового первенства Юрлова-Перхт наконец справилась со своими демонами. Она быстро и уверенно закрыла все десять мишеней на «лежке», что позволило какое-то время лидировать в пелотоне.

Она допустила лишь по одному промаху на двух огневых рубежах из положения стоя и не дала им поставить крест на своих шансах, как это происходило на предыдущих стартах.

Причем во время решающей стрельбы Екатерина была очень близка к тому, чтобы уйти на трассу с нулем осечек, однако последняя мишень дернулась, но не закрылась. Подвел габарит — не хватило немного везения.

На финишном круге Юрлова-Перхт показала отличную скорость, не давая лидирующей итальянке Доротее Вирер оторваться от себя и даже понемногу сокращая отставание.

Будь трасса чуть длиннее, еще неизвестно, сохранила бы итальянка свое золото. В итоге Екатерина уступила ей всего пять секунд.

Это уже вторая индивидуальная медаль Юрловой-Перхт на чемпионатах мира — внушительное достижение.

«Пока не могу даже двух слов связать, потому что безумно рада этой медали! Это серебро для меня дороже золота, ведь я весь ЧМ была в шаге от медалей.

И наконец-то все получилось! Благодарю всех за поддержку и особенно мою семью», — успела сказать Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ» до того, как ее захлестнули эмоции и она расплакалась, закрыв глаза рукой.

Чуть позже на пресс-конференции биатлонистка призналась, что своей главной задачей на гонке считала чистую стрельбу. Учитывая сложные погодные условия (плотный снег, переходящий в метель), было очевидно, что многие соперницы будут ошибаться, и не попасть в число наматывающих штрафные круги уже означало претендовать на медали.

«Сегодня я концентрировалась только на стрельбе. Когда я проснулась утром и выглянуло в окно, то подумала, что опять началась эта веселая погода тут, в Эстерсунде, — метель.

Я много работала над «стойкой» в последнее время и довольна, что в целом справилась с ней.

Я провожу неплохой год после того, как меня без объяснения причин не допустили на Олимпиаду-2018? Да, это было очень тяжело. Я даже думала о завершении карьеры, но сейчас я счастлива, что вернулась с медалью с ЧМ»,

— передает слова Юрловой-Перхт «Чемпионат.com».

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев также отметил, что залогом успеха Екатерины стала чистая стрельба.

«В такую тяжелую погоду Юрловой-Перхт помогли хорошие лыжи и стрельба. Переживал за нее, как в 2015 году, когда был ее личным тренером (тогда Екатерина неожиданно завоевала золото ЧМ в индивидуальной гонке, не допустив ни одной осечки на огневых рубежах. — «Газета.Ru»).

Сегодня не повезло с габаритом на последней стрельбе. После двух первых огневых рубежей из положения лежа Екатерина вышла вперед, а с этого места нельзя уходить.

На втором-четвертом щитах ветер был тише — посмотрите на более чистую стрельбу Вирер. А вот дальше ветер усиливался», — отметил специалист.

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын раскрыл небольшой тактический секрет, который Юрлова-Перхт применила во время гонки.

«Катя — большая молодец, она сохраняла хладнокровие на протяжении всей гонки. Трасса, несмотря на погоду, очень жесткая, и нельзя сказать, что у Юрловой было какое-то преимущество.

На рубежах она сознательно вставала на вторую установку, как мы ей и говорили, потому что нужно было стоять максимально справа, ближе к валу, который закрывал от ветра,

но при этом между двумя спортсменками, которые еще дополнительно ее закрывали. Поэтому, если вы посмотрите внимательно, Катя перед рубежом упиралась в палки Вирер, чтобы та шла первой», — приводит слова наставника Sportbox.

Также Норицын отметил, что во время решающего круга Юрловой-Перхт помогали подсказками многие люди, расставленные по всей трассе.

«Мы говорили Юрловой точно, сколько секунд ей до Доротеи Вирер и в скольких секундах она от Дениз Херрман, которая в итоге заняла третье место. Катя четко понимала свое положение.

Обидный габарит не прошел на последней стойке, он практически едва не «упал» в мишень, но немного не повезло. Однако при такой погоде стрельба вообще была лотереей, и Катя отлично с ней справилась», — подытожил специалист.

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