Не вынесла поражения? Погибла 23-летняя медалистка Олимпиады

Американская велогонщица Келли Кэтлин скончалась на 24-м году жизни. Тело трехкратной чемпионки мира было обнаружено вечером 8 марта в ее доме в штате Калифорния. Марк Кэтлин, отец спортсменки, комментируя произошедшее, не стал раскрывать обстоятельства и причины трагедии.

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«Не было ни одной минуты, в которую мы бы не вспоминали о ней и о замечательной жизни, которую она могла бы прожить. Боль утраты невероятна», — приводит слова родственника велогонщицы VeloNews.

Подтвердили смерть спортсменки и в Федерации велоспорта США (USA Cycling). Глава организации Боб Демартини в специальном заявлении выразил соболезнования в связи с уходом Кэтлин из жизни.

«Келли для нас была больше, чем спортсменкой, и навсегда останется членом семьи велоспорта США. Мы молимся и думаем о семье Кэтлин. Для ее родных и близких наступило невероятно тяжелое время, мы хотим, чтобы их право на неприкосновенность личной жизни уважалось», — говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Кроме того, кончину Кэтлин подтвердил ее брат Колин на своей странице в фейсбуке. Молодой человек пообещал информировать о произошедшем по мере поступления информации.

Келли Кэтлин была одной из ведущих велогонщиц мира.

Она завоевывала золотые медали в женском командном преследовании на чемпионатах мира по велоспорту на треке 2016, 2017 и 2018 году.

«Известие о смерти Келли сильно ударило по команде. Она была нашим другом и партнером. Мы выражаем искренние соболезнования ее семье и тем, кому посчастливилось узнать ее лучше», — сказано в сообщении Rally UHC Cycling в социальных сетях.

Свою последнюю гонку Кэтлин провела дне недели назад, потерпев поражение на Кубке мира в Прушкуве и не сумев защитить титул чемпионки мира.

Помимо прочего, брат спортсменки сообщил, что некоторое время назад его сестра получила сотрясение мозга.

Широкую мировую известность Кэтлин получила благодаря выступлению на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Там Келли в составе американской национальной команды взяла серебро в командных соревнованиях.

Вне спорта Кэтлин активно занималась учебой.

Она была выпускником Университета Миннесоты со степенями в области биомедицинской инженерии и китайского языка, а после окончания учебы спортсменку зачислили в аспирантуру Стэнфордского по направлению вычислительной и математической инженерии.

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Не обошли печальные события стороной и отечественный спорт.

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