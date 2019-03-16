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Смерть во время молитвы: футболиста застрелили в мечети

Вратарь сборной Новой Зеландии по мини‐футболу был застрелен в мечети

Голкипер сборной Новой Зеландии по мини-футболу Атта Элайян погиб во время терактов в Крайстчерче. Как стало известно СМИ, спортсмена убили во время молитвы.

Вратарь сборной Новой Зеландии по мини-футболу Атта Элайян погиб в результате терактов в Крайстчерче. По информации Stuff.co.nz, в момент трагедии спортсмен молился в мечети и был убит, когда началась стрельба.

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Официальной информации о гибели Элайяна нет. Федерация футбола Новой Зеландии пока не подтверждает гибель голкипера национальной команды, поскольку не получала от правоохранительных органов данные о смерти футболиста.

33-летний Элайян родом из Кувейта. Он также был директором и акционером компании, специализирующейся в индустрии технологий.

Сообщается, что недавно Атта стал отцом.

Напомним, что 15 марта в новозеландском Крайстчерче произошли теракты. Четверо вооруженных преступников устроили стрельбу в двух мечетях города, где проживают менее 400 тыс. человек.

Инициатором и главным идеологом преступления стал 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. Мужчина, придерживающийся ультраправых взглядов, мотивировал свои действия ненавистью к мигрантам и мусульманам. Отдельно австралиец упомянул теракт в Стокгольме, произошедший в 2017 году. Тогда гражданин Узбекистана на грузовике совершил наезд на толпу людей. В трагедии погибла 11-летняя Эбба Аккрлюнд — именно за нее, по словам Тарранта, он и мстил.

Все происходящее в мечети Таррант записывал на камеру и вел прямой эфир в социальной сети — спустя некоторое время запись была заблокирована администрацией.

За несколько минут до теракта Таррант направил властям манифест, содержащий экстремистские идеи.

«Это были нападки на моих людей, нападки на мою культуру, нападки на мою веру и нападки на мою душу. Они не должны были игнорироваться», — написал австралиец в собственном манифесте.

По последним данным, в результате стрельбы, которую премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала терактом, погибли 50 человек. Также повреждения различной тяжести получили еще 48 прихожан.

Таррант и его подельники впоследствии были задержаны полицией. Их арест продлен до 5 апреля. Адвокат 28-летнего австралийца заявил, что его подзащитный не собирается подавать ходатайство об освобождении под залог. По информации New Zealand Herald, мужчина не раскаивается за свое преступление. Более того, как стало известно после допроса Тарранта, он был готов продолжить убивать мирных жителей.

Произошедшее в Крайстчерче сравнивают с терактом в Осло, а Тарранта называют последователем Андерса Брейвика.

В результате терактов норвежца погибло 77 человек и 151 получили ранения.

Коснулась трагедия и спортивной жизни страны. Так, матч чемпионата Супер Регби между командами «Крусэйдерс» из Крайстчерча и «Хайлэндерс» из Данидина отменен из-за теракта.

Представитель лиги Найджел Касс заявил, что решение было принято после совещания с игроками и полицией. Представители правоохранительных органов разрешили проведение встречи, однако команды согласились не проводить матч в знак уважения к пострадавшим в трагедии в Крайстчерче.

Чемпионат Супер Регби разыгрывают команды Новой Зеландии, Австралии, ЮАР, Японии и Аргентины.

Кроме того, жертвами теракта едва не стали участники сборной Бангладеша по крикету. Спортсмены в момент стрельбы были в мечети вместе с журналистом ESPN. Все они лишь чудом уцелели.

«Вся команда спаслась от стрелков! Страшный опыт, пожалуйста, помолитесь за нас»,

— написал в твиттере один из спортсменов, Тарик Икбаль Хан.

Соболезнования Новой Зеландии поступают со всего мира. Слова поддержки направил семьям жертв и пострадавшим один из самых известных спортсменов-мусульман — футболист английского «Ливерпуля» Мохамед Салах.

«Ужасные новости. Сочувствую семьям погибших и всех невинных жертв этого акта чистого зла», — написал египетский игрок в своем твиттере.

Не остался в стороне и российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, известный своей приверженностью исламу.

«Мы принадлежим богу, и к нему мы возвращаемся. Это одно из самых ужасных видео, которые я когда-либо видел. Аллах знает лучше нас, терпения всем», — гласит сообщение Нурмагомедова в инстаграме.

Свои соболезнования по поводу произошедшего также выразили президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, махачкалинский «Анжи», нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, российский боец Зубайра Тухугов и многие другие.

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