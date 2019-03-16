Поспеть за Скандинавией: россиянки ведут гонку за золото. LIVE

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УралЦСКА
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АрсеналЕнисей
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Атлетик БАтлетико М
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Краснодар-2Сочи
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БалтикаСпартак-2
2:0
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Украина / Премьер-лига
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ЧерноморецАлександрия
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закончен
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17:30
АугсбургГанновер-96
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ВольфсбургФортуна
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БорнмутНьюкасл Юнайтед
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
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0:2
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Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
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Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
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03:00
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Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
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закончен
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Локомотив-Кубань УНИКС
77:84
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20:00
Зелена Гура Зенит
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Бостон СелтиксАтланта Хоукс
129:120
закончен
02:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
136:138
закончен
02:00
Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
135:128
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
108:103
закончен
03:30
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
88:110
закончен
03:30
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
121:116
закончен
04:00
Юта ДжазБруклин Нетс
114:98
закончен
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
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Локомотив МКраснодар
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Спартак МЗенит
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1:0
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12:00
СибирьТамбов
0:2
2 тайм
13:00
РоторХимки
0:0
1 тайм
14:00
Нижний НовгородШинник
не начался
16:00
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Баффало СэйбрзСент-Луис Блюз
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Миннесота УайлдНью-Йорк Айлендерс
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02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Анахайм ДаксФлорида Пантерз
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Калев Химки
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ВЭФ Автодор
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НБА / регулярный чемпионат
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Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
20:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
не начался
22:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Сакраменто КингзЧикаго Буллз
не начался
01:00
Орландо МэджикАтланта Хоукс
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Автоспорт / Формула-1
08:10
Гран-при Австралии
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Боттас ("Мерседес")
1:25.27,325
2
Хэмилтон ("Мерседес")
+20,886
3
Ферстаппен ("Ред Булл")
+22,520
закончен
Лыжный спорт /
13:30
Онлайн-трансляция женской гонки свободным стилем на 10 км на этапе КМ
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Украина / Премьер-лига
18:00
Арсенал КВорскла
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевАвтомобилист
не начался
19:30
АвангардБарыс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингАризона Койотс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзВиннипег Джетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсЮта Джаз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
не начался
02:30
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
не начался
02:30
Бостон СелтиксДенвер Наггетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзЧикаго Буллз
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсИндиана Пэйсерс
не начался
Поспеть за Скандинавией: россиянки ведут гонку за золото. LIVE

Онлайн-трансляция женской гонки свободным стилем на 10 км на этапе КМ

В шведском Фалуне на 12-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам женщины бегут гонку свободным стилем на 10 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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13:36

Десять спортсменок уже ушли на дистанцию. Надин Херманн — сестра Дениз Херманн из биатлона.

13:31

Поехали. Гонка стартовала. На дистанцию ушла словачка Аленка Чебашек.

13:30

Старт-лист сегодняшних фаворитов: 18. Анна Жеребятьева (Россия) 25. Анна Нечаевская (Россия) 26. Мария Истомина (Россия) 27. Надин Фандрих (Швейцария) 30. Эбба Андерссон (Швеция) 32. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) 34. Тереза Йохауг (Норвегия) 36. Криста Пярмякоски (Финляндия) 38. Шарлотте Калла (Швеция) 40. Джессика Диггинс (США) 42. Юлия Белорукова (Россия) 44. Анастасия Седова (Россия) 46. Астрид Якобсен (Норвегия) 48. Хайди Венг (Норвегия) 50. Сэди Бьорнсен (США) 52. Катарина Хеннинг (Германия) 56. Натали фон Зибенталь (Швейцария) 58. Лариса Дуркина (Россия)

13:25

Вот только проблема в том, что Наталья Непряева пропустит сегодняшнюю гонку из-за так не вовремя напавшей на нее болезни. Но шансы на Кубок мира еще останутся в любом случае, лишь Эстберг не набрала много.

13:20

До финиша сезона остается совсем чуть-чуть. Сегодняшние гонки в Фалуне и три дистанции в конце марта в канадском Квебеке (спринт, масс-старт и гонка преследования). После вчерашнего спринта отрыв норвежки Ингвильд Флюгстад Эстберг от Натальи Непряевой вырос с двух очков до 47. Кроме норвежки и россиянки на Большой хрустальный глобус никто уже не претендует.

13:10

Начало запланировано на 13.30 по московскому времени.

13:00

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции женской гонки свободным стилем на 10 км, которая проходит в рамках этапа Кубка мира в шведском Фалуне.