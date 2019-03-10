Повторить успех мужчин: россиянки бьются в масс-старте. LIVE

Главное событие в лыжах сейчас — вчерашняя победа Александра Большунова в королевском марафоне Холменколлена и первые четыре позиции Россиян. Большунов теперь лидирует в Кубке мира, а весь пьедестал спортсмены одной страны в Холменколленском марафоне занимали последний раз в 1985-м году, а до того — в 1975-м. Конечно, это были норвежцы. Так что вчера прошла просто историческая гонка. Нашим девушкам сегодня будет, конечно же, сложнее. Но все равно ждем от них хорошего выступления и надеемся на медали.