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«Как я мучаюсь»: Бузова обратилась к Погребняк перед операцией

«Как я мучаюсь»: почему жена Погребняка согласилась на операцию

Супруга футболиста «Урала» Павла Погребняка Мария решилась на операцию по коррекции зрения. Без очков и линз женщина уже не способна видеть, что весьма усложняет ее жизнь. Жену Погребняка поддержала телеведущая Ольга Бузова, которая написала в инстаграме, что сама не может ничего разглядеть без помощи линз и сильно страдает из-за этого.

Жена футболиста Павла Погребняка Мария готовится к операции на глаза.

Она пожаловалась на то, что почти ничего не видит без очков и линз.

При этом бизнесвумен Мария рассказала, что ей неудобно носить очки, потому что она постоянно их забывает, а линзы раздражают слизистую глаза. Погребняк заявила, что намерена раз и навсегда покончить с этой проблемой, которая серьезно мешает ей жить, и решилась на операцию.

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Этой новостью женщина поделилась со своими подписчиками в социальных сетях. При этом она отметила, что долго откладывала поход к офтальмологу. Дело в том, что Погребняк опасалась, что хирургическое вмешательство может навредить здоровью, но врач рассеял ее сомнения, пообещав, что операция будет быстрой и безболезненной.

«Меня напугала любимая свекровь, сказав, что я буду пару дней ходить с заклеенными глазами. А еще нельзя будет пользоваться телефоном и компьютером. Про вождение автомобиля вообще молчу. Это для меня главный вопрос, так как по утрам я отвожу детей в школу», — рассказала Погребняк.

Однако выяснилось, что хирургическое вмешательство будет длиться меньше минуты и никак не отразится на обычном образе жизни бизнесвумен.

Это успокоило Марию, которая только после разговора с врачом согласилась на эту процедуру.

Решение Погребняк поддержали и другие звезды, которые также страдают от проблем со зрением. Среди них оказалась популярная телеведущая и певица Ольга Бузова, которая написала Марии ободряющий комментарий в инстаграме.

«Маш, ты же знаешь, как я мучаюсь, вообще не вижу без линз. Я с тобой», — заверила бывшая жена полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова.

Примечательно, что экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова вдохновилась примером Марии.

«Если ты сделаешь, то и я вслед за тобой», — написала она.

Операция пройдет уже 14 марта, в четверг, в одной из столичных клиник. При этом Погребняк не рассказала, какую сумму она заплатит за хирургическое вмешательство.

«Можно купаться, летать, водить машину, пользоваться телефоном, компьютером, наносить косметику и даже тушь, а главное — рожать естественным путем», — заявила Мария.

При этом в семье Погребняков уже трое детей. Это высказывание показало, что для пары это далеко не предел.

Со своим мужем Павлом, который выступает в данный момент за екатеринбургский «Урал», Мария познакомилась еще в школе. Тогда она заканчивала седьмой класс, а ее будущий муж был на три класса старше — он выпускался из десятого.

Разница в возрасте не помешала им сначала подружиться, после чего дружба переросла в отношения.

Пара начала встречаться, строить планы на будущее.

Симпатия была настолько сильной, что Мария даже пропускала уроки, чтобы ездить на тренировки к возлюбленному, который к тому моменту был подающим надежды футболистом и выступал за ярославскую команду. Успеваемость в школе у девушки страдала, но это не мешало ей уделять много времени свиданиям.

Поженилась пара в 2008 году, однако пышное торжество было организовано только в 2014, когда у Погребняков в семье уже было трое детей.

Первого ребенка Мария родила в 2007 году, мальчика назвали Артемом. На второго ребенка пара решилась через два года, и снова сын — Павел. Третий ребенок — что примечательно, тоже мальчик, — родился в 2011 году и получил имя Алексей.

Мария очень трепетно относится к своей внешности. После первых родов девушка набрала около 25 килограмм, но быстро взяла себя в руки и вернулась в привычную форму. С тех пор она тщательно следит за своей фигурой, соблюдает строгую диету и постоянно ходит в спортзал. При своем росте 170 сантиметров бизнесвумен весит всего 45 килограммов.

Некоторые подписчики даже предполагают, что Погребняк якобы больна анорексией, а также обвиняют ее в том, что она употребляет жиросжигающие препараты.

Сама же Мария не раз заявляла, что ей очень нравятся та внешность и фигура, которыми она обладает сейчас. Женщина отмечала, что все это дается ей тяжким трудом, тренировками в спортзале и диетами, из-за которых она не ест сладкое и жирное, но результат, по ее мнению, стоит того.

Любопытно, что, по мнению поклонников Погребняк, операция на глаза будет не единственным хирургическим вмешательством в ее тело. Многие считают, что Мария не раз прибегала к пластическим операциям, изменяя форму носа, губ и груди.

Сама Погребняк отрицает эти высказывания, утверждая, что такая внешность досталась ей от природы.

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