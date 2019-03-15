Грабеж, нападение и унижение: на Макгрегора подали в суд

Американский окружной суд Майами-Дейд из штата Флорида зарегистрировал гражданский иск против ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора. Заявление против спортсмена подал 22-летний поклонник смешанных единоборств Ахмед Абдирзак. По данным агентства Associated Press,

истец обвинил бойца в нанесении побоев, нападении и причинении морального вреда, а также требует взыскать с него $15 тысяч.

Жалоба на Макгрегора поступила после инцидента, который произошел 11 марта в Майами. Сообщается, что ирландец утром выходил из ночного клуба, расположенного на территории одного из отелей. В момент, когда Конор проходил через автомобильную парковку, его попытался запечатлеть Абдиразак, также остановившийся в той гостинице.

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Однако в момент, когда фанат стал фотографировать бойца, тот рассерженно выхватил у него телефон, бросил на асфальт и несколько раз ударил по нему ногой, после чего забрал разбитый смартфон и скрылся.

Видеозапись данного действия на своем канале в YouTube опубликовало издание TMZ.

В результате инцидента пострадавший болельщик подал заявление в местную полицию и оценил стоимость гаджета порядка $1000, после чего в течение нескольких часов Макгрегор был задержан правоохранительными органами. Ирландец в момент ареста не сопротивлялся и просидел в полицейском участке до вечера.

За Конора был выплачен залог в размере $12,5 тысяч, а сам спортсмен выразил готовность сотрудничать со следствием, о чем сообщил его адвокат Сэм Рабин.

Судебное слушание в отношении Макгрегора состоится 10 апреля. При этом защита «Печально известного» утверждает, что Абдирзак хочет «нажиться на состоянии бойца».

После того как Макгрегор вышел из-под ареста, он в своем инстаграме опубликовал трогательный пост, в котором пообещал преследовать принципы гуманизма и терпения.

«Терпение в нашем мире — это добродетель, над которой я еще продолжаю работать. Люблю своих дорогих фанатов. Спасибо вам всем!» — написал Конор.

Сам фанат, комментируя произошедшее, рассказал свою версию инцидента, в которой обвинил Макгрегора в хамском поведении, а также подчеркнул, что пытался в мирном тоне урегулировать конфликт.

«Он подошел и пожал мне руку. Затем он схватил мой телефон и начал разбивать его. Его охранники окружили меня и оттолкнули с дороги. А он топтался по телефону. Он был очень груб. Он сказал: «Убери его от моего лица. Пошел отсюда». Я попросил: «Сэр, могу я забрать свой телефон обратно?» А его охранники ответили: «Шевелись, мужик. Делай, что сказал Конор». На телефоне у меня были фотографии сына, которые я, вероятнее всего, больше никогда не увижу», — приводит слова фаната BJPenn.

Кроме того, фанат признался в своих симпатиях другому бойцу, чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, заявив, что отдает свое предпочтение российскому спортсмену, а также назвав Макгрегора «злым человеком».

Напомним, 6 октября Хабиб сразился с Конором в рамках турнира UFC 229, в котором россиянин защитил свой чемпионский титул.

В четвертом раунде боя Орел применил болевой прием, заставив ирландца сдаться.

Около года назад Конор также фигурировал в деле о нападении и разбое. В апреле 2018 года ирландец напал на автобус, в котором находились участники турнира UFC 223 в Нью-Йорке, в том числе и Нурмагомедов.

Макгрегор бросил в автобус тележку и разбил стекло, в результате чего пострадали Майкл Кьеза и Рэй Борг. При этом полиция не стала задерживать бойца — он добровольно явился в участок, где ему были предъявлены обвинения по трем эпизодам нанесения телесных повреждений и по одному в причинении вреда. За данное деяние суд оштрафовал его и обязал возместить убытки автобусной компании. Кроме того, Конор провел пять дней, занимаясь общественными работами, а также был обязан посещать тренинги по управлению гневом. Уголовного расследования боец избежал благодаря тому, что он признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

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