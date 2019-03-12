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Большунов и Непряева бьются за Кубок мира в спринте. LIVE

Онлайн-трансляция мужского и женского лыжного спринта в Осло

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммен-Осло проходят мужской и женский индивидуальные спринты. Особенно важны эти соревнования для россиян Александра Большунова и Натальи Непряевой, которые сражаются за Большой хрустальный глобус с норвежцами. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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16:05

Последний мужской четвертьфинал — наша последняя надежда увидеть российского полуфиналиста. Но компания соперников у Андрея Краснова очень серьезная.

16:02

Ретивых начал очень хорошо, но на финише норвежцы его съели. Сиверт Вииг первый, а Эрик Валнес выиграл у нашего спринтера фотофиниш...

15:58

Глеб Ретивых бежит в четвертом четвертьфинале.

15:57

Самую лучшую на сегодня скорость набрал на спуске Терентьев, но на финише очень мощно пошел работать Жув. Именно француз мог выиграть четвертьфинал, но оступился на финише и пропустил норвежца Фоссли. Ретивых не хватило совсем чуть-чуть — третий и мимо полуфинала.

15:55

Очень тактический забег, самый медленный из всех. Но в горку рванул Терентьев и вырвался вперед, пытаясь убежать.

15:52

Александр Терентьев в третьем четвертьфинале. Сложные соперники, в том числе француз Ришар Жув.

15:51

Падение в финишном спурте, но это норвежцы друг друга срубили, а вот Большунов не смог выиграть финиш у шведа Калле Халфварссона и норвежца Паула Ауне... Только третий и НЕ ПОПАДАЕТ В ПОЛУФИНАЛ как лаки-лузер...

15:50

В отрыв уходит Саша на спуск! Но и соперники накатывают! Опасно.

15:49

Большунов выигрывает старт.

15:46

Во втором четвертьфинале лидер Кубка мира Большунов против трех норвежцев и двух шведов.

15:45

Все встает на своим места. Клебо неудержим, за ним на финише работает финн Йони Мяки. Но Брандсдал не сдается и вырывается вперед и обороняет позицию от шведа Оскара Свенсена. Впрочем и Свенсен, и Мяки вполне могут стать лаки-лузерами.

15:44

Эйрик Брандсдал лидирует. Клебо только второй пока.

15:42

Первый четвертьфинал у мужчин. Без наших, зато с Йоханнесом Клебо.

15:41

Вот составы женских полуфиналов. Будет очень интересно. Непряева побежит вместе с Белоруковой, Шаповалова отдельно. Только норвежек больше, чем наших девушек. А шведок всего две... Правда, в деле Стина Нильссон.

15:39

Диггинс рвет на финише и выходит в лидеры, но обе шведки мощно работают за ней на финише! Кто же? Дальквист блестяще накатывает на финиш и выигрывает, а Диггинс становится второй. Но главное, что этот забег тоже был медленнее первого! Стенсет и Белорукова — в полуфинале!

15:37

Йоханна Хагстрем из Швеции тащит соперниц за собой на старте забега.

15:36

Был фальстарт! Майя Дальквист из Швеции перестаралась и получает желтую карточку.

15:35

В последнем четчертьфинале наших нет, зато емсть, например, американка Джессика Диггинс и сильные шведки.

15:34

Очень жаркая борьба на финише. Немка Лаура Шиммлер очень мощно работает. Выигрывает Гиммлер совсем чуток, а Шаповалова выигрывает второе место в суперборьбе! Более того, Эстберг остается только четвертой, а забег был медленным! Пока в пользу Непряевой ситуация!!!

15:33

Шаповалова борется в контактной борьбе, сейчас четвертая-пятая. Эстберг бежит второй.

15:31

В четвертом забеге Россию представит Евгения Шаповалова. И здесь бежит лидер Кубка мира Ингвильд Флюгстад Эстберг.

15:30

К сожалению, не смогла Матвеева здесь ничего сделать перед последним поворотом, замкнув шестерку на выходе из него. Астрид Якобсен выиграла, а вот наша девушка очень мощно накатила на финиш, где сражалась с Анной Свендсен и Идой Ингемарсдоттер за вторую строчку! Все решил фотофиниш, в котором Свендсен выиграла кончик ботинка. Матвеева третья, но результат слабоват. Белорукова пока остается претенедентом на полуфинал!

15:27

Матвеева пока пятой катит, лидирует Виснер из Словакии.

15:24

Наталья Матвеева в третьем забеге. Тут фаворитки шведка Ида Ингемарсдоттер и норвежка Астрид Якобсен.

15:23

Непряева в полуфинале! Вторая за Нильссон! Результат Белоруковой пока не побит в борьбе за «лаки-лузерство».

15:23

Непряева мощно работает финиш и входит в последний поворот вслед за Нильссон!

15:22

Пока лидируют швейцарка Фэндрих и Нильссон. Непряева работает четвертой сейчас.

15:21

Не очень быстро начали наши девушки. Последними бегут. Непряевой очень нужно проходить в полуфинал!

15:19

Наталья Непряева и Татьяна Алешина во втором заезде, где с ними лидер классификации спринта нынешнего сезона шведка Стина Нильссон.

15:18

Фалла выигрывает! Анамария Лампич из Словакии становится второй. Ане Стенсет из Норвегии и Белорукова стали третьей и четвертой. У Юлии теперь есть шанс стать лаки-лузером.

15:16

Лидирует пока главный фаворит — норвежка Майкен Касперсен Фалла.

15:14

Первый четвертьфинал у женщин. Юлия Белорукова сражаетя.

15:13

У женщин квалификация уже состоялась. Из наших не пробилась в основные соревнования только Христина Мацокина. Зато все остальные в деле: Юлия Белоруква, Наталья Непряева, Татьяна Алешина, Наталья Матвеева и Евгения Шаповалова.

15:11

Пока у нас идет мужская квалификация. Только что Большунов финишировал и установил лучшее время. Но до него только двое прошли трассу.

15:10

Похожий расклад и у женщин, с той лишь разницей, что Наталья Непряева все еще уступает Ингвильд Флюгстад Эстберг из Норвегии. При этом разрыв совсем небольшой, а такого шанса, как в этом году, у Непряевой на Кубок мира может больше и не быть. Вряд ли в следующем сезоне очень сильные шведские лыжницы и просто нереально быстрая норвежка Терезе Йохауг пропустят Тур де Ски, на котором разыгрывается очень много очков. Наталье нужно ковать железо, пока горячо.

15:05

Для России сегодняшний спринт, как и все оставшиеся гонки сезона, особенно важен. У мужчин после победы в королевском марафоне Холменколлена на первое место в общем зачете Кубка мира вышел Александр Большунов. Однако для его единственного конкурента — Йоханнеса Клебо — спринт является коронной дисциплиной. Борьба за Большой хрустальный глобус в самом разгаре.

15:00

В норвежском Драммен-Осло проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. Мужчины и женщины соревнуются в индивидуальном спринте. «Газета.Ru» следит за развитием событий вместе с вами.