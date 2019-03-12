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Полгода издевательств: учитель насиловал школьницу в спортзале

Учителю физкультуры грозит срок за изнасилование школьницы в спортзале

Учитель физкультуры одной из школ Якутска в течение полугода насиловал 13-летнюю ученицу в спортзале, машине и своей квартире. О преступлениях стало известно случайным образом, когда родители обнаружили переписку девочки с педагогом.

В Республике Саха прогремел громкий скандал с участием школьного учителя физкультуры. В одном из пригородных образовательных учреждений Якутска, номер которого не называется,

преподаватель в течение полугода — с декабря 2017-го по май 2018-го — совершал насильственные действия сексуального характера по отношению к ученице.

На момент первого надругательства ей было 13 лет.

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О страшном инциденте стало известно из публикации на сайте Управления Следственного комитета по Республике Саха. В совокупности педагогу предъявили обвинения по 29 эпизодам насилия. Сообщается, что он склонил девочку к 15 половым актам и еще 14 раз проделывал с ней некоторые «действия сексуального характера».

Издевательства над школьницей происходили в спортзале учебного заведения, а также в личном автомобиле учителя и у него в квартире.

Правда о преступлениях раскрылась, когда родители обнаружили в телефоне девочки переписку с преподавателем-педофилом. Судя по всему, по своей воле школьница не желала вспоминать о пережитом и предавать это огласке.

Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Вскоре было официально оформлено увольнение мужчины из школы, и против него возбудили уголовное дело.

Изначально педагог полностью отрицал свою вину в произошедшем, однако в ходе следственных действий были обнаружены весомые доказательства того, что именно он совершал насилие по отношению к девочке.

В данный момент расследование по делу завершено. Бывшему преподавателю физкультуры предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

Во-первых, это статья 132 — «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста». Во-вторых, статья 131 — «Изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста». В-третьих, статья 156 — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Следователи уже утвердили обвинительное заключение по данному делу и направили его в суд.

Что касается пострадавшей школьницы, то ей пришлось пройти курс реабилитации, который должен был помочь девочке преодолеть тяжелые психологические и физические последствия насилия.

К сожалению, это не единственный случай за последнее время, когда девочка стала жертвой педофилов. В конце февраля 2019 года в Санкт-Петербурге было совершено групповое изнасилование 17-летней школьницы.

По информации «МК», школьницу напоил алкоголем 27-летний мужчина. Когда девушка потеряла контроль над собой, злоумышленник отвез ее в свою квартиру, где совершил надругательство вместе со своими приятелями.

После этого преступники, пытаясь избавиться от жертвы, выбросили школьницу на мороз в сугроб. Ее случайно заметил проезжавший мимо таксист, который также надругался над подростком, после чего оставил тело на автобусной остановке.

Когда девушку обнаружили люди, готовые ей помочь, она успела получить пневмонию, однако все еще была жива. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга в настоящее время проводят расследование по этому делу.

Ранее в Республике Саха получил огласку другой скандал, связанный с принуждением к половому акту. Бывший заместитель министра якутского МВД Николай Мамчур получил пять лет тюремного срока за то, что пытался изнасиловать свою подчиненную.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, инцидент произошел в апреле 2016 года.

Мужчина накинулся на сотрудницу полиции, нанес ей телесные повреждения, а затем совершил с ней «насильственные действия сексуального характера».

Спустя несколько дней после инцидента женщина написала заявление в Следственный комитет. В итоге Мамчур был лишен звания полковника и приговорен к тюремному заключению.

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