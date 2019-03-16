«Ты дурак?» Российский лыжник дисквалифицирован за допинг

Допинговая история, связанная с российским спортом, открывает новую страницу. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наказало отечественного лыжника Василия Пушкина за применение допинга. В организме 28-летнего спортсмена был обнаружен гормон эритропоэтин, более известный как просто ЭПО.

Согласно вердикту РУСАДА, лыжник был дисквалифицирован на четыре года, а срок его отстранения будет отсчитываться с 13 февраля 2019 года.

Подробностями о замешательстве Пушкина в допинговом скандале поделился его личный тренер Николай Счастливый. По стечению обстоятельств, специалист руководит лыжником лишь номинально: в последнее время спортсмен тренировался самостоятельно.

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«Он вернулся в Архангельскую область несколько лет назад после того, как не сумел добиться серьезных результатов, тренируясь в Тюмени. После своего возвращения Василий заявил мне, что будет тренироваться самостоятельно. Я не смог его убедить изменить свое решение», — цитирует Счастливого ТАСС.

Комментируя дисквалификацию своего воспитанника, тренер отметил, что под его руководством Пушкин антидопинговых правил не нарушал и решился на применение запрещенных веществ уже после того, как перешел на самостоятельный режим подготовки. При этом Счастливый охарактеризовал данный поступок как недисциплинированность лыжника, который предпринял попытку улучшить свои результаты незаконным способом.

«Когда я узнал, что у него обнаружили ЭПО, то спросил у Василия: «Ты дурак?», на что получил утвердительный ответ. Я не снимаю с себя вины в том, что в юные годы не сумел привить своему ученику неприязнь к допингу, но если бы Василий продолжал работать со мной сейчас, то ничего такого, уверен, не произошло бы»,

— заключил тренер Василия Пушкина.

Интересно, что ранее вместе с Пушкиным аналогичное нарушение антидопинговых правил был наказан еще один российский лыжник Егор Березин, который стал чемпионом зимней Универсиады, прошедшей в 2017 году в Казахстане. По информации пресс-службы РУСАДА, Березин также был дисквалифицирован на четыре года. При этом подробностей о конкретном нарушении правил спортсменом не сообщалось.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте РУСАДА, стоит такая же формулировка, как и в случаем с Пушкиным.

«Дисквалифицировать спортсмена Березина Егора на 4 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил», — говорится в сообщении.

Разница между наказанием Пушкина и Березина состоит только в дате отсчета отстранения от спортивной деятельности. Чемпион и призер Универсиады-2017 будет отбывать свое наказание с 18 февраля 2019 года.

Как сообщает агентство ТАСС,

в организме Березина также был обнаружен ЭПО.

Эритропоэтин — это гормон почек, который контролирует образование красных кровяных клеток. В профессиональном спорте ЭПО является весьма популярным, особенно среди лыжников, биатлонистов и легкоатлетов. За счет применения данного гормона в качестве стимулятора спортсмены добиваются повышения выносливости в ходе соревнований. Так, при использовании ЭПО, который находится в списке запрещенных препаратов кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), улучшается доставка кислорода к мышцам (в большинстве случаев — мышц тазобедренной области и икроножным), вследствие чего увеличивается выносливость атлета.

Среди именитых спортсменов, которые были уличены в применении ЭПО, наиболее известен американский велогонщик Лэнс Армстронг, который в 2012 году был пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, он был лишен всех своих титулов, завоеванных с 1998 года.

Эритропоэтин также популярен и в России. Например, данный гормон был обнаружен в организме у российского биатлониста Александра Логинова.

Допинг-проба, взятая у него в ноябре 2013 года, дала положительный результат на содержание ЭПО. Однако наказание в отношении Логинова последовало не сразу. Изначально допинг-проба россиянина была признана «подозрительной», после чего биатлонист прошел еще несколько проверок.

В конечном итоге Антидопинговый комитет признал Логинова в нарушении правил и дисквалифицировал его на два года. Срок отстранения отсчитывался с момента повторного анализа его пробы, давшей положительный результат. В июле 2015 года Логинова также наказал и Международный союз биатлонистов (IBU), дисквалифицировав спортсмена до ноября 2016 года, после чего россиянин вернулся к соревнованиям, что вызвало неоднозначную реакцию среди иностранных спортсменов.

В частности, возвращение Логинова в профессиональный спорт было раскритиковано французским биатлонистом Мартеном Фуркадом и Себастьяном Самуэльссоном из Швеции. После отбытия дисквалификации Александр Логинов стал четырехкратным чемпионом Европы, двукратным призером мировых первенств, а также выиграл две золотые медали на этапе Кубка мира в Оберхофе в нынешнем сезоне.

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