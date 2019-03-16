Поспеть за Скандинавией: россиянки ведут гонку за золото. LIVE

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Десять спортсменок уже ушли на дистанцию. Надин Херманн — сестра Дениз Херманн из биатлона.
Поехали. Гонка стартовала. На дистанцию ушла словачка Аленка Чебашек.
Старт-лист сегодняшних фаворитов: 18. Анна Жеребятьева (Россия) 25. Анна Нечаевская (Россия) 26. Мария Истомина (Россия) 27. Надин Фандрих (Швейцария) 30. Эбба Андерссон (Швеция) 32. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) 34. Тереза Йохауг (Норвегия) 36. Криста Пярмякоски (Финляндия) 38. Шарлотте Калла (Швеция) 40. Джессика Диггинс (США) 42. Юлия Белорукова (Россия) 44. Анастасия Седова (Россия) 46. Астрид Якобсен (Норвегия) 48. Хайди Венг (Норвегия) 50. Сэди Бьорнсен (США) 52. Катарина Хеннинг (Германия) 56. Натали фон Зибенталь (Швейцария) 58. Лариса Дуркина (Россия)
Вот только проблема в том, что Наталья Непряева пропустит сегодняшнюю гонку из-за так не вовремя напавшей на нее болезни. Но шансы на Кубок мира еще останутся в любом случае, лишь Эстберг не набрала много.
До финиша сезона остается совсем чуть-чуть. Сегодняшние гонки в Фалуне и три дистанции в конце марта в канадском Квебеке (спринт, масс-старт и гонка преследования). После вчерашнего спринта отрыв норвежки Ингвильд Флюгстад Эстберг от Натальи Непряевой вырос с двух очков до 47. Кроме норвежки и россиянки на Большой хрустальный глобус никто уже не претендует.
Начало запланировано на 13.30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции женской гонки свободным стилем на 10 км, которая проходит в рамках этапа Кубка мира в шведском Фалуне.