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«Это самбо?» Диас высмеял Хабиба за фото в ванне

Нэйт Диас высмеял Хабиба Нурмагомедова в твиттере

Один из главных антагонистов российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова американец Нэйт Диас высмеял фотографию чемпиона UFC в легком весе, где тот находится в ванне с другими дагестанскими бойцами после тренировки.

Американский боец смешанного стиля Нэйт Диас, похоже, дал новый виток его конфликту с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, высмеяв фотографию единственного российского чемпиона UFC, где тот находится в ванне после тренировки вместе с пятью другими дагестанскими бойцами.

Диас выложил это фото в своем твиттере, лаконично подписав: «Самбо?»

Таким образом, боец одновременно поиздевался и над самим Нурмагомедовым, и над придуманном в Советском Союзе виде единоборства, которое многие иностранные спортсмены не признают, считая то ли разновидностью, то ли пародией на дзюдо. Учитывая, что Хабиб начинал свой путь в борьбе именно в самбо, для него подобный пост должен был быть обидным.

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Конфликт братьев Диасов и команды Нурмагомедова тлеет еще с 2015 года, когда на шоу UFC в Лас-Вегасе между группами случилась потасовка, причем версии происходившего тогда в Неваде у сторон различаются кардинально.

Новый виток конфликта случился после пренебрежительного замечания Хабиба в адрес Нэйта Диаса, высказавшего свою готовность стать следующим соперником россиянина, когда тот победил болевым приемом в схватке за чемпионский пояс в легком весе ирландца Конора Макгрегора.

«Подерусь с Хабибом, если он готов», – опубликовал в октябре в своем твиттере слова Диаса-старшего самый авторитетный в мире смешанных единоборств журналист Ариэль Хельвани.

Сам Диас должен был 10 октября драться на UFC 230 с Дастином Порье, но бой был отменен из-за полученной соперником Нэйта травмы.

Также Диас прокомментировал победу Нурмагомедова в бою с Макгрегором, назвав стиль боя россиянина «грязным» и заявив, что зрители не хотят видеть таких бойцов, как Хабиб, в UFC.

«Я хотел, чтобы выиграл Макгрегор – я устал видеть победы бойцов, которые дерутся в стиле Хабиба. На мой взгляд, это грязный стиль боя.

Да мы с братом можем побить его. Чтобы победить Хабиба, нужно обладать определенным уровнем борьбы в партере. Конор – новичок в этом деле. Думаю, мой брат мог бы побить его. Да и я мог бы, если бы бой проходил в промежуточном весе – мне будет сложно согнать вес до легкого», — заявил Диас-старший.

Кроме того, Нэйт рассказал о том, какими, по его мнению, должны быть смешанные единоборства.

«Ты должен быть таким, как Макгрегор, но ты должен уметь выживать в борьбе, а у него совершенно не было формулы для работы в партере, — отметил боец.

— Сейчас болельщики ММА хотят двух вещей: побольше бойцов моего стиля и поменьше бойцов, как Нурмагомедов. Меньше борцов и меньше боксеров с оборонительным стилем, которые делают скучные бои. Это грязный стиль боя – держать соперника и наносить ему слабенькие удары. Так что да, я на стороне Макгрегора».

Ответ российского чемпиона не заставил себя долго ждать.

«Люди о нем забыли, поэтому он пытается светиться в медиа, задевать меня или вроде того. Сколько раз он проигрывал? 12 или 11 (11 – «Газета.Ru»)? Все топовые бойцы его побили: Рори Макдональд, Бен Хендерсон, Дос Аньос, Конор. Все его побили, так что забудьте о нем», — процитировал Хабиба BJ Penn.

Американец на этом, конечно же, не успокоился и напомнил Нурмагомедову о стычке 2015 года.

«Я дал тебе леща – ты и твоя команда ничего не сделали. Живите с этим, ссыкуны», – написал Диас в своем твиттере.

Это сообщение стало также ответом на пост самого Хабиба в адрес Конора Макгрегора, в котором россиянин написал, что заставил ирландца сдаться, и тому придется жить с этим всю оставшуюся жизнь.

Ответил боец из Дагестана и на выпад Диаса, также сдобрив свои слова оскорблением.

«Ты прятался за охраной и убежал, трус. Это четко видно на видео. В тот вечер мы просто размазали вас»,

— написал Хабиб.

«Будь реалистом. Ты знаешь, что произошло. Смирись с этим», — отчеканил в ответ в своем твиттере Нэйт.

Интересно, что в опубликованном накануне рейтинге самых популярных спортсменов 2018 года от ESPN Хабиб Нурмагомедов стал лучшим из россиян, заняв 15-е место.

Кроме него в топ попала Мария Шарапова, расположившаяся на 34-й строчке табели о рангах авторитетного издания. В тройку лидеров вошли футболисты Криштиану Роналду (первый) и Лионель Месси (третий), а также расположившийся между ними баскетболист Леброн Джеймс.

Самым популярным бойцом ММА стал как раз побежденный Хабибом Макгрегор. Ирландец занял в рейтинге пятое место, пропустив вперед еще одного представителя футбола — Неймара.

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