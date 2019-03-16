«Скоро объявим об этом»: Конор готов к реваншу с Хабибом

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор выступил перед журналистами и поделился планами на свое будущее в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В частности, ирландец ответил на вопрос относительно шансов на бой-реванш против чемпиона промоушена в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. По словам ирландца, в ближайшее время он объявит имя своего следующего соперника, а также заявил, что готов вернуться в октагон и сразиться с российским бойцом.

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«Реванш с Хабибом? Сейчас я не могу с уверенностью сказать, кто станет моим следующим соперником. Но я готов ко всему, что мне предложит UFC и Дана Уайт. На данный момент я полностью сконцентрирован на тренировках, я готов вернуться в октагон.

Не могу сказать, когда это случится, но будьте уверены — я абсолютно готов. И мои фанаты тоже — скоро я сделаю важное объявление»,

— приводит слова Макгрегора Complex Sports.

Разговоры о возможном продолжении противостояния двух бойцов не умолкают после первого поединка, который состоялся 6 октября прошлого года в Лас-Вегасе. Тогда Нурмагомедов проводил свой первый титульный бой в качестве обладателя чемпионского пояса и сумел защитить его, одержав досрочную победу над Макгрегором.

В четвертом раунде Хабиб применил болевой прием сзади, и Конор был вынужден сдаться.

После боя Орел вступил в словесную перепалку с представителями команды ирландца, а затем перелез через клетку октагона и прыгнул вперед ногами в толпу, спровоцировав массовую драку. В конфликт пытался ввязаться и Макгрегор, однако сотрудники охраны сумели остановить его. В конечном итоге усилиями охранников и полиции стороны удалось разнять и увести спортсменов в раздевалки. Оба бойца были временно отстранены, а меру их наказания определила Атлетическая комиссия штата Невада.

29 января комиссия вынесла вердикт, согласно которому Хабиб Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев, а также оштрафован на $500 тысяч. Конор Макгрегор отделался шестимесячным отстранением от боев и штрафом в размере $50 тысяч. Срок дисквалификации отсчитывается от 6 октября 2018 года.

Таким образом, ирландец вернется на ринг уже в апреле этого года.

К этому моменту в UFC назвали ближайших потенциальных соперников Макгрегора до возможного реванша с Нурмагомедовым. В частности, Дана Уайт называл имена Макса Холлоуэя и Дональда Серроне. По словам главы промоушена, именно с последним должен был сразиться Конор, после чего UFC планировал организовать бой с Хабибом.

«Если все пойдет по плану, то этот бой состоится. Он пройдет в 2019 году»,

— говорил Уайт.

Однако позднее глава UFC заявил, что поединка между Макгрегором и Серроне не состоится, отметив, что ирландец «хочет драться с Хабибом». «Ковбой» раскритиковал Макгрегора за данный поступок, усомнившись в профессионализме британского спортсмена и назвав его «примадонной, которая хочет получать только главные бои на турнирах».

«Все мы ждали Конора в апреле, но он сказал, что не готов к этой дате. Не понимаю, как сначала можно говорить о том, что ты готов драться с любым соперником и в любое время, а затем тут же заявлять, что к этому бою ты не готов. Меня раздражает, что он умолк. Я понимаю его, он хочет, чтобы о нем продолжали говорить, и потому заявляет о боях. Но после этого нельзя просто взять и замолчать. Просто подпиши чертовы бумаги», — приводит слова Серроне MMA Junkie.

Позиция Нурмагомедова относительно реванша с Макгрегором предельна ясна: Орел не намерен вновь драться с ирландцем, данный этап для него уже пройден и не является интересным. Об этом, в частности, говорил и сам Хабиб.

«Реванш с Макгрегором? А за что? Я считаю, он не заслуживает реванша. Он много говорит? Он и раньше много говорил, но ничего не смог сказать в клетке»,

— цитирует россиянина TMZ.

Особенно экспрессивно о повторном поединке против «Печально известного» высказывался менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Али Абдель-Азиз, который назвал Макгрегора крысой и отметил, что реванш может быть возможен только в том случае, если сможет «выбить» для своего клиента огромный гонорар в размере $50 млн. По словам дяди Хабиба Алекса Нурмагомедова, российский боец отказался от стартовых $15 млн за еще один бой с Конором.

Сам Макгрегор, отходя от противостояния с Орлом, продолжает выяснять отношения с еще одним «старым приятелем» Нэйтом Диасом.

Ирландец дрался с американским бойцом дважды. В марте 2016 года Нэйт одолел Конора, применив удушающий прием. Через пять месяцев бойцы вновь встретились в октагоне, и Макгрегор взял реванш, одержав победу решением большинства судей. Оба поединка прошли в полусредней весовой категории.

На этот раз Диас предложил Макгрегору сразиться в среднем весе, опубликовав у себя в твиттере короткое сообщение.

185 — Nathan Diaz (@NateDiaz209) 16 марта 2019 г.

Ирландец оперативно ответил согласием.

«Ты знаешь меня, дружище. Мне плевать на вес», — написал он.

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