Большунов и Непряева бьются за Кубок мира в спринте. LIVE

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Последний мужской четвертьфинал — наша последняя надежда увидеть российского полуфиналиста. Но компания соперников у Андрея Краснова очень серьезная.
Ретивых начал очень хорошо, но на финише норвежцы его съели. Сиверт Вииг первый, а Эрик Валнес выиграл у нашего спринтера фотофиниш...
Глеб Ретивых бежит в четвертом четвертьфинале.
Самую лучшую на сегодня скорость набрал на спуске Терентьев, но на финише очень мощно пошел работать Жув. Именно француз мог выиграть четвертьфинал, но оступился на финише и пропустил норвежца Фоссли. Ретивых не хватило совсем чуть-чуть — третий и мимо полуфинала.
Очень тактический забег, самый медленный из всех. Но в горку рванул Терентьев и вырвался вперед, пытаясь убежать.
Александр Терентьев в третьем четвертьфинале. Сложные соперники, в том числе француз Ришар Жув.
Падение в финишном спурте, но это норвежцы друг друга срубили, а вот Большунов не смог выиграть финиш у шведа Калле Халфварссона и норвежца Паула Ауне... Только третий и НЕ ПОПАДАЕТ В ПОЛУФИНАЛ как лаки-лузер...
В отрыв уходит Саша на спуск! Но и соперники накатывают! Опасно.
Большунов выигрывает старт.
Во втором четвертьфинале лидер Кубка мира Большунов против трех норвежцев и двух шведов.
Все встает на своим места. Клебо неудержим, за ним на финише работает финн Йони Мяки. Но Брандсдал не сдается и вырывается вперед и обороняет позицию от шведа Оскара Свенсена. Впрочем и Свенсен, и Мяки вполне могут стать лаки-лузерами.
Эйрик Брандсдал лидирует. Клебо только второй пока.
Первый четвертьфинал у мужчин. Без наших, зато с Йоханнесом Клебо.
Вот составы женских полуфиналов. Будет очень интересно. Непряева побежит вместе с Белоруковой, Шаповалова отдельно. Только норвежек больше, чем наших девушек. А шведок всего две... Правда, в деле Стина Нильссон.
Диггинс рвет на финише и выходит в лидеры, но обе шведки мощно работают за ней на финише! Кто же? Дальквист блестяще накатывает на финиш и выигрывает, а Диггинс становится второй. Но главное, что этот забег тоже был медленнее первого! Стенсет и Белорукова — в полуфинале!
Йоханна Хагстрем из Швеции тащит соперниц за собой на старте забега.
Был фальстарт! Майя Дальквист из Швеции перестаралась и получает желтую карточку.
В последнем четчертьфинале наших нет, зато емсть, например, американка Джессика Диггинс и сильные шведки.
Очень жаркая борьба на финише. Немка Лаура Шиммлер очень мощно работает. Выигрывает Гиммлер совсем чуток, а Шаповалова выигрывает второе место в суперборьбе! Более того, Эстберг остается только четвертой, а забег был медленным! Пока в пользу Непряевой ситуация!!!
Шаповалова борется в контактной борьбе, сейчас четвертая-пятая. Эстберг бежит второй.
В четвертом забеге Россию представит Евгения Шаповалова. И здесь бежит лидер Кубка мира Ингвильд Флюгстад Эстберг.
К сожалению, не смогла Матвеева здесь ничего сделать перед последним поворотом, замкнув шестерку на выходе из него. Астрид Якобсен выиграла, а вот наша девушка очень мощно накатила на финиш, где сражалась с Анной Свендсен и Идой Ингемарсдоттер за вторую строчку! Все решил фотофиниш, в котором Свендсен выиграла кончик ботинка. Матвеева третья, но результат слабоват. Белорукова пока остается претенедентом на полуфинал!
Матвеева пока пятой катит, лидирует Виснер из Словакии.
Наталья Матвеева в третьем забеге. Тут фаворитки шведка Ида Ингемарсдоттер и норвежка Астрид Якобсен.
Непряева в полуфинале! Вторая за Нильссон! Результат Белоруковой пока не побит в борьбе за «лаки-лузерство».
Непряева мощно работает финиш и входит в последний поворот вслед за Нильссон!
Пока лидируют швейцарка Фэндрих и Нильссон. Непряева работает четвертой сейчас.
Не очень быстро начали наши девушки. Последними бегут. Непряевой очень нужно проходить в полуфинал!
Наталья Непряева и Татьяна Алешина во втором заезде, где с ними лидер классификации спринта нынешнего сезона шведка Стина Нильссон.
Фалла выигрывает! Анамария Лампич из Словакии становится второй. Ане Стенсет из Норвегии и Белорукова стали третьей и четвертой. У Юлии теперь есть шанс стать лаки-лузером.
Лидирует пока главный фаворит — норвежка Майкен Касперсен Фалла.
Первый четвертьфинал у женщин. Юлия Белорукова сражаетя.
У женщин квалификация уже состоялась. Из наших не пробилась в основные соревнования только Христина Мацокина. Зато все остальные в деле: Юлия Белоруква, Наталья Непряева, Татьяна Алешина, Наталья Матвеева и Евгения Шаповалова.
Пока у нас идет мужская квалификация. Только что Большунов финишировал и установил лучшее время. Но до него только двое прошли трассу.
Похожий расклад и у женщин, с той лишь разницей, что Наталья Непряева все еще уступает Ингвильд Флюгстад Эстберг из Норвегии. При этом разрыв совсем небольшой, а такого шанса, как в этом году, у Непряевой на Кубок мира может больше и не быть. Вряд ли в следующем сезоне очень сильные шведские лыжницы и просто нереально быстрая норвежка Терезе Йохауг пропустят Тур де Ски, на котором разыгрывается очень много очков. Наталье нужно ковать железо, пока горячо.
Для России сегодняшний спринт, как и все оставшиеся гонки сезона, особенно важен. У мужчин после победы в королевском марафоне Холменколлена на первое место в общем зачете Кубка мира вышел Александр Большунов. Однако для его единственного конкурента — Йоханнеса Клебо — спринт является коронной дисциплиной. Борьба за Большой хрустальный глобус в самом разгаре.
В норвежском Драммен-Осло проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. Мужчины и женщины соревнуются в индивидуальном спринте. «Газета.Ru» следит за развитием событий вместе с вами.