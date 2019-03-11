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Смертельное ДТП: как наказали пьяного дзюдоиста

Челябинскому дзюдоисту смягчили приговор за смертельное ДТП

Челябинский областной суд удовлетворил апелляцию дзюдоиста Никиты Никитина на сокращение тюремного срока за крупную аварию с летальным исходом. Сумму компенсации, которую спортсмен должен выплатить пострадавшим, оставили без изменений.

В областном суде Челябинска состоялась слушание по делу дзюдоиста Никиты Никитина, обвиняемого в крупном ДТП, повлекшего гибель одного человека. Решение Тракторозаводского районного суда о заключении спортсмена к двум годам и десяти месяцам лишения свободы смягчили: срок Никитина сократили на месяц. При этом сумму компенсации в размере 1,9 млн рублей, которые виновник происшествия обязан выплатить родственнику погибшего, суд оставил без изменений.

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«Суд апелляционной инстанции принял во внимание доводы прокурора, изложенные в апелляционном представлении, и адвоката о необходимости изменения категории преступления с тяжкого на средней тяжести и смягчил основное наказание на один месяц», — приводит слова представителя суда интернет-портал «Первый областной».

«Адвокат осужденного, кроме того, просил снизить размер компенсации морального вреда потерпевшим. В данной части приговор оставлен без изменения», — добавили в суде.

Напомним, что 22-летний дзюдоист в конце мая прошлого года стал виновником крупного ДТП с летальным исходом. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на скорости около 140 км/ч выехал на красный сигнал светофора на перекрестке проспекта Комарова с улицей Салютной. Автомобиль Никитина столкнулся с тремя машинами. В результате аварии двое пострадавших были госпитализированы с травмами средней тяжести, а один человек, влетевший на своей машине от удара в бетонную опору, скончался на месте.

Что касается погибшего, то им оказался 37-летний Дмитрий Волков, водитель одного из автомобилей. У него остались пожилые родители, жена-инвалид, трехлетняя дочь и 14-летний сын. Во время следствия семья Волкова просила суд наказать Никитина по всей строгости. В общей сложности родственники погибшего запросили 12 млн рублей компенсации. В ходе расследования Никитин оплатил похороны Волкова, передал часть денег его вдове Юлии, а также отправил письмо с извинениями.

По данным следствия, в ночь перед ДТП Никитин выпивал с друзьями сначала в квартире, после чего компания переместилась в один из пабов. Молодые люди позднее разошлись, и дзюдоист сел за руль чужой машины в нетрезвом виде, однако никто из дававших показания друзей Никитина так и не вспомнил, что и в каких количествах употребил спортсмен. Никитин с другом ехали к нему домой, когда произошла трагедия.

20 декабря суд признал Никитина виновным по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека») и приговорен к тюремному заключению. Свою вину дзюдоист признал в полной мере.

Теперь приговор Никитина официально вступил в силу. Молодой спортсмен ранее планировал дожидаться решения дома и самостоятельно направиться в колонию-поселения, просив суд об освобождении из следственного изолятора, чтобы увидеть маленькую дочь и помогать родственникам погибшего, однако в этом ходатайстве ему было отказано.

При этом в ходе первых слушаниях следствие утверждало, что Никитин является опасным для общества, а само преступление имеет общественный резонанс. В качестве аргументов были приведены показания сотрудника полиции, который указал, что дзюдоист уже имел ранее проблемы с законом и неоднократно привлекался за нарушение Правил дорожного движения, в том числе и за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

В прокуратуре Челябинска также поинтересовались, чем занимается спортсмен и кем работает, на что тот ответил, что «таксует и не имеет постоянного места работы, а передвигается на машине своей матери».

Никитин имеет звание мастера спорта России по дзюдо. В рамках следствия друзья спортсмена охарактеризовали его с положительной стороны, заявив, что тот соблюдал режим, много тренировался и в их компании «пил крайне редко, только когда все собирались отдохнуть».

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