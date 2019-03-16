Поспеть за Скандинавией: россиянки ведут гонку за золото. LIVE

До финиша сезона остается совсем чуть-чуть. Сегодняшние гонки в Фалуне и три дистанции в конце марта в канадском Квебеке (спринт, масс-старт и гонка преследования). После вчерашнего спринта отрыв норвежки Ингвильд Флюгстад Эстберг от Натальи Непряевой вырос с двух очков до 47. Кроме норвежки и россиянки на Большой хрустальный глобус никто уже не претендует.