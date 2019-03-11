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«Девочка переживает»: Тарасов обманул свою дочь

Дмитрий Тарасов проигнорировал встречу с дочерью от первого брака

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов отказался от встречи со своей дочерью от первого брака. По словам адвоката экс-супруги футболиста, тот пообещал навестить ребенка на 8 марта, однако в конечном итоге не стал этого делать.

Судебные тяжки вокруг полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова не прекращаются. Футболист продолжает спорить со своей первой женой Оксаной относительно выплат алиментов на содержание своей дочери Ангелины. По словам адвоката экс-супруги Тарасова Сергея Жорина, хавбек «железнодорожников» игнорирует своего первого ребенка. В частности, юрист отметил, что Тарасов пообещал навестить 10-летнюю Ангелину и поздравить ее с Международным женским днем, однако в последний момент отказался сдерживать обещание.

«Новостей нет, кроме как той, что Тарасов обманул свою дочку. Дмитрий пообещал приехать и проведать ее, но как только ему скинули ее фотографию с подарками, он просто опубликовал ее и так и не приехал. Даже не позвонил. Девочка переживает»,

— цитирует Жорина Sport24.

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Сам Тарасов полностью вовлечен в дела со своей нынешней семьей. Футболист, женившийся зимой 2018 года на модели Анастасии Костенко, воспитывает вместе с супругой дочь Милану, которой не исполнилось и года. Ее Тарасов 10 марта поздравил с очередной датой — 10 марта девочка достигла 8-месячного возраста.

«Как быстро летит время… 8 месяцев моей принцессе! Будь счастлива», — написал Тарасов в своем инстаграме.

Ранее хавбек красно-зеленых в своем микроблоге поздравил всех женщин с 8 марта. На этот праздник он должен был встретиться со своей первой дочерью, но не стал. Интересно, что ранее в СМИ утверждалось, что футболист якобы не намерен поддерживать отношения с несовершеннолетним ребенком. В своем инстаграме он опубликовал фотографию Ангелины и заявил, что ждет ее у себя в гостях в ближайшие выходные.

История взаимоотношений Тарасова со своей дочерью не смогла остаться без внимания у подписчиков футболиста и его супруги в социальных сетях, вследствие чего те стали задавать бывшей жене футболиста вопросы о том, действительно ли тот забрал Ангелину к себе на уикенд.

Оксана в первое время от ответов уклонялась, утверждая, что «ребенок счастлив, и это главное», однако затем все-таки сообщила, что никаких встреч между Тарасовым и его дочерью не было, а также дала этому свое объяснение.

«Обычное дело: папа занят, приедет, когда освободится», — сказала экс-супруга футболиста.

Ранее Оксана жаловалась на отсутствие внимания Дмитрия к своей дочери, утверждая, что тот не только отказывается от выплат алиментов на ее содержание, но и от общения вовсе. Кроме того, бывшая жена полузащитника упрекнула и мать Тарасова, которая, по ее словам, отказалась от воспитания внучки.

Главным в отношениях Оксаны и Дмитрия, которые развелись еще в 2011 году, остается финансовый вопрос. Футболист до сих пор не может урегулировать проблему с выплатами алиментов на содержание ребенка, а долги, которые, по информации СМИ, возросли до 15 млн рублей, он не покрывает.

В ходе судебного заседания был вынесен вердикт, обязавший Тарасова ежемесячно выплачивать несовершеннолетней дочери около 500 тысяч рублей, однако сам игрок «Локомотива» настаивает на сокращении данной суммы до 100 тысяч рублей.

При этом полузащитник красно-зеленых выразил намерение переводить денежную сумму непосредственно на личный счет Ангелины, которым она сможет воспользоваться при достижении 18-ти лет, однако суд в данных ходатайствах ему отказал.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли он игнорирует свою дочь от первого брака, Тарасов сообщил, что в общении с ребенком препятствует именно Оксана, которая, по его словам, настраивает дочь против своего отца.

«Не видеться с дочерью моя инициатива? Разумеется, не моя. Я стучался в эту дверь очень долго. Но она либо не отвечает, либо отвечает через неделю. Я пытался раз, второй, третий, пятый. Но это же ее выбор.

Люди пишут: он бросил свою дочку. Это не так, абсолютно. Для нее дверь в мой дом, в мою семью всегда будет открыта»,

— сказал он.

Так, Тарасов предлагал своей дочери отправиться с ним и своей нынешней женой на отдых, однако ребенок от этого отказался.

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