Повторить успех мужчин: россиянки бьются в масс-старте. LIVE

- 238149 просмотров Почему Юрия Дорошенко из группы Дятлова нашли раздетым
- 226475 просмотров Юная мисс Вселенная умерла после посещения вечеринки
- 220450 просмотров Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США
- 161387 просмотров Как разошлись Виторган и Собчак
- 156434 просмотра В Киеве предупредили о подготовке Порошенко к побегу
- 152677 просмотров Рогозин оригинально ответил на слова Маска о российской ракете
- 125382 просмотра Стало известно, признают ли пенсионеров-арендодателей «работающими»
Поеееехали! Гонка началась! Терезе Йохауг — одна из главных фаворитов сегодня.
Старт-лист
1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) 2. Тереза Йохауг (Норвегия) 3. Наталья Непряева (Россия) 4. Криста Пярмякоски (Финляндия) 5. Эбба Андерссон (Швеция) 6. Юлия Белорукова (Россия) 7. Шарлотте Калла (Швеция) 8. Астрид Якобсен (Норвегия) 9. Рагнхиль Хага (Норвегия) 12. Лидия Дуркина (Россия) 14. Кертту Нисканен (Финляндия) 20. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) 21. Анна Жеребятьева (Россия) 29. Елена Соболева (Россия)
Главное событие в лыжах сейчас — вчерашняя победа Александра Большунова в королевском марафоне Холменколлена и первые четыре позиции Россиян. Большунов теперь лидирует в Кубке мира, а весь пьедестал спортсмены одной страны в Холменколленском марафоне занимали последний раз в 1985-м году, а до того — в 1975-м. Конечно, это были норвежцы. Так что вчера прошла просто историческая гонка. Нашим девушкам сегодня будет, конечно же, сложнее. Но все равно ждем от них хорошего выступления и надеемся на медали.
Начало гонки запланировано на 13.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на 30 км в рамках этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене.