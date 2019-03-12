Большунов и Непряева бьются за Кубок мира в спринте. LIVE

К сожалению, не смогла Матвеева здесь ничего сделать перед последним поворотом, замкнув шестерку на выходе из него. Астрид Якобсен выиграла, а вот наша девушка очень мощно накатила на финиш, где сражалась с Анной Свендсен и Идой Ингемарсдоттер за вторую строчку! Все решил фотофиниш, в котором Свендсен выиграла кончик ботинка. Матвеева третья, но результат слабоват. Белорукова пока остается претенедентом на полуфинал!