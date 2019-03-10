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Бросил ребенка? Тарасов не приехал к дочери на 8 Марта

Тарасов не пришел на встречу с дочерью от первого брака

Действующий чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Тарасов продолжает испытывать сложности в общении с первой супругой Оксаной и их общей дочерью. 8 марта футболист, планировавший провести время с девочкой в выходные, так и не увидел ребенка.

Сложная ситуация в отношениях футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова, его бывшей супруги Оксаны и их общей дочери продолжает будоражить общественность.

Так, 8 марта, несмотря на трогательный пост в инстаграме, футболист не приехал увидеть ребенка.

«Моя еще одна кровиночка, с праздником! Жду тебя на выходные», — написал Тарасов в соцсетях, выставив фотографию девочки с подарками и сопроводив ее эмодзи поцелуя, а также хэштегами #старшая, #доча, #скучаю.

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Подписчики Оксаны Тарасовой тут же начали спрашивать у нее в инстаграме, привез ли футболист подарки сам и забрал ли он ребенка для совместного времяпрепровождения.

«Ребенок счастлив, а это главное!!!» — отвечала женщина в комментариях, однако спустя какое-то время все же сдалась и опровергла предположения о том, что игрок «железнодорожников» провел вечер со своим чадом.

«Я не получила вчера однозначного ответа, забирает ли Дмитрий нашу дочь», — заявила Оксана, добавив, что в итоге сама организовала досуг девочки.

«Лично я хотела гулять по парку, кормить уток, потреблять витамин D естественным путем, сидя на лавочке, но дочка была непоколебима. Сказала: «Мама, тебе точно понравится!» Итак, основные задачи: поразиться, восхититься, зарядиться позитивом, творчески вдохновиться», — писала женщина, выкладывая фото своего совместного отдыха с девочкой, в ходе которого они посещали выставку картин.

На вопросы о том, почему встреча Тарасова с дочкой сорвалась, Оксана ответила следующее:

«Обычное дело: папа занят, приедет, когда освободится».

Ранее бывшая жена полузащитника «Локомотива» уже не раз жаловалась на отсутствие внимания Тарасова к дочери.

Женщина заявляла, что игрок отказался не только от выплат алиментов на содержание их общего ребенка, но и от общения со девочкой. Не уделяет время на воспитание ребенка и мать Дмитрия, о чем Оксана сообщила в своем инстаграме, отвечая на вопросы подписчиков.

Стоит отметить, что на данный момент Тарасов до сих пор не может урегулировать отношения с бывшей женой. Камнем преткновения является задолженность футболиста по алиментам.

Сам Дмитрий отказывается покрывать долги, которые, по информации СМИ, уже составляют 15 млн рублей, несмотря на то, что суд встал на сторону его бывшей супруги и обязал спортсмена ежемесячно перечислять на воспитание их общей дочери 480 тысяч рублей.

Впоследствии на одном из заседаний суда адвокаты футболиста ходатайствовали о сокращении размера алиментов до 100 тысяч рублей в месяц. При этом

футболист планировал половину этой суммы переводить на личный счет дочери, которым она сможет воспользоваться только по достижении совершеннолетия. Однако суд остался неумолим и не счел его доводы убедительными.

Но даже участвуя в судебных тяжбах по поводу алиментов, Дмитрий с большим теплом отзывается о старшей дочери, опровергая слова экс-супруги о своей незаинтересованности в воспитании девочки.

Футболист уверяет, что именно бывшая супруга препятствует их общению с подростком.

«Не видеться с дочерью моя инициатива? Разумеется, не моя. Я стучался в эту дверь очень долго. Но она либо не отвечает, либо отвечает через неделю. Я пытался раз, второй, третий, пятый. Но это же ее выбор.

Люди пишут: он бросил свою дочку. Это не так, абсолютно. Для нее дверь в мой дом, в мою семью всегда будет открыта»,

— отвечал критикам Тарасов.

Дмитрий, по его словам, даже пытался летом взять Ангелину на отдых вместе со своей нынешней женой — 24-летней Анастасией Костенко. Но девочка от данного предложения отказалась.

Напомним, что брак Тарасова и Оксаны распался в 2011-м — спустя два года после рождения дочери.

У футболиста завязались отношения с телеведущей, ныне популярной певицей Ольгой Бузовой, которую некоторые обвиняли в разрушении первого брака Тарасова.

Спустя год отношения были узаконены, однако в декабре 2016-го и эта пара распалась. В настоящий момент Дмитрий состоит в браке с моделью Костенко. Зимой 2018 года молодые люди поженились, а уже летом у пары родилась дочь Милана.

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