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«Мне больше нравится Хабиб»: фанат рассказал о нападении Конора

Пострадавший фанат рассказал о нападении Конора Макгрегора

Судебное слушание над ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором, который был арестован в Майами за нападение на фаната и отпущен под залог в $12,5 тыс., назначено на 10 апреля. Тем временем сам пострадавший поклонник спортсмена рассказал подробности о том, как произошел инцидент.

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор был отпущен под залог в $12,5 тысяч из отделения полиции Майами, сообщил MMA Fighting.

Суд над самым популярным представителем ММА в мире, обвиняемым в грабеже и хулиганстве из-за нападения на фаната, назначен на 10 апреля.

Инцидент произошел 11 марта в Майами, где, по информации журналиста Давида Овалле, ирландец около пяти утра по местному времени выходил из ночного клуба, располагающегося прямо в одном из отелей.

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На автомобильной парковке британский фанат смешанных единоборств Ахмед Абдиразак, в ту ночь остановившийся в этой же гостинице, попытался сфотографировать бойца на свой мобильный телефон, но Конору это не понравилось. Он подошел к болельщику, выбил у него из рук дорогостоящий гаджет, несколько раз ударил по упавшему аппарату ногой, после чего забрал разбитое устройство и ушел.

Потерпевший написал заявление в полицию, и через несколько часов спортсмен был задержан стражами правопорядка. Сопротивления он не оказал.

Бойцу предъявили обвинения в грабеже и хулиганстве, а в участке он провел почти весь день и был отпущен под залог только к вечеру.

«Вчера Конор немного поссорился с человеком из-за мобильного телефона. Господин Макгрегор высоко оценивает реакцию полицейских и готов сотрудничать с правоохранительными органами»,

— выступил с заявлением по поводу случившегося адвокат ирландца Сэм Рабин.

Сделал в своем инстаграме заявление и сам Макгрегор, заметивший, что ему необходимо работать над терпением.

«Терпение в нашем мире — это добродетель, над которой я еще продолжаю работать. Люблю своих дорогих фанатов. Спасибо вам всем!» — написал боец.

Американские журналисты разыскали пострадавшего фаната, и Абдиразак поведал им, как развивались события.

«Сначала он подошел ко мне и пожал руку. Но вскоре Конор вырвал мой телефон и начал его разбивать. Охранники окружили меня и вытолкнули подальше, пока он топтался по нему, — цитирует британца TMZ.

— Он был очень груб: «Вали (нецензурно. — «Газета.Ru») отсюда! Пошел вон!» И я такой: «Эй, сэр, а могу я получить свой телефон обратно». Но охранники сказали: «Убирайся, мужик. Делай, что сказал Конор».

Также Абдиразак пожаловался на то, что в разбитом устройстве хранились дорогие для него фотографии сына.

«Потом Макгрегор посмеялся, положил телефон в карман и ушел. Ко мне подошел менеджер отеля — мы вызвали полицию. Самое обидное, что на том телефон были фотографии сына, которые я, возможно, никогда не увижу», – рассказал пострадавший.

По поводу инцидента высказался в прессе даже отец пострадавшего фаната Мохаммад Абдиразак.

«Это в духе Макгрегора. Он злой человек. Я не являюсь его поклонником — мне больше по душе Хабиб.

Вот он мне нравится», — заметил мужчина.

Сейчас Конору грозят штраф и исправительные работы, но при этом СМИ сообщают, что его предыдущее преступление, за которое он уже получал аналогичное наказание в США, не повлияет на новое решение суда.

Напомним, в апреле 2018 года ирландец прилетел в Нью-Йорк в преддверии боя Хабиба Нурмагомедова за титул чемпиона в легком весе с Элом Яквинтой и атаковал вместе со своими друзьями автобус с бойцами UFC, выезжавший с парковки отеля. В нем находился и Дагестанский Орел.

Причиной стал случившийся накануне конфликт Нурмагомедова и его друзей с другом и спарринг-партнером Конора Артемом Лобовым, когда в холле отеля Хабиб со своей командой в грубой форме требовал от соотечественника извинений за сказанные ранее в интервью слова в свой адрес.

В итоге Макгрегор требовал, чтобы Нурмагомедов вышел к нему из автобуса и даже разбил в нем стекла, запустив в транспортное средство железной тележкой, за что также был наказан финансово и часами исправительных работ.

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