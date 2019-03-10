Повторить успех мужчин: россиянки бьются в масс-старте. LIVE

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4:2
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Бостон БрюинзОттава Сенаторз
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Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
2:3
закончен
04:00
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
1:2
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
3:5
закончен
04:00
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
4:2
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
2:6
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Йорк НиксСакраменто Кингз
94:102
закончен
03:00
Атланта ХоуксБруклин Нетс
112:114
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзВашингтон Уизардс
135:130
закончен
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсБостон Селтикс
107:120
закончен
05:00
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
131:114
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиникс Санз
127:120
закончен
Олимпизм / Универсиада-2019. Фигурное катание
08:00
Женщины. Произвольная программа
1
Михара (Япония)
220,58
2
Турсынбаева (Казахстан)
214,77
3
Константинова (Россия)
205,91
закончен
Хоккей с мячом / Универсиада. Хоккей с мячом, полуфинал
10:55
Россия — Финляндия
11:1
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам. Хольменколлен
12:00
Мужской масс-старт на 50 км
1
Большунов (Россия)
2:23.49,8
2
Вылегжанин (Россия)
+1,0
3
Ларьков (Россия)
+1,6
закончен
Биатлон / Чемпионат мира по биатлону
18:30
Мужчины. Спринт 10 км
закончен
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию среди юниоров
19:00
Девушки. Произвольная программа
1
Александра Трусова (Россия)
222,89
2
Анна Щербакова (Россия)
219,94
3
Тинг Цуй (США)
194,41
закончен
Бокс/ММА / Бой за титул чемпиона WBA
06:00
Бивол — Смит
закончен
Хроника /
06:00
Онлайн-трансляция десятого дня Универсиады
online
Биатлон / Универсиада. Биатлон
10:00
Сингл-микст
1
Россия
42:53,4
2
Чехия
+6,5
3
Франция
+51,8
закончен
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РостовАрсенал
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ЗенитУфа
не начался
19:00
Динамо МСпартак М
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21:00
АнжиЛокомотив М
не начался
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Чикаго БлэкхоуксАризона Койотс
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04:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Рейнджерс
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04:00
Колорадо ЭвеланшКаролина Харрикейнз
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Единая лига ВТБ
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Калев Астана
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21:00
Зелена Гура ЦСКА
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НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсСакраменто Кингз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
02:30
Бруклин НетсДетройт Пистонс
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03:00
Хьюстон РокетсШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
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Повторить успех мужчин: россиянки бьются в масс-старте. LIVE

Онлайн женского масс-старта на 30 км на этапе Кубка мира в Холменколлене

В норвежском Холменколлене проходит 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта на 30 км.
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13:45

Поеееехали! Гонка началась! Терезе Йохауг — одна из главных фаворитов сегодня.

13:43

Старт-лист

1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) 2. Тереза Йохауг (Норвегия) 3. Наталья Непряева (Россия) 4. Криста Пярмякоски (Финляндия) 5. Эбба Андерссон (Швеция) 6. Юлия Белорукова (Россия) 7. Шарлотте Калла (Швеция) 8. Астрид Якобсен (Норвегия) 9. Рагнхиль Хага (Норвегия) 12. Лидия Дуркина (Россия) 14. Кертту Нисканен (Финляндия) 20. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) 21. Анна Жеребятьева (Россия) 29. Елена Соболева (Россия)

13:40

Главное событие в лыжах сейчас — вчерашняя победа Александра Большунова в королевском марафоне Холменколлена и первые четыре позиции Россиян. Большунов теперь лидирует в Кубке мира, а весь пьедестал спортсмены одной страны в Холменколленском марафоне занимали последний раз в 1985-м году, а до того — в 1975-м. Конечно, это были норвежцы. Так что вчера прошла просто историческая гонка. Нашим девушкам сегодня будет, конечно же, сложнее. Но все равно ждем от них хорошего выступления и надеемся на медали.

13:35

Начало гонки запланировано на 13.45 мск.

13:30

Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на 30 км в рамках этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене.