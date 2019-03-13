1000 очков: Малкин утер нос Овечкину рекордом и победой

«Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:3

К очередному очному принципиальнейшему противостоянию «Питтсбург» и «Вашингтон» подошли в хорошей форме. «Кэпиталз» приехали на PPG Paints Arena, имея серию из семи выигрышей кряду, благодаря чему вернули себе первую строчку таблицы Столичного дивизиона, обойдя «Айлендерс».

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Пережившие не так давно ощутимый игровой кризис «Пингвинз» сейчас тоже на ходу и выиграли четыре из пяти предыдущих встреч, что позволило им сохранить за собой позицию в зоне плей-офф, а победа над «столичными» возвращала команду Майка Салливана в тройку в дивизионе.

Начало встречи оказалось за гостями. Молодой чешский форвард Якуб Врана открыл счет в первом периоде, а во втором использовал передачу российского защитника «Кэпс» Дмитрия Орлова и удвоил перевес «Вашингтона».

Однако ближе к концу второй трети матча хоккеисты «Питтсбурга» перевернули все с ног на голову в течение 108 секунд.

Сначала после потери Евгения Кузнецова своим 35-м голом в сезоне с передачи Джареда Маккэнна отметился Джейк Гюнцель, а после слово взял капитан команды Сидни Кросби. После передачи Джастина Шульца он убежал один на один и закинул шайбу Брэйдену Холтби между щитками, а через минуту реализовал удаление Никласа Бэкстрема.

В качестве второго ассистента в той шайбе выступил российский лидер «пингвинов» Евгений Малкин, который в заключительном периоде помог отличиться еще и Филу Кесселу.

Благодаря этим двум передачам Малкин достиг рубежа в 1000 (391+609) очков в регулярных чемпионатах, 82-м в истории НХЛ и пятым среди россиян.

«В последние недели я немножко нервничал, хорошо, что сейчас все позади и я снова могу дышать свободно. Спасибо моим партнерам по команде, это особенный дне для моей семьи и друзей, — сказал сам Евгений после матча.

— Я играю в хоккей всю свою жизнь. Это особенные ощущения — быть здесь и выиграть в такой день у «Вашингтона». Совершенно особенный день».

Победу «Пенс» попытался поставить под сомнение защитник хозяев Джон Карлсон, воспользовавшись передачей Овечкина, но в конце концов Маккэнн поразил уже оставленные Холтби вашингтогнские ворота, подведя итог победе гостей.

Кстати, для Овечкина результативная передача тоже стала юбилейной — теперь в активе капитана «Кэпиталз» 1200 баллов в регулярках Национальной хоккейной лиги, хотя в этот вечер достижение, конечно, осталось в тени того, что сделал Малкин.

Интересно, что за время его карьеры вместе с Евгением в его 1000 очках поучаствовали 110 хоккеистов, а самым главным помощником оказалася, конечно же, Кросби.

Кид Сид принял участие в 303 голевых комбинациях совместно с Малкиным. 103 раза Кросби забрасывал с передач россиянина, сам ассистировал ему 114 раз, а еще в 86-ти случаях они совместно выступали ассистентами для других партнеров.

Героями встречи также стали вратарь «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, отразивший 38 бросков, и форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, сделавший два голевых паса и достигший отметки в 300 ассистов в карьере.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Бостон Брюинз» — 7:4

27 сейвов Сергея Бобровского помогли «Коламбусу» одержать важнейшую домашнюю победу над «Бостоном» и вернуться в зону плей-офф Восточной конференции.

«Блю Джекетс» крайне активно провели трансферный дедлайн. От генерального менеджера команды Ярмо Кекяляйнена ждали трейдов главных звезд команды Бобровского и Артемия Панарина, отказывающихся продлевать истекающие летом контракты, но финн сохранил обоих, а еще подписал несколько очень сильных хоккеистов.

Форварды Райан Дзингел, Мэтт Дюшен и защитник Адам Маккуэйд, пришедшие в последние дни обменов, уже в строю и вовсю помогают «голубым мундирам». Так, например, в игре с «Брюинз» Дюшен отметился заброшенной шайбой, а Дзингел к собственному голу добавил еще и две результативные передачи.

Поучаствовал в одной из голевых комбинаций и Артемий Панарин, сделавший в середине третьего периода голевой пас в большинстве при счете 5:4, что фактически решило исход противостояния.

Но главными героями встречи стали не вышеперечисленные игроки «Блю Джекетс», а трио других. Бун Дженнер оформил свой первый хет-трик в сильнейшей лиге мира, а форвард Джош Андерсон и защитник Зак Веренски набрали по четыре очка (1+3 у каждого).

Стоит также отметить форварда «Бостона» Брэда Маршана, оформившего дубль, продлившего свою результативную серию до восьми матчей, в которых он набрал 14 (6+8) очков, и ставшего четвертым хоккеистом в клубной истории с четырьмя подряд сезонами с 30 голами.

Другие матчи

«Баффало Сэйбрз» — «Даллас Старз» — 0:2

«Монреаль Канадиенз» — «Детройт Ред Уингз» — 3:1

«Сент-Луис Блюз» — «Аризона Койотс» — 1:3

«Виннипег Джетс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:5

«Калгари Флэймз» — «Нью-Джерси Девилз» — 9:4

«Анахайм Дакс» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:2

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