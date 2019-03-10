Накануне закрытия: 11-й день Универсиады. LIVE

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Трансляция
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06:30
В 07.30 по московскому времени начнется женский масс-старт. «Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию — в этом онайне.
06:15
В десятый соревновательный день Универсиады Россия завоевала на турнире в общей сложности 100 медалей — 35 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых.
06:05
Сегодня будут разыграны медали в лыжных гонках — женщины бегут масс-старт, а также в хоккее с шайбой. В 12.00 начнется матч Россия — Канада за золото турнира. Помимо этого, состоится ски-кросс у фристайлистов.
06:00
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! На всемирных Студенческих играх, Универсиаде-2019 стартует 11-й день соревнований. В нашем онлайне мы проследим за его главными событиями. Присоединяйтесь!