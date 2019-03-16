«Уничтожу его в борьбе!» Новая звезда UFC провоцирует Хабиба

Американский боец смешанного стиля (MMA) Бен Аскрен, выступающий в полусреднем весе, приехал в Лондон на очередной турнир UFC, где помимо просмотра боя одного из своих будущих оппонентов, британца Даррена Тилла, успел сделать громкое заявление.

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«Думаю, что после того, как я изобью Тилла, у руководства организации не будет иного выбора, кроме как выставить меня против Камару Усмана.

Бой с Хабибом Нурмагомедовым? Это было бы весело, правда? Думаю, что в октябре мы могли бы это устроить. Я запланирую этот бой на октябрь, когда Тилл получит свое. Я выведу Хабиба из строя в борьбе и уничтожу. Это как раз то, что он делает со своими оппонентами»,

— цитирует Аскрена MMA Fighting.

Еще до своего дебюта в главном мировом промоушене (3 марта на турнире UFC 235 представитель США победил удушающим приемом Робби Лоулера) уже предлагал в провокационной манере организовать бой с Орлом, в настоящий момент отбывающим дисквалификацию за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229.

«Америка и Россия всегда имела совместные истории противостояния. Так всегда было, со времен Холодной войны. Россия и Америка. Подумайте об этом, поединок будет продаваться!

К тому моменту будет рекорд 20-0 у Аскрена против 27-0 у Хабиба. Это противостояние Америки и России. А заберусь ему на спину и буду скандировать: «США!»

— уверен в своих силах Бен, побеждающий соперников исключительно за счет прекрасных навыков борьбы. Но сможет ли он что-то противопоставить Хабибу в стойке? Здесь возникают большие вопросы.

Стоит также отметить и статус кудрявого спортсмена в рейтингах. Шестое место в полусреднем дивизионе — не та позиция, за которую можно давать титульный шанс. Да и у самого Нурмагомедова есть более прибыльные и громкие варианты.

Так, суперзвезда Конор Макгрегор уже рвется навстречу реваншу с россиянином. 7 октября 2017 года он проиграл Хабибу болевым приемом в четвертом раунде и теперь хочет поквитаться со своих заклятым противником.

Правда, перед супербоем ирландец может провести еще один поединок с другим противником.

«Прямо сейчас я сосредоточен на своих тренировках, чтобы вернуться в октагон. Я не могу сказать вам, как скоро это будет, но я могу сказать, что я готов. Я тренировался и готов шагнуть в восьмиугольник. Мои фанаты готовы, и я надеюсь вскоре объявить об этом.

Реванш с Хабибом? Не совсем уверен в данный момент, кто будет моим следующим противником. Однако буду готов ко всему, что UFC подготовит для меня»,

— признается Макгрегор.

Помимо ирландца за право разделить с дагестанцем октагон может поспорить и будущий временный чемпион, имя которого болельщики узнают уже 13 апреля.

На турнире UFC 236 в апреле встретятся чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй и Дастин Порье. С наибольшей вероятностью, именно победитель этого боя и выйдет на Хабиба осенью 2019 года.

Не оставляем в стороне и новости о дебюте Нурмагомедова на боксерском ринге против непобежденного Флойда Мейвезера и денежной битве в клетке с Нейтом Диасом. Однако ясность по этим перспективам не появляется, а все разговоры о поединках так и остаются не более чем слухами.

Еще одним возможным соперником для Хабиба на протяжении последних лет считался зрелищный американец, экс-временный чемпион Тони Фергюсон. Но у Эль Кукуя сейчас куда более серьезные проблемы, нежели борьба за золотой чемпионский пояс UFC.

Звезда ММА в настоящий момент испытывает серьезные проблемы с психикой. Жена спортсмена Кристина с начала прошлого года уже пять раз обращалась в полицию по поводу странного поведения спортсмена.

«Я и моя мать находимся в постоянном страхе из-за опасного поведения Тони, который в любой момент может вспыхнуть, как спичка.

Его неустойчивое поведение постоянно ухудшается и становится все более угрожающим. Я боюсь, что однажды Тони убьет меня и сына, либо же сам покончит с собой. Произошло множество инцидентов, о которых мне еще предстоит рассказать. У меня есть видео и фото параноидального поведения мужа, где он плачет, смеется и что-то бормочет без каких-либо причин»,

— написала женщина в запросе на ордер о запрете мужу приближаться к себе и ребенку.

Как итог, суд по делу Фергюсона назначен на начало апреля. И Тони во что бы то ни стало надо выкарабкиваться из столь тяжелой ситуации.

Ведь Бен Аскрен и компания уже дышат ему в спину.

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